Dorfens Experten für Leitern, Pumpen und Aggregate

19 Aktive der Feuerwehren aus dem Gemeindebereich Dorfen haben sich zu Truppführern ausbilden lassen.

Dorfen – 19 Aktive der Feuerwehren aus dem Gemeindebereich Dorfen haben sich zu Truppführern ausbilden lassen. In 16 Ausbildungsstunden haben sie am Lehrgang für Zusatzmodule in den Bereichen tragbare Leitern, Pumpen, Aggregate, Schaumeinsatz und Gruppe im Löscheinsatz teilgenommen.

Nun können sie an weiterführende Lehrgängen denken. Die Lehrgangsleitung hatten Tobias Brandl und Kreisbrandmeister Rudi Hohenadl. Auch war der Schaumlöschtrainer des Landkreises im Einsatz, den ehrenamtliche Kräfte der Feuerwehr Hörlkofen erklärten.

Feuerwehr Dorfen: Daniel Fischer, Jannick Facchini, Benno Emrich, Sascha Zeulner und Simon Zimmer;

Feuerwehr Schiltern: Veronika Bäuerle, Inge Fink, Rita Bachmayer, Christine Loidl, Monika Stadler und Manuel Loidl;

Feuerwehr Schwindkirchen: Mario Viertel, Josef Stadler, Dominik Schreiner, Christian Hölzl, Kilian Huber, Tobias Hölzl und Daniel Schmid sowie

Feuerwehr Wasentegernbach: Alfons Braunhuber.

