290 Umzugskisten voller Ukraine-Spenden

Von: Timo Aichele

Stolz auf dass Erreichte: die Helfer rund um Oliver Ladendorf (r.) und Mattias Maus (vorne). © Privat

Ein Erfolg: Eine Dorfener Initiative sammelt für Menschen im Kriegsgebiet und übergibt die Waren.

Dorfen – Einen großen Erfolg vermeldet die Ukrainehilfe Dorfen. Ihre Spendensammlung sei „ein kleiner Lichtblick in diesen dunklen Tagen“ gewesen, schreibt Mit-Initiator Mattias Maus in einer Pressemitteilung. In insgesamt acht Stunden hat die private Initiative 290 Umzugskisten voller Spenden eingesammelt: Verbandszeug und Medizin, Lebensmittel und Toilettenartikel, Wolldecken und Winterkleidung, Babyschlafsäcke und Süßigkeiten, Powerbanks und ein nagelneuer Stromgenerator.

Spenderinnen und Spender aus dem ganzen Umkreis kamen nach Dorfen, sie zeigten Herz und Verstand, Engagement und Empathie. Mit zwei vollgeladenen Fahrzeugen, einem Lkw und einem Auto mit Anhänger, haben Oliver Ladendorf, seine Frau Teresa, ihr Sohn Nicolas und Matthias Maus die Hilfsgüter inzwischen ins polnische Wroclaw gebracht. Von dort verteilen Freiwillige der Partner-Organisation „Wroclawpomaga“ („Breslau hilft“) derzeit die Güter dahin, wo sie gebraucht werden.

„Die Medizin und das Verbandszeug gehen an die Front in der Nähe von Donezk“, berichtet Anna Legutko von der Partner-Organisation. „Nicht mehr viele Menschen leben da, die Dörfer sind zerstört, aber einige Bewohner wollen nicht gehen.“ Sie würden in Ruinen leben, und „sie freuen sich über Lebensmittel, Shampoo, warme Kleider und Decken“.

Die Ukrainerin Legutko lebt in Polen und nutzt ihre Kontakte, um die leidenden Menschen in ihrer Heimat sinnvoll zu unterstützen – auch mit den Hilfsgütern aus Dorfen. Die Sachen werden zunächst nach Lwiw gebracht, von dort verteilen Freiwillige die Güter weiter, nach Mikolajew, in die Nähe von Cherson, vor allem in ländliche, abgelegene Gegenden. „Der Generator wird in einem Krankenhaus Strom und Wärme produzieren, stundenweise wenigstens. Dann können die Ärzte auch wieder operieren.“

Möglich wurde die Aktion durch die Hilfsbereitschaft und die Solidarität der Menschen in Dorfen, Taufkirchen, St. Wolfgang und dem gesamten Landkreis: Die Stadtwerke Dorfen stellten im Biomasseheizwerk Rinning kostenlos eine Halle zur Verfügung. Auf den Biergartentischen von Getränke Claus Kratzer wurden die Spenden sortiert, mit dem Lastwagen der Speditionsfirma Detzer Aircargo Service wurden die Hilfsgüter transportiert. Benzin, Unterkünfte, Verpackungsmaterial und Verpflegung auf der Reise wurden durch die Unterstützung der Bürger finanziert. Insgesamt 2100 Euro an Spenden kamen zusammen.

Für was wird das verbleibende Geld nach Abzug der Kosten verwendet? „Wir brauchen Brandsalben, Schmerzmittel, Spezialbinden zum Abbinden der Gliedmaßen nach schweren Verletzungen“, erläutert Malgorzata Busz von der Partner-Initiative. Allein die Aufzählung vermittelt einen Eindruck der grimmigen Realität im Krieg: „Sehr wichtig sind auch Vitamin-Präparate und Spezialnahrung, die sich selbst erwärmt.“ Es ist nicht nur gefährlich in den Schützengräben, es ist kalt und ungesund. „Nicht nur die Kinder, auch die Soldaten freuen sich über Süßigkeiten.“ Die Ukrainehilfe Dorfen wird weitere Hilfspakete mit diesen Dingen zusammenstellen und finanzieren.

Damit kommt die aktuelle Hilfsaktion zu einem vorläufigen Abschluss: „Wir danken allen Helfern und Unterstützern“, sagt Initiator Oliver Ladendorf.