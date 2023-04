80 000 Euro Zuschuss für den Dorfener „Faust“

Von: Timo Aichele

Mit Blick auf die Innenstadt von Dorfen postieren sich die Hauptdarsteller von Faust in Dorfen: Robert Gregor Kühn, Martin Schülke, Anja Neukamm, Armin Hägele, Helena May Heber, Horst Wüst und Simone Ascher (v. l.). © Michaele Heske

Der Kulturfonds Bayern fördert zwei Dorfener Projekte. Neben der Freiluftinszenierung von „Faust“ im Sommer gehen auch 22 000 Euro an das Oratorium „Paulus“.

Dorfen – Das Freilufttheater „Faust in Dorfen“ wird mit 79 900 Euro aus dem bayerischen Kulturfonds gefördert, den der Landtag am Mittwoch beschlossen hat. Wie FW-Landtagsabgeordneter Benno Zierer mitteilt, wurde auch die Aufführung des Oratoriums „Paulus“ durch den Cäcilienverein Maria Dorfen mit einem Zuschuss von 21 900 Euro bedacht.

„Das ist eine tolle Auszeichnung“, freut sich Vize-Bürgermeister Ludwig Rudolf. Als Kulturreferent der Stadt ist er federführend an dem Freiluftspektakel beteiligt, das heuer anlässlich des Jubiläums 1250 Jahre Dorfen auf dem Unteren Marktplatz aufgeführt wird.

Rudolf sieht den Zuschuss auch als „Zeichen, dass der Landtag die überregionale kulturelle Bedeutung beider Projekte würdigt“. Lokal, also in Dorfen selbst, wird in der Bevölkerung ja immer wieder mal über die Wahl des Goethe-Klassikers gemurrt. „Die vielen Teilnehmer sind aber begeistert“, sagt Rudolf. Über 100 Dorfener haben Statisten-Rollen, singen im Chor oder helfen bei Technik & Co. „Und man sollte die Dorfener in ihrer Kulturbegeisterung nicht unterschätzen“, findet Rudolf.

Skepsis herrscht allerdings hinsichtlich der Finanzierung des Großprojekts mit acht wetterabhängigen Aufführungen. Die Stadt bürgt mit über 300 000 Euro für die große Inszenierung unter künstlerischer Leitung von Andreas Wiedermann und Ernst Bartmann, die Dorfen regelmäßig mit der Reihe Opera Incognita bereichern.

„Die wesentlichen Kosten fallen für die Bühne und die Technik an“, erläutert Rudolf auf Nachfrage. Die Finanzierung stehe auf drei Säulen: Erst einmal Kartenverkauf für die acht geplanten Abende plus Ausweichterminen, die Tribüne soll etwa 800 Sitzplätze haben. Der Vorverkauf laufe „ganz ordentlich“, sagt der Vize-Bürgermeister. „Wir bemühen uns, das überregional zu vermarkten.“

Die zweite Finanzierungssäule sind öffentliche Zuschüsse wie nun aus dem Kulturfonds Bayern. Und drittens Sponsoring durch örtliche Firmen: „Da bin ich über die Resonanz sehr angetan. Wir haben hier momentan um die 50 000 Euro“, verrät der Kulturreferent.

Insgesamt stehen im Kulturfonds fast sechs Millionen Euro zur Verfügung. Die geförderten Projekte stammen dabei aus verschiedenen künstlerischen Bereichen. „Bayern steht für kulturelle Vielfalt. Daher freue ich mich sehr, dass wir im gesamten Freistaat bedeutende Projekte der Kultur- und Kreativwirtschaft finanziell unterstützen. Auf diese Weise wollen wir sicherstellen, dass Kunst- und Kulturschaffende ihre Ideen und Konzepte auch realisieren können“, erklärt Benno Zierer, der Betreuungsabgeordnete der Freien Wähler für den Landkreis Erding. Von den Zuwendungen profitierten neben Theatern, Museen und Musikinstitutionen auch Archive, Bibliotheken und Einrichtungen zur Literaturförderung.

Tickets & Termine von Faust in Dorfen

Karten für Faust gibt es auf www.faustindorfen.de/tickets; Aufführungstermine: 16./17./22./ 23./24./30. Juni, 1./7. Juli; Kartenpreis: 35 Euro, ermäßigt für Schüler/Studenten 18 Euro, jeweils plus Gebühren.