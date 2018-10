Boardinghaus neben Baumarkt

Ein Boardinghaus für insgesamt rund 400 Gäste will die Dorfener Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DGE) direkt an der A 94 im Gewerbepark Dorfen Südwest gegenüber dem neuen Hagebaumarkt errichten.

Dorfen –Baubeginn soll in etwa einem Jahr sein, kündigte Bauherr Georg Scharl, Dorfener Investor und Bauträger, auf Nachfrage unserer Zeitung an.

Ein ähnliches Projekt mit 200 voll ausgestatteten Apartments in drei Riegeln will die Scharl-Gruppe auch in Erding realisieren: den Behörden-Campus unter anderem für Mitarbeiter der Bundes- und Landespolizei sowie des Zolls (wir berichteten).

„Wir planen Boardinghäuser für gewerbliches Wohnen“, zeitlich begrenzt auf bis zu sechs Monate, erklärte Scharl zum Dorfener Projekt. Das sei in Gewerbegebieten erlaubt. Auf seinen beiden voll erschlossenen Grundstücken mit knapp 14 000 Quadratmetern könnten sieben Häuser mit vier Geschossen „mit 200 Flats, Gemeinschaftsküchen und Aufenthaltsräumen mit Gastronomie und Parkdeck“ entstehen. Bei Vollbelegung beherberge das Boardinghaus rund 400 Menschen.

Scharl rechnet mit dem Beginn des ersten Bauabschnittes „in zirka einem Jahr“. Das Gesamtprojekt habe eine Investitionssumme von insgesamt rund 30 Millionen Euro. „Der Bedarf für kurzzeitiges gewerbliches Wohnen im Großraum München ist riesig“, sagt Scharl. Große Firmen hätten keine Unterkünfte für ihre Gast-Ingenieure, Auszubildenden, Mitarbeiter oder Besucher. Behörden, großen Handwerksfirmen auch dem Flughafen gehe esgenauso.

Die Lage der Grundstücke direkt an der A 94 sei perfekt, sagt Scharl: „Die Nachfrage ist jetzt schon groß.“ Für sein Vorhaben ist eine Bebauungsplan-Änderung nötig. Damit hat sich jetzt der Bauausschuss des Dorfener Stadtrats beschäftigt. Bauamt-Chef Franz Wandinger erklärte die Details. Die Gebäude werden demnach statt 10 nun 12,20 Meter hoch. Weil das Erdgeschoss aber tiefer gesetzt werde, ändere sich fast nichts an der ursprünglichen Höhe. Die Geschossflächenzahl steigt von 0,6 auf 1,2, was in Gewerbegebieten zulässig sei. Errichtet werde zudem eine Stützmauer (2,50 bis 3 Meter). Wandinger wies darauf hin, dass die Nutzungsart „gewerbliches Wohnen“ zeitlich begrenzt bis zu sechs Monate in Gewerbegebieten zulässig sei.

Der Dorfener Bauausschuss hatte keine Bedenken und gab Grünes Licht für das weitere Verfahren. Michaela Meister (SPD) erklärte, das Projekt „geht in Ordnung. Der Standort an der A 94 ist gut“.