Der Dorfener Bahnhof rückt weit in den Osten

Von: Timo Aichele

Hunderte Meter östlich liegen nach der DB-Planung der neue Bahnhof und der Fußgängertunnel. © Michae lFeigl / DB Netz AG

Nach dem Aus für die eigene Dorfener Planung beim Bahnausbau gilt nun endgültig das Konzept der DB Netz AG. Der Stadtrat sieht noch Diskussionsbedarf bei der Lage des Bahnhofs und bei hohen Brücken.

Dorfen – Der Stadtrat Dorfen startet in die Post-Vieregg-Ära. Der jahrelange und letztlich verlorene Kampf um einen Schienentrog im Stadtgebiet klang in der Stadtratssitzung am Mittwoch nur noch selten an. Eine Abordnung der DB Netz AG präsentierte dafür ihre und damit die gültige Planung für den Bahnausbau im Zuge des Jahrhundertprojekts ABS 38. In Arbeitsgruppentreffen wurden manche Dorfener Wünsche bereits eingearbeitet – für andere werden die Bürgervertreter allerdings weiter streiten. Das machten sie Projektleiter Sven Kluba in der vierstündigen Debatte deutlich.

Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) dankte den Vertretern der DB Netz AG für „stets konstruktive Gespräche“. Bei einem letzten Treffen Ende September sei man ein gutes Stück weitergekommen. Martin Heilmeier (LDW) war das zu viel der Harmonie. „Unsere Wünsche wurden komplett nicht berücksichtigt“, klagte er.

Drei Meter tiefer sind die Gleise unter der künftigen B 15-Brücke. © Michael Feigl/DB Netz AG

Denn seit Februar ist klar: Die von Verkehrsplaner Martin Vieregg im Auftrag der Stadt erstellte Troglösung ist beim Bundesverkehrsministerium durchgefallen. Er hofft, dass zumindest bei der Gestaltung der nun unvermeidbaren Lärmschutzwände mehr Geld ausgegeben wird, sagte Heilmeier.

Das sei nicht die Entscheidung der DB Netz AG, sondern des Ministeriums gewesen, antwortete Kluba. „Der Bund zahlt, und wer zahlt, schafft an“, meinte der Leiter der ABS 38 West, also des Teils zwischen Markt Schwaben und Ampfing. Die Vieregg-Variante werde daher nicht weiterverfolgt.

Auch Josef Jung (ÜWG) konnte es nicht glauben, dass dieser lange Kampf nun verloren ist. Der Beschluss sei leider eindeutig, erwiderte Grundner. Die Stadt müsste laut Ministerium sonst Mehrkosten in Höhe von zig Millionen Euro übernehmen.

Die Ausgestaltung der Schutzwände sei erst in einer späteren Phase Gegenstand der Planung, erläuterte Kluba. „Zu den Fragen der Gestaltung werden wir auf die Stadt zukommen“, versprach der Projektleiter.

Fertigstellung bis Mitte der 2030er Jahre

„Wir kalkulieren für 2027 mit dem ersten Baubeginn“, sagte Kluba. Dies werde im Abschnitt westlich von Dorfen der Fall sein. Mit der Fertigstellung des Gesamtprojekts „werden wir in die Mitte der 2030er Jahre kommen“.

„Die Strecke zwischen Markt Schwaben und Burghausen ist die am meisten frequentierte eingleisige, nicht elektrifizierte Strecke Deutschlands“, sagte Kluba. Mit Elektrifizierung, zweigleisigem Ausbau, und Erhöhung der Zuggeschwindigkeit auf 200 km/h auf weiten Teilen der Strecke habe dieses Vorhaben eine große Bedeutung – für die Verkehrsinfrastruktur wie auch fürs Klima. „Mit unserem Projekt sparen wir pro Jahr 121 Millionen Pkw-Kilometer und 21 Millionen Lkw-Kilometer“, warb Kluba.

Eine zentrale Veränderung ist auch die Abschaffung von Übergängen mit Bahnschranken, damit künftig Hochgeschwindigkeitszüge durchrauschen können.

Statt der Schranken werden dann Brücken errichtet. Die Stadt Dorfen hat hier noch großen Klärungsbedarf. Denn die Bauwwerke zerschneiden die Landschaft und Orte. Rutzmoos, Kloster Moosen und Wasentegernbach sind in diesem Bauabschnitt die Brennpunkte.

Rutzmoos: Schnelle Autos haben Vorfahrt

„Einige Dinge sind noch zwingend diskussionsbedürftig“, erklärte Grundner. Ein großes Fragezeichen sieht der Bürgermeister hinter der Straßenüberführung bei Rutzmoos. Die Brücke für die Staatsstraße 2086 ist weiter westlich geplant als der bisherige Übergang. Der Grund: Für größere Geschwindigkeiten auf der Straße muss die Kurve anders geführt werden. „Wir haben vom Staatlichen Bauamt die Vorgabe, dass die Staatsstraße 2086 mit 70 km/h befahrbar sein soll“, sagte dazu Michael Feigl, Leiter für den Teilabschnitt zwischen Rutzmoos im Westen über Dorfen bis Kloster Moosen im Osten.

Eine sanfte Kurve ist bei Rutzmoos gut für schnelle Autos, aber nicht für die Landschaft. © Michael Feigl / DB Netz AG

„Wenige hundert Meter östlich beginnt die Stadt, wo man eh nur 50 fahren kann“, kritisierte Heiner Müller-Ermann (SPD). Und westlich der Überführung seien enge Kurven, die den Autoverkehr ebenfalls bremsen. „Das ist mit dem Staatlichen Bauamt sicher noch nicht ausdiskutiert“, erklärte Grundner.

Birkenallee: Hohe Brücke für Fußgänger

An der Birkenallee wird eine Fußgängerbrücke mit einer Rampe im Süden und einem einmal gewendelten Abgang im Norden geschaffen. Die Überführung liegt sieben Meter über Schienenoberkante, also sechs Meter über dem Gelände. Diese Höhe sei nötig, erklärte Feigl. „Wir sind mit der Schiene etwa einen halben Meter runtergegangen. Mehr ist nicht gegangen, wegen dem Grundwasser.“

B 15: Erst der Kreisel,dann die Brücke

Die Bahnschranke an der B 15-Ortsdurchfahrt wird durch eine Straßenüberführung ersetzt. „Zwangspunkte“ seien hier vor allem die verschiedenen Straßenanschlüsse gewesen, erläuterte Projektleiter Feigl den Stadträten. „Das haben wir erreicht, indem wir den Trog maximal tief legen. Wir haben die Schienenoberkante um 3,5 Meter abgesenkt.“

Eine Folge der Tieferlegung: „Der Bahnhof verschiebt sich weiter nach Osten.“ Also etwa 200 Meter weiter raus aus der Stadt. Denn die Gleise müssen mit einer niedrigen Steigung wieder nach oben gebracht werden.

Südlich dieser Brücke ist ein neuer Kreisverkehr vorgesehen. Dieser ist nötig, um eine neue Gewerbefläche verkehrssicher an die B15 anzubinden. Errichtet wird dort der aus Kloster Moosen umgesiedelte Edeka.

Dieser Kreisel sei jetzt nötig, weil im Anschluss an die Bahnschranke „nicht genug Aufstellfläche“ für Linksabbieger Richtung Gewerbefläche vorhanden sei, erläuterte Grundner. „Später wäre der Kreisverkehr vielleicht entbehrlich. Aber wann ist später?“, meinte der Bürgermeister im Hinblick auf die ungewissen Zeitprognosen.

Ohne diesen Straßenumbau wäre die Gewerbeentwicklung hier für viele Jahre blockiert. Außerdem werde der Kreisverkehr auch errichtet, um das dahinter liegende Meindl-Areal zu erschließen, wo eines Tages ein ganzes Stadtviertel entstehen soll, antwortete Grundner auf kritische Nachfragen aus dem Gremium.

Langer Weg zum Fußgängertunnel

Der künftige Dorfener Bahnhof soll einen Bahnsteig in der Mitte der beiden Gleise bekommen. Erreichbar sind die Züge dann über einen Tunnel. Rampen und Aufzüge sollen für Barrierefreiheit sorgen. Aber: Der Bahnhof wird wegen der Steigung und der Kurvenradien auf der Schienentrasse verschoben.

Große Sorge macht den Wasentegernbachern die Planung für die hohe „Monsterbrücke“ in ihrem Ort. © Michael Feigl / DB Netz AG

Und: Aus baulichen Gründen muss die Unterführung sogar noch weiter östlich errichtet werden. Der Eingang wäre am östlichen Ende des jetzigen Kiesparkplatzes an der Bahnhofstraße. „Das sind 560 Meter, ich hab’s nachgemessen“, kritisierte Renate Döllel (LDW) den weiten Fußweg für Fahrgäste.

Anders könne man die Unterführung nicht situieren, beteuerte Planer Feigl. „Da gäbe es schon eine Lösung“, widersprach Heilmeier. Wenn man die Trasse nach Süden verlege, könne der Bahnsteig nach Westen rücken. Dann wäre aber größerer Grunderwerb beim südlichen Nachbarn, also dem Eigner des Meindl-Areals, nötig, antwortete Kluba. „Das ist ein Finanzierungsthema.“

Personenunterführung vorerst eine Sackgasse

„Die Personenunterführung wird so geplant, dass später ein Durchstich zum Meindl-Gelände gemacht werden kann“, erläuterte Feigl. Das heißt, der Fußgängertunnel wäre zunächst nur von Norden, also von Seiten der Dorfener Innenstadt erreichbar. Er soll etwa vier Meter breit und 2,8 Meter hoch werden. „Radler müssen absteigen“, betonte Feigl.

Simone Jell-Huber (SPD) plädierte für die sofortige Durchgängigkeit der Unterführung. „Das ist ein Gebiet, in dem sich irgendwann einmal sehr viele Menschen ansiedeln werden“, sagte sie. Bereits jetzt gebe es mit Gewerbe, Kindergarten und dem Tonwerk viele Nutzungen, für die ein kürzerer Zugang von der Stadt wichtig wäre, ergänzte Michaela Meister (SPD).

Hier spielt die Zeit jedoch für Dorfen. „Bei halbwegs realistischer Einschätzung entsteht die erste Wohnbebauung schon vor Errichtung des Bahnhofs“, meinte der Bürgermeister. Offen ist, ob ein verabschiedeter Bebauungsplan der Bahn für einen Durchstich reichen würde. „Das muss man rechtlich abklären“, erklärte Kluba.

Der Bürgermeister und der Bahn-Planer betonten, dass dies bereits ein guter Kompromiss sei. Er ermögliche einerseits für künftige Bewohner südlich der Bahn eine fußläufige Anbindung. Andererseits belaste der Durchgang die Stadt Dorfen nicht mit einem Millionenbetrag. „Wir reden da von fünf Millionen Euro aufwärts“, verriet Kluba.

Die Unterführung sei als barrierefreie Erschließung des Bahnhofs gedacht, erläuterte der oberste DB-Netz-Vertreter im Sitzungssaal die Rechtslage. Dafür sei die Bahn zuständig, nicht aber für innerstädtische Verkehrserschließung. „Wenn die Stadt eine neue Kreuzung schafft, dann geht die Kostenlast auf die Stadt über“, verdeutlichte der Projektleiter.

Diskussionspunkt Kloster Moosen

Großer Beratungsbedarf bestehe beim Bahnübergang in Kloster Moosen, erklärte Grundner. „Durch diese Trassenführung wird eine Umfahrung des Ortes nahezu ausgeschlossen“, kritisierte er. Die Planer hätten die Straßenüberführung nach Osten schieben müssen, sagte Feigl. Unter anderem liege das an einem Wiesenbrüter- und Trinkwasserschutzgebiet. Die Brücke liege neun bis zehn Meter über dem Gelände. Hier ist die Dorfener Seite noch unzufrieden.

Vize-Bürgermeister Ludwig Rudolf (CSU) verwies auf einen Vorschlag der Stadt, bei dem Kloster Moosen westlich umfahren und gleichzeitig eine Anbindung an eine wichtige Hauptverkehrsachse in Nord-Süd-Richtung realisiert werden könne. Der Bauausschuss berät in der kommenden Sitzung (Mittwoch, 12. Oktober, 19 Uhr) darüber.

Monsterbrücke zu hoch

Die Straßenüberführung Wasentegernbach liegt östlich vom bestehenden Übergang. Wegen einer Fahrbahnhöhe von sieben Metern über der bestehenden Straße laufen die Wasentegernbacher seit Jahren Sturm gegen die „Monsterbrücke“. „Wir sind auf die Forderung des Landrats eingegangen, die Höhe zu reduzieren“, berichtete Kluba. Insgesamt gehe es um 1,5 Meter: davon ein halber Meter durch die Absenkung der Gleise. Das Grundwasser setze dem aber Grenzen.

Eisenbahnüberführung in Wasentegernbach zu niedrig

In Wasentegernbach gibt es außerdem noch eine Eisenbahnüberführung. Der bisherige kleine Straßentunnel hat laut Feigl eine lichte Höhe von vier Metern. Das Eisenbahnbundesamt verlangt aber einen halben Meter mehr. „Wir brauchen von der Stadt eine stichhaltige Begründung für den nicht regelkonformen Ausbau“, erklärte der Planer. Sonst ist ein Neubau nötig – mit einer Kostenbeteiligung der Stadt.