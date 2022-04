DZIF-Gründerin Marianne Ehrler verabschiedet sich

Von: Michaele Heske

Bilder der Erinnerung an 20 Jahre DZIF nimmt Marianne Ehrler nicht nur im Kopf, sondern auch Fotowand mit. © Matthias Maus

Sie wollte sich „heimlich rausschleichen“, aber das wurde nichts: Die DZIF-Gründerin Marianne Ehrler ist mit einem Festakt gewürdigt worden. Sie feierte Abschied nach 20 Jahren Dorfener Erfolgsgeschichte.

Dorfen – Marianne Ehrler war einfach überwältigt: „Mit so einem schönen Abschied habe ich gar nicht gerechnet“, sagte die Dorfenerin. Eigentlich wollte sie still und leise gehen, sich sozusagen „heimlich rausschleichen“, so die 79-jährige Gründerin des Dorfener Zentrums für Integration und Familie (DZIF). Doch nach über 20 Jahren Engagement für Frauen und Flüchtlinge hieß es am Freitag nicht einfach nur: Servus, Marianne.

„Wir wissen, was du geleistet hast – und wir sind dir sehr dankbar dafür“, sagte Dorette Sprengel, Vorsitzende im DZIF. Und Dorfens Vizebürgermeister Ludwig Rudolf ergänzte: „Im Sinne einer auskömmlichen Gesellschaft war Ehrlers Arbeit in hohem Maße lobens- und anerkennenswert.“

Eine Organisation wie das DZIF sei absolut notwendig für die Integration, so Rudolf. „Ehrler hatte sich die anspruchsvolle Aufgabe vorgenommen und auch bewältigt, den Zuwanderern in Dorfen die deutsche Sprache beizubringen.“

Ehrler schrieb mit dem DZIF Erfolgsgeschichte. „Es begann mit einem Frauenfrühstück“, erzählte sie. Nach den ersten Treffs traten einige Migrantinnen mit dem Wunsch an Ehrler heran, besser Deutsch zu lernen. Um Sprachkurse geben zu können, musste allerdings erst ein Verein gegründet werden.

„Dass wir in diesem wunderbaren Haus sein dürfen, verdanken wir Ehrlers Planung, ebenso wie die Tatsache, dass der Drucker immer läuft“, lobte Sprengel das großartige Engagement ihrer Vorgängerin. Überhaupt kämpfte Ehrler für soziale Gerechtigkeit. Im Jahr 2004 rief sie zudem den Verein Notgroschen ins Leben, der Menschen in finanziellen Notlagen unterstützt.

Erst im vergangenen Jahr wurde die mutige Dorfenerin mit dem Ellen-Ammann-Preis für ihre Verdienste geehrt. Diese Auszeichnung des Landesverbands Bayern des Katholischen Frauenbunds ist eine Würdigung für charismatische Frauen, die „Grenzen überschreiten, neue Wege gehen, kreative Lösungen entwickeln“, hieß es damals in der Laudatio.

Dabei war Ehrler immer ihrer Zeit voraus. Schon viele Jahre vor der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 hatte sie sich für Migranten und Asylbewerber eingesetzt, für eine inklusive Gesellschaft, eine Gesellschaft des Miteinanders und des Respekts. „Ihre Arbeit war ganz wichtig für uns und unsere Klienten“, lobte Joseph Kronseder von der Flüchtlingshilfe Dorfen: „Um die Geflüchteten zu vollständigen Mitbürgern zu machen, braucht es die Sprache.“ Da habe Ehrler mit dem DZIF das Feld sehr gut bestellt, sagte der Flüchtlingshelfer.

Corona habe den Verein sehr gebeutelt, blickte Ehrler selbst auf die vergangenen zwei Jahre zurück. „Es gab weniger Kurse, wir hatten monatelange Schließzeiten und mussten in Technik investieren.“

Die engagierte und agile Powerfrau bedankte sich bei allen Mitarbeitenden. „Das DZIF bin ja nicht ich allein, wir waren ein gutes Team.“ Nun hieß es Abschied nehmen: „Ich werde im Sommer 80 Jahre, jetzt ist auch mal Zeit für den Ruhestand.“

Für die Zukunft habe sie noch keine konkreten Pläne: „Ich schau’ mal, was auf mich zukommt“, meinte sie. Und Andrea Widl, langjährige Mitarbeiterin im DZIF, sagte unter großem Beifall zum guten Schluss: „Ich habe Ehrler immer als mutiges und unerschrockenes Vorbild erlebt.“