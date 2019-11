Abwasser und Mäharbeiten gefährden das Dorfener Naturparadies an der Isen

Der Eisvogel lebt hier, Libellen, Teichrohrsänger und noch viele andere. Deswegen setzt sich der Landesbund für Vogelschutz für die Isen in Dorfen ein. Dazu gab es jetzt ein Treffen mit dem Wasserwirtschaftsamt.

Dorfen – „Achtung, Eisvogelbrutgebiet! Bitte nehmt Rücksicht“ – Das ist auf Schildern am Isenflutkanal in Dorfen zu lesen. Naturliebhaber beherzigen den Hinweis, Arbeiter des Wasserwirtschaftsamts taten dies im Juli aber nicht. Sie mähten die Brutwand aus, in dem seit 20 Jahren ein Eisvogel-Pärchen nistet. Die Ortsgruppe des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) protestierte öffentlich, was wiederum dem Amt nicht passte. Nun kam es zu einem Treffen von Vogelschützern und Behördenvertretern im Isenauenpark. Ein gutes Gespräch, in dem das Amt auf Forderungen eingegangen sei, berichten LBV-Mitglieder im Gespräch mit unserer Zeitung.

Den Naturschützern geht es darum, die Wasserqualität zu verbessern und in Zukunft die notwendigen Pflegemaßnahmen „naturverträglicher“ zu gestalten – unter anderem mit einem möglichst späten Mähzeitpunkt im Jahr. Denn mitten im Sommer leiden Tiere unter dem Kahlschlag an Uferböschungen. „Das Wasserwirtschaftsamt hat die Uferböschung zur Unzeit gemäht“, sagt Andreas Hartl, Stadtrat und Naturfotograf.

In dieser Phase seien Libellen-Larven vom Wasser die Böschung hinaufgewandert, um sich zu entpuppen. Auch Teichrohrsänger hätten in diesem Juli noch in der Ufervegetation genistet, kritisiert Hartl. Das Wasserwirtschaftsamt habe nun immerhin zugesagt, dass es künftig möglichst spät im Jahr mäht – „soweit es personell möglich ist“, berichtet der Dorfener LBV-Schriftführer Wolfgang Weidenhammer. Denn dieser Wunsch wird nicht nur in Dorfen artikuliert.

+ Eine zierliche Schönheit ist der Eisvogel. Hier hat ihn der Dorfener Naturfotograf und Stadtrat Andreas Hartl in vollem Flug abgelichtet. © Andreas Hartl Bei der Mähaktion im Hochsommer sei außerdem zu viel Schnittgut in das warme Wasser gefallen, moniert der LBV Dorfen in einer Pressemitteilung. Der Faulprozess habe so dem Wasser lebensnotwendigen Sauerstoff entzogen. Zur Eisvogel-Brutwand sagt Hartl: „Wir sind sehr froh, dass die Stelle durch Brennnesseln und Weiteres dicht bewachsen ist.“ Sonst würden zum Beispiel öfter Kinder im Bereich der Nisthöhlen herumturnen. Schließlich gehöre der Eisvogel zu den Rote-Liste-Arten. Darauf haben die Dorfener Vogelschützer nun im persönlichen Gespräch mit Amtsvertretern hingewiesen.

Ein grundsätzliches Problem sehen die LBV-Mitglieder im geringen Wasserdurchfluss am Wehr. Es gebe zwar einen Bypass, der sei aber klein dimensioniert und regelmäßig verstopft, kritisiert Hartl. Verschärft wird dieses Problem durch reguläre Ableitungen aus Kläranlagen bei starken Niederschlägen. Das ist soweit korrekt, durch den geringen Wasserdurchfluss werde aber „das Schmutzwasser nicht genug verdünnt“, erläutert Hartl und sagt: „Dann verwandelt sich der Bach in ein Abwassergerinne.“

Bei zwei Umweltkatastrophen an der Isen wurde heuer wieder deutlich, dass Bäche und Flüsse sensible Ökosysteme sind. Im Frühjahr lief Gülle in den Bach, wodurch viele Insekten, Krebse, Muscheln und Fische verendeten. Ähnliches passierte ein paar Monate später, als ungeklärtes Wasser in den Flutkanal eingeleitet wurde. Auch wegen dieser Vorfälle hat sich der LBV ans Wasserwirtschaftsamt gewandt.

Bei dem Treffen machte der LBV deutlich, dass ein Flutkanal mehr sein kann als nur ein „technisches Bauwerk“ zur Hochwasserableitung. Der Flutkanal dürfe nie ganz trocken fallen, da er Lebensraum für Fische und Insekten ist.

Im Zuge des Ortstermins wurde vereinbart, dass die Wassermenge, die in den Flutkanal eingeleitet wird, durch eine regelmäßige Reinigung der Einleitvorrichtung verbessert werden soll. Wie im Herbst oft der Fall, verstopft im Wasser treibendes Laub den Zulauf.

Zudem wird diesen Winter damit begonnen, zwei von drei Abbrüchen zwischen Dorfen und Wasentegernbach durch raue Rampen zu ersetzen, um den Fischen eine Aufstiegsmöglichkeit zu geben. Das ist für die Vogelschützer eine wirklich gute Nachricht, denn die Isen sei auf ihrer gesamten Länge durch Querbauwerke, wie Wehre und Kraftwerke, in kleine Flussabschnitte geteilt. Durch diese Trennung sei eine Wiederbesiedlung geschädigter Flussabschnitte nicht mehr möglich.

Außerdem würden so viele Organismen daran gehindert, sich erfolgreich fortzupflanzen. Denn viele Wasserlebewesen müssten dafür flussaufwärts in Quellbereiche wandern. Durch die Zerstückelung des Lebensraumes leben nur jeweils wenige Individuen einer Art in den oft kurzen Abschnitten. „Auf Dauer führt dies zwangsläufig zu Inzest und damit zu weniger überlebensfähigen Nachkommen“, erklärt der LBV Aus all diesen Gründen sei die Beseitigung einiger Querbauwerke eine deutliche Verbesserung.