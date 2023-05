Dorfener Eltern in Angst um ihre Kinder: Aktionsbündnis fordert mehr Sicherheit auf den Straßen

Von: Michaele Heske

Jede Nadel eine Gefahrenstelle: Christine und Christian Dörr und Ernst Giller (ab 2. v. l.) stellen Bürgermeister Heinz Grundner und Schulreferent Michael Oberhofer (7./8. v. l.) die neuralgischen Punkte vor. Aus der Praxis berichtete Schulweghelfer Claudius Siebert (l.). © Michaele Heske

In Dorfen hat sich das Aktionsbündnis Schulweg- und Fußgängersicherheit gegründet. Sie fordern von der Stadt, bis Ende der Sommerferien Gefahrenstellen an Straßen beseitigen. Aber geht das?

Dorfen – Eltern in Dorfen sind in großer Sorge um ihre Kinder – auf dem Schulweg. Sie fordern: Bis zum Ende der Sommerferien müssen einige neuralgische Punkte beseitigt sein. Das Aktionsbündnis Schulweg- und Fußgängersicherheit überreichte dazu Bürgermeister Heinz Grundner eine Gefahrenkarte.

Treffpunkt war neben der Bäckerei Brugger, gegenüber des Stadtparks – laut Eltern eine der brenzligsten Stellen für Fußgänger. Sein Sohn sei hier an der Haager Straße beinahe unter die Räder gekommen, erzählte Claudius Siebert. Als freiwilliger Schülerlotse setzt sich der Dorfener schon morgens vor der ersten Stunde für mehr Sicherheit ein. Doch just hier, an dem kleinen Übergang, dürfen die Schulweghelfer nicht stehen und die Mädchen und Buben unterstützen. „Dabei liegt die Querung direkt auf dem Weg zur Grundschule am Mühlanger.“

Diese Stelle sei symbolisch für die Verkehrssituation in Dorfen, so Christian Dörr, Elternbeiratsvorsitzender am Gymnasium Dorfen. „Hier fahren Hunderte von Autos in der Stunde durch.“ Und: „Jetzt, da es den neuen Spielplatz im Stadtpark gibt, überqueren noch mehr Kinder die Straße.“ Seine Frau Christine, Elternvertreterin der Grundschule am Mühlanger ergänzte: „Ob Ampel, Zebrastreifen oder ein blinkendes Schild: Uns ist egal, was hier die Autofahrer bremst, Hauptsache, es wird endlich was getan.

Zudem monierte die Mutter Tempo 50 auf der Haager Straße: „Eine Geschwindigkeitsreduzierung brächte allen Fußgängern mehr Sicherheit.“ Schon mehrmals hätten Elterninitiativen auf die prekäre Verkehrssituation aufmerksam gemacht, stets vergebens.

Daher nun das Aktionsbündnis. Dieses hat von allen Elternbeiratsmitgliedern und Klassenelternsprechern ein Mandat bekommen, „und will nun für die gut 2000 Schüler in Dorfen einen Prozess in Gang bringen“, sagte Christian Dörr. „Wir sind nicht auf Krawall aus“, versicherte er Grundner. Im Gegenteil: „Wir wollen unsere Unterstützung und Kooperation anbieten.“

Auf einer Karte markierten die Elternvertreter über ein Dutzend Gefahrenstellen, darunter der Herzoggraben, das Wesner Tor oder den Weg an der B 15 zum Schulzentrum an der Josef-Martin-Bauer-Straße.

Dort, wo es möglich ist, werde die Stadt Abhilfe schaffen, versprach Grundner. „Wir werden Lösungen erarbeiten und zeitnah umsetzen.“ Der Sommer sei allerdings ein „sportliches Ziel“. Die Gefahrenkarte werde er in den Bau- und Verkehrsausschuss mitnehmen. Die Stadt sei allerdings bei etlichen Straßen nicht der eigene Herr, sondern teils Bund und Land. Zur Haager Straße erklärte er, es habe in Sachen Sicherheit bereits Termine mit dem Straßenbauamt gegeben – ohne Erfolg. „Aber wir bohren da nochmal nach, versprach Grundner.

Wenig Hoffnung machte er bezüglich der Entschärfung der B 15 Richtung Bahnübergang. „Bis zum Ausbau der ABS 38 wird hier nichts passieren.“

Zu einem schweren Schulwegunfall ist es in Dorfen bislang noch nicht gekommen. „Aber es gab immer wieder brenzlige Situationen“, räumte Grundner ein. Gerade jetzt, da das Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet so hoch ist, sei oberste Vorsicht geboten. Und er stimmte den gut 40 anwesenden Elternvertretern zu: „Wir wollen nicht abwarten, bis was passiert.“

„Wir werden nicht locker lassen, werden keine Ausreden akzeptieren, erklärte Christian Dörr. Schulreferent Michael Oberhofer sicherte den Elternvertretern zudem zu: „Wir werden das Thema angehen, es hat höchste Priorität.“ Aber bauliche Maßnahmen dauerten ihre Zeit, allein schon wegen der Genehmigungsverfahren.

Besonders lobte Oberhofer die vielen ehrenamtlichen Schülerlotsen, 30 an der Zahl, die bei jedem Wetter mit ihrer Kelle vor Schulbeginn an den drei relevanten Ampeln stünden: „Vielleicht kann man auch andere Gefahrenpunkte vorab mit Schulweghelfern entschärfen?“.