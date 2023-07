Faust – der Erlebniserzählung einziger Teil

Von: Alfred Mittermeier

Teilen

Nacht(club)atmosphäre: Faust erlebt auch in Dorfen wilde Abenteuer. © Weingartner

Der Dorfener Kabarettist Alfred Mittermeier wirft jeden ersten Mittwoch im Monat einen satirischen Rückblick auf das Stadtleben in Dorfen. Dieses Mal geht es um „Faust in Dorfen“.

Dorfen - Dieses Mal war’s anders. In den Jahren 1995, 1999 und 2010 tobte der Bierkrieg am Originalschauplatz in Dorfen. Anlässlich der 1250-Jahr-Feier wandelt der Faust auf dem chinesischen Pflaster. Das ist ungewöhnlich, aber nicht außergewöhnlich. In Zeiten, in denen eine Fußballweltmeisterschaft in Katar stattfindet, kann man auch eine 300 Jahre alte Tragödie beim Jubiläum einer oberbayerischen Kleinstadt veranstalten.

Allerdings wird wohl die Goethestadt Weimar nie den Bierkrieg aufführen. Es sei denn, der dortige Kulturreferent behauptet, dass der Faust totgeritten ist.

Der Faust hat’s von Anfang an schwer. Es gibt wenig Rückhalt. Die breite Mehrheit der Bevölkerung tendiert klar zu einer Wiederholung vom Bierkrieg. Außerdem fehlt vielen der Bezug zu „1250 Jahre Dorfen“.

Premiere mit Profizuschauern

Es wird konträr diskutiert, manchmal auch unfreiwillig komisch: „Wenn i a Faust seng wui, dann schaug i ma an Rocky o!“ Je näher der Premierentag heranrückt, desto unverschämter und inhaltlich überschaubarer werden die Netz-Beiträge der stadtbekannten Internetpöbler. Welche Freilichtaufführung würde wohl denen vom Anspruch her gerecht? Rumpelstilzchen!

Freilich überschreitet der Faust auch Grenzen. Die Proben bis weit nach Mitternacht und die gut dreistündigen Aufführungen fordern die Anwohner massiv. In manchen Schlafzimmern ist es lauter als zu Beginn einer leidenschaftlichen Beziehung. Für Staunzen ist der Lärm ein Paradies, weil sie bei ihren Stech- und Saug-Angriffen nicht gehört werden.

Alfred Mittermeier © Makli2013

So laut wie der Faust ist, so lärmempfindlich ist er selbst. Deshalb braucht’s eine Security, die während der Vorstellungen für Stille sorgen soll. Die Security ist derart motiviert, dass sie einer heranradelnden Person die Lautlosigkeit per Überwurf ins Gedächtnis drückt. Als die Stadt davon erfährt, entlässt sie die Security, um die Sicherheit wieder herzustellen.

Ich bin bei der Premiere als Zuschauer mit dabei. Faust I musste ich in der Schule lesen. Daher weiß ich, was auf mich zukommt. Mein Platz ist ziemlich weit oben auf der Tribüne. Eine Row Zero gibt es nicht. Vor mir sitzt ein Ehepaar mittleren Alters. Auf den ersten Blick erkenne ich: Die zwei sind Profis! Absolute Experten im Bereich der Hochkultur. Zwei Fremde, die den weiten Weg nach Dorfen gemacht haben, um sich auf höchstem Niveau unterhalten zu lassen. Sie sind gewandtechnisch für jede Witterung ausgestattet. Nur eine spontane Eiszeit würde die zwei aus dem Konzept bringen.

Für Faust II reicht’s nicht

Beide haben einen antiken silbernen Operngucker dabei, mit dem sie bereits vor Beginn die Bühne Stück für Stück abscannen. Ihre Gesichter sind leicht gebräunt. Wahrscheinlich kommen sie direkt aus der Arena di Verona und sind auf dem Weg zu den Wagner-Festspielen nach Bayreuth. Da liegt Dorfen mit dem Faust quasi auf dem Weg. Womöglich werde ich gerade Zeitzeuge bei der Entstehung einer neuen europäischen Hochkulturachse: Verona, Dorfen, Bayreuth.

Pünktlich um halb Neun geht’s los. Bereits nach wenigen Minuten ist klar, wer heute Abend das Heft in der Hand hat: Es sind die zwei Mephisti. Mephista und Mephisto. Der Geist, der stets verneint, ist zu zweit. Männlein und Weiblein, optisch identisch, ähnliche Körpersprache. Sie agieren mit einer solchen Wucht und derart exponiert, dass der Funke bis zu mir nach oben in Reihe 24 springt. Großartig! Geradezu konträr dazu ist das feine Spiel vom zarten Gretchen. Berührend! Überhaupt ist der erste Teil stimmig, ansprechend und – trotz der Länge – kurzweilig inszeniert.

Die großen Sprechrollen, allesamt mit professionellen Schauspielern besetzt, haben Klasse. Ebenso die Choreografie, die Musik und die Chöre. Die Handlung ist verständlich. Am Schluss des ersten Teils macht sich Faust vom Acker. Gretchen stirbt. 100 Minuten sind rum. Pause.

In der Halbzeit fallen mir Sätze meiner Deutschlehrerin, 12. Klasse Gymnasium, ein: „Faust II lesen wir nicht. Der ist zu kompliziert für euch!“ Damals vielleicht, aber heute nicht mehr! Schließlich bin ich ein Mann von Welt. Ich habe dutzende Länder bereist. Außerdem habe ich mehrmals den Brandner Kaspar gesehen, einen Klassiker der bayerischen Weltliteratur. So werde ich Faust II locker wegschnupfen. Soll er nur kommen!

Gleich zu Beginn vom zweiten Teil ein Paukenschlag: Die zwei Plätze vor mir sind leer. Das Expertenpärchen hat sich verdünnisiert. Diese Hochkultur-Luschen! Vorher einen auf Koryphäe machen und dann einfach abhauen. Das erinnert mich an Bayernfans, die weit vor dem Abpfiff das Stadion verlassen, wenn’s mal nicht so gut läuft. Auch mein Sitznachbar ist erstaunt: „Ich hab gedacht, die zwei vor uns sind vom Fach!“ „Nein“, sage ich, „Die haben den Faust mit Helge Schneider verwechselt. Das waren Amateure!“

Flair schlägt Handlung

Weiter geht’s mit Faust II. Ich bin bereit. Nach einer guten Viertelstunde bin ich nicht mehr ganz so bereit. Die Anzahl meiner bereisten Länder reicht nicht aus, um der Handlung folgen zu können. Auch fundiertes Wissen über den Brandner Kaspar hilft mir nicht. Die Aussage meiner Deutschlehrerin gilt nach wie vor. Bei mir langt’s nicht für Faust II. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Das wirkt sich enorm auf die atmosphärische Stimmung aus. Das Bühnenlicht ist eindrucksvoll. Der Turm der Marktkirche wird von den Lichttechnikern prächtig in Szene gesetzt.

Die Schönheit der Altstadt wirkt. Der einzige Nachteil ist, dass man aufgrund der Dunkelheit die Kirchturmuhr nicht mehr ablesen kann. Somit weiß ich nicht, wie lange der Faust noch mit seinen zwei teuflischen Gesellen herumwuselt. Aber da ist ja noch die Bergkirche, die viertelstündlich mit Glockenschlägen eine zeitliche Orientierung gibt.

Inzwischen hat sich mein Handlungsbedarf erschöpft. Wer braucht schon eine Handlung, wenn einen das Flair in seinen Bann zieht? So genieße ich die schauspielerischen Leistungen, passende, abwechslungsreiche und gar nicht schwerfällige Musik mit den Chören und den Choreografien.

Plötzlich erscheint das tote Gretchen auf der Bühne. Sie ist zwar nicht mehr tot, aber sie ist in den letzten eineinhalb Stunden wahnsinnig geworden. Kein Wunder! Es ist kurz vor Mitternacht und der Faust macht keinerlei Anstalten, die Tragödie zu beenden. Die Bergkirche schlägt zwölf Mal. Mir ist es nun wurscht, wer den Faust erledigt. Aber derjenige soll es sofort machen und er soll es schnell machen!

Die Musik steigert sich. Man spürt, dass es final wird. Es ist zehn Minuten nach Mitternacht, als der Faust k.o. auf einem Gerüstdeckel liegt. Es ist vollbracht! Beim Verlassen der Tribüne meint jemand: „Koa Bezug zu Dorfen! Es is und bleibt a Themaverfehlung!“ Gut hörbar entgegne ich: „Aber a hochklassige!“ So viel Zeit, Respekt und Anerkennung muss sein.