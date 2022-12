Alfred Mittermeiers beschwingliche Weihnachten

Von: Alexandra Anderka

Ein Heimspiel gibt der Dorfener Kabarettist Alfred Mittermeier am Samstag, 17. Dezember, im Jakobmayer-Saal. © Veranstalter

Der Dorfener Kabarettist Alfred Mittermeier präsentiert sein Programm „Leise rieselt der Schmäh“ am 17. Dezember im Jakobmayer-Saal.

Dorfen – Mit der Deutschland-Premiere seines Weihnachtsprogramms „Leise rieselt der Schmäh“ gastiert Alfred Mittermeier am Samstag, 17. Dezember, um 20 Uhr im Jakobmayer. Geschrieben hat der Dorfener das Programm bereits im ersten Corona-Sommer, fertig war es dann, pünktlich zum Fest, am 23. Dezember 2020. Nach fünf Vorpremieren haben jetzt die Dorfener das Vergnügen. Wir unterhielten uns mit dem Kabarettisten über die Premiere in seinem Wohnzimmer, dem Jakobmayer-Saal.

Herr Mittermeier, normalerweise geben Sie Ihre Premieren ja nicht zuhause, oder?

Ja, das stimmt. Zuhause, sozusagen im eigenen Wohnzimmer, möchte man ein eingespieltes, ein fertig geschliffenes Programm präsentieren. Da tut es gut, wenn man vorher ein paar Vorstellungen mehr auf dem Buckel hat. Mir ist es lieber, wenn es in Buxtehude knirscht als dahoam. In der eigenen Krippe muss es fließen. Laffa, wie man in Bayern sagt.

Sind Sie zuversichtlich nach fünf Vorpremieren?

Ja, bin ich. Sie sind sehr gut gelaufen. Wobei ich die fünfte noch vor mir habe. Es ist erstaunlich, wie sich ein Kabarettprogramm mit Hilfe des Publikums entwickelt und verändert. Da werden etwaige Längen und Unebenheiten sichtbar. Es ist wie beim Fußball: Die Wahrheit liegt auf dem Platz!

Was erwartet die Dorfener? Besinnliches oder eher Lustiges?

Beides! Wobei der Schwerpunkt eindeutig beim Humor liegt. Es wird beschwinglich, fröhlich und besinnlich. Ich mag Weihnachten, ich nehme auch die Energie dieser Zeit auf. Aber natürlich bietet dieses Thema eine Fülle von satirischen Ansatzpunkten. Während der Adventszeit und der Feiertage läuft ja nicht alles glatt. Ein buckliger Christbaum, ein falsches Geschenk oder eine ausufernde Weihnachtsfeier. Wann bereiten sich sonst noch Millionen Menschen zur gleichen Zeit auf das gleiche Ziel vor? Klar, dass dann dieser Wahnsinn entsteht. Alle Jahre wieder aufs Neue das Alte. Der Wiedererkennungseffekt ist enorm. Und das Praktische, rein arbeitstechnisch gesehen, man kann so ein Programm bis zur Rente spielen, ohne dass man etwas daran ändern muss.

Wie feiern Sie Weihnachten?

Klein und fein mit der Familie. Vor Corona haben wir Heiligabend mit meinen Eltern, meinem Bruder Michael, dessen Frau und Tochter verbracht. Mal sehen, wie es heuer wird.

