Ampel frühestens 2021: Unfallschwerpunkt an B15-Kreuzung bleibt bestehen

Wer die Zustände auf der B15 schon jetzt als Verkehrschaos sieht, wird 2020 sein blaues Wunder erleben. Dann ist ein halbes Jahr komplett gesperrt. Trotzdem wird eine unfallträchtige Kreuzung in dieser Zeit noch nicht entschärft.

Dorfen – Stell dir vor, die B 15 in Dorfen wird umgebaut und an der Kreuzung mit der Rosenaustraße geschieht erst mal gar nichts – mehrere Räte im Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Dorfen können sich eben das überhaupt nicht vorstellen. In der Sitzung am Mittwochabend mussten sie aber hören, dass sie und tausende Verkehrsteilnehmer am Tag bis mindestens 2021 oder 2022 mit diesem Unfallschwerpunkt leben müssen. Denn das Staatliche Bauamt Freising als Baulastträger plant den Umbau der Kreuzung frühestens dann. Auch die sehnlichst erwartete Ampelanlage wird nicht vorher aufgebaut.

Ansonsten stimmte der Ausschuss den vorgestellten Maßnahmen an der Mühlangerstraße, bei den Verbrauchermärkten und am Unteren Tor geschlossen zu. Überall dort werden Geh- und Radwege ausgebaut. Der Bereich zwischen Unterem Tor und Rosenaustraße muss nach dem jetzigen Stand aber zurückgestellt werden. Nach den vielfachen Bedenken aus dem Gremium nahm Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) in den Beschluss aber noch einen Passus auf: Die Verwaltung soll mit dem Staatlichen Bauamt Freising über eine eventuelle frühere Realisierung verhandeln.

Wegen Brückenbaustelle an B15: Sperre von Aprril bis Oktober 2020

Die Behörde, die als Baulastträger der Bundesstraße zuständig ist, will unter anderem noch die Entwicklung der Verkehrszahlen nach der Erneuerung der B15-Isen-Brücke abwarten. Das alte Brückenbauwerk aus dem Jahr 1936 wird abgerissen und neu errichtet. Als Bauzeitraum steht laut Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) bereits April bis Oktober 2020 fest. Sechs Monate Verkehrschaos sind zu erwarten. Immerhin wird diese Phase für die Umgestaltung der B 15 genutzt – nur nicht an der Rosenaustraße

Den Stillstand an der unfallträchtigen Kreuzung kritisierte Martin Heilmeier (LDW) scharf: „Es wäre schon fast tragisch, wenn wir hier nicht tätig werden.“ Die B 15 sei ja für den Brückenbau ein halbes Jahr gesperrt. In dieser Zeit müsse man die Kreuzung einfach anpacken. Bauamtsleiter Franz Wandinger widersprach. „Wenn man bei de Maßnahmen gleichzeitig macht, kommt man kaum noch zum Kindergarten. Das gäbe ein Verkehrschaos“, sagte er. Auch 3. Bürgermeisterin Doris Minet (ÜWG) beklagte: „Ich bin damit total unglücklich.“

„Das ist ein Unfallschwerpunkt. Wir haben hier viele Vorfahrtsverletzungen“, bestätigte Polizeihauptkommissar Karl-Heinz Lauffer. Für den aus Sicht der Polizei zu bevorzugenden Kreisel gebe es nicht genug Platz. Abbiegespuren sind laut Straßenbauamt ebenfalls nicht möglich, berichtete Stadtplanerin Martina Schneider von einem Ortstermin mit der Behörde.

Debatte über Tempo 30 auf der B15

„Warum macht man nicht Tempo 30, wenn das ein Unfallschwerpunkt ist?“, fragte Heiner Müller-Ermann (SPD). Notfalls müsse man „das mal durchfechten“. Der Polizeihauptkommissar erklärte allerdings, dass ein Tempolimit nur zu begründen sei, wenn die Unfälle auch mit Geschwindigkeitsübertretungen im Zusammenhang stünden. Das sei hier aber nicht der Fall. Darüber hinaus könne hier zu den Stoßzeiten schon jetzt kaum schneller gefahren werden.

Einen kleinen Applaus aus dem Gremium gab es nach dieser Debatte aber dann doch. Wandinger berichtete, dass ein gefährliches Nadelöhr zwischen Jahnstraße und Etzkapelle entschärft werden könne. Ein Grundstückseigner habe einen Streifen an die Stadt verkauft, mit dem der Rad- und Fußweg verbreitert werden kann.

Zwei weitere Maßnahmen-Schwerpunkte können bereits 2020 angepackt werden. Im Bereich Mühlangerstraße wird die Einmündung so gestaltet, dass ein dreiachsiger Lastwagen einfahren kann, und eine Querungshilfe errichtet. Diese werde mit „taktilen Leitstreifen für Geh- und Sehbehinderte“ versehen, berichtet Bernhard Niedermeier vom Büro Coplan dem Ausschuss.

Auch am Lidl lässt eine Ampel auf sich warten

Am Lidl-Markt wird die Querungshilfe nach Norden verschoben, ebenso die Einfahrt zum Supermarktplatz. Heilmeier begrüßte diese Verlagerung. Hier sei es bisher immer wieder zu gefährlichen Situationen für Fußgänger kommen.

Die an der Querung vorgesehene Ampel könne aber noch nicht geplant werden, erklärte Niedermeier. Das Staatliche Bauamt verhalte sich hier „defensiv“, weil noch Verkehrszahlen für die Situation nach Eröffnung der A 94 erhoben werden müssten. Das gefiel Michael Oberhofer (CSU) gar nicht: „Wir brauchen Ämter, die offensiv agieren und nicht abwarten.“ Das Staatliche Bauamt wolle das Brückenbauwerk noch dieses Jahr ausschreiben, antwortete Niedermaier, „da ist die Ampel ein Bestandteil“.

Kritik aus dem Ausschuss an der geplanten Situierung der Querungshilfe konterte Schneider mit dem Verweis auf den Nutzen für Fußgänger. „Wir sind bemüht, ein Wegenetz aufzubauen, das funktioniert und das von den Bürgern angenommen wird“, sagte Stadtplanerin Schneider. Der Bahnweg werde nach diesem Konzept die wichtigste Verbindung werden. Wenn nun die Querungshilfe zum Beispiel noch weiter nördlich liege, dann würden Fußgänger diesen Weg nicht mehr nutzen.