An der Mittelschule Dorfen ist jeden Tag Girls’ Day

Von: Michaele Heske

Treff an der Werkbank (v. l.): Schülerin Wencke-Melina Ray, Lehrerin Milena Gerschlauer, Rektor Rainer Sonnleitner, Schülerin Emilia Czech, die Lehrer Florian Weigel und Silke Ruhland mit den Schülern Jakob Schweiger und Alessio Feuerer. © Michaele Heske

Beim bundesweiten Girls‘ Day geht es um Bildung und Berufsbildung jenseits von Geschlechterklischees. Die Mittelschule Dorfen brauch dafür keinen Aktionstag. Dort sind viele Burschen in Kochkursen, Mädchen wollen ins Handwerk.

Dorfen – Lange bevor Projekttage wie Girls’ Day und Boys’ Day erfunden wurden, stand Berufsorientierung auf dem Stundenplan in der Mittelschule. „Wir hatten immer schon Mädels, die in Männerberufe gegangen sind, die auch Betriebspraktika in Schreinereien oder bei Automechanikern gemacht haben“, sagt Rainer Sonnleitener, Rektor der Mittelschule Dorfen. Und umgekehrt gebe es genügend Burschen, die sich für „klischeehafte Frauenberufe“ interessieren, etwa im Pflegebereich im Marienstift, so der Schulleiter.

In der Dorfener Mittelschule gehe es generell darum, die Berufswahl von Mädchen zu unterstützen – und zwar nicht nur an einem einzigen Tag im Jahr wie am gestrigen bundsweiten Aktionstag, der das Ziel hat, den Mädchen Mut zu machen, sich mit männertypischen Arbeitsfeldern zu befassen, sondern während der gesamten schulischen Laufbahn.

„Wir animieren die Schüler dazu, in verschiedene Bereiche reinzuschnuppern – da kommen sie auch auf Jobs, die sie eigentlich gar nicht auf dem Schirm haben“, erklärt Silke Ruhland. Besonders die Mädchen seien sehr offen: „Ich habe aktuell drei Schülerinnen in der achten Klasse, die sich für Praktika im Handwerk entschieden haben. Zwei davon interessieren sich für Heizung und Sanitär, eine möchte Schlosserin werden.“

Emilia Czech aus Dorfen habe schon immer gerne gewerkelt, erzählt sie. Für sie sie ist es eine Selbstverständlichkeit, eine Lehre in einem handwerklichen Beruf zu absolvieren: „Ich möchte Schreiner oder Schlosser werden – denn Mädchen können genauso zupacken wie Jungs“, sagt die 15-Jährige.

Für ihre Klassenkameradin Wencke-Melina Ray, die nach dem Schulabschluss eine Ausbildung im medizinischen Bereich anstrebt, gibt es heutzutage ebenfalls keine Gender-Klischees mehr: „Wir Mädchen interessieren uns genauso für Technik, Computer und Naturwissenschaften wie die Jungen.“

Dennoch sitzen aktuell in der Technikklasse an der Dorfener Mittelschule fast ausschließlich Buben, bedauert Lehrer Florian Weigel. „Im kommenden Schuljahr melden sich hoffentlich wieder mehr Mädchen an“, sagt der Fachlehrer. Junge Frauen seien nämlich oft begabter und meistens akkurater bei der Ausführung als ihre männlichen Klassenkameraden.

Schülerinnen sind jedenfalls engagierter, da sind sich alle drei Lehrkräfte einig: Ob als Schülersprecherin oder bei Präsentationen, sie stehen gerne im Vordergrund und bringen sich bei Projekten oder in der SMV ein. Zudem sind sie deutlich eloquenter als das männliche Geschlecht. Vom Notenschnitt her halten sich Mädels und Jungs an der Mittelschule indes die Waage.

Das Rollenverhalten habe sich in den vergangenen jahren geändert, findet Sonnleitner. „Das klassische Familienbild in der Gesellschaft ändert sich sukzessive.“ Denn viele Burschen könnten sich durchaus vorstellen, den Haushalt zu schmeißen oder später als Familienpapa auch die Kinder zu betreuen, die Mädchen suchen einen Job, der ihnen Spaß macht und möchten später trotz Kindern zumindest in Teilzeit arbeiten, sagen sie. Zumindest in der Theorie: „Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist bei 14-, 15-jährigen Schülern natürlich überhaupt kein Thema und hat auch keinen Einfluss auf die Berufswahl“, sagt Ruhland.

Einfluss auf die berufliche Orientierung haben aber die sozialen Medien. „Wenn man sich YouTube-Videos anschaut, sieht man immer häufiger junge Männer, die Kochen cool finden – das sind dann natürlich Rollenvorbilder, an denen sich auch andere Jungs orientieren.“ Einer der Gründe möglicherweise, warum am Kochkurs an der Schule ebenso viele Mädchen wie Burschen teilnehmen.

Trends auf Tiktok und Instagram motivieren zudem, meint Sozialarbeiterin Milena Gerschlauer. „Sei eine starke Frau, geh deinen Weg – das sind Botschaften, die Mädchen verinnerlichen. Gerschlauer ist 25 Jahre alt, in ihrer Generation sei der Unterschied zwischen den Geschlechtern bei der Berufswahl ohnehin nicht mehr so ausgeprägt: „Wir sind breit aufgestellt – die Jugendlichen sollen lernen, was ihnen Spaß macht.“