„Anders sein“ in der Öffentlichkeit: Bitte mehr Mutmacher im Rollstuhl

Die wenigsten Menschen fallen gerne auf. Wer allerdings durch eine Krankheit eingeschränkt ist, eine Behinderung hat oder einfach „anders“ ist, kann das nicht vermeiden. Ein Kommentar.

Welch Mut, welche Zuversicht sind nötig, um ein Leben wie Kornelia Angermaier zu führen? Fast 20 Jahre lang litt sie an Multipler Sklerose und zog sich auch nicht aus der Öffentlichkeit zurück, als sie auf den Rollstuhl angewiesen war und es mit dem Sprechen schwierig wurde. Die verstorbene Isener Gemeinderätin ist ein leuchtendes Beispiel. Denn zu ihrem Gebrechen gehörte auch ein Stück weit das „Anderssein“.

Wie oft müssen sich behinderte und offensichtlich kranke Menschen überwinden, um sich den neugierigen Blicken der „normalen Leute“ auszusetzen? Und wie oft müssen sie – wie auch Menschen anderer Hautfarbe oder sexueller Orientierung –sogar Anfeindungen erdulden? Immer noch zu oft.

Deswegen können wir uns nur mehr solche Mutmacher wünschen. Sie bereichern uns durch neue Sichtweisen und halten uns den Spiegel vor. Was wir in diesem Spiegel sehen, ist nicht immer schön: So gut wie niemand ist gefeit vor Intoleranz, mangelnder Hilfsbereitschaft und dem fehlenden Mut, für Schwache einzustehen.

Wenn Menschen wie Kornelia Angermaier kein bisschen mutig mehr sein müssen, um in die Öffentlichkeit zu gehen, dann ist unsere Gesellschaft menschlicher geworden. Nichts anderes bedeutet der oft abstrakte Begriff Inklusion. Das wird ein Gewinn für uns alle sein.