Bayerische Symphonie gerettet

Von: Michaele Heske

Teilen

Tanzt vor Freude: Andreas Begert aus Dorfen kann nun sein zweites großes Werk aufziehen. © Michaele Heske

Heimat im Herzen, Kompositionen im Kopf – Selbstmarketing im Blut: Andreas Begert hat es geschafft, mit einer Crowdfunding-Aktion 35 600 Euro für seine Bayerische Symphonie einzunehmen.

Dorfen - Sein großes Werk will der Musiker aus Dorfen nun in den kommenden Monaten schreiben. Es soll dann in der Münchner Isarphilharmonie oder im Prinzregententheater erklingen.



„Heid, ja heid, is a scheena Dog“, singt Begert, er dreht sich im Kreis und freut sich dabei narrisch. „Es war eine ganz schöne Zitterpartie“ ergänzt er. Denn anfangs lief seine Schwarmfinanzierung nur schleppend an. Einen Monat lang suchte er Unterstützer, die mit einer Spendenzusagen die Verwirklichung seines neuen Projekts möglich machten.



„Einen Plan B hatte ich nicht“, sagt der Komponist. , dessen Markenzeichen eine Kombination aus bajuwarischer Volksmusik, Pop und Klassik ist. Begert hat nun Zusagen für 35 600 Euro, wäre er unter dem Limit von 33 000 Euro geblieben, hätte er dieses Werk nicht schreiben können. Der Kreis der Spender setzt sich aus Bekannten, Freunden, aber auch Fremden zusammen. Insgesamt 240 Personen haben im Schnitt 150 Euro gespendet.



Es ist nämlich Begerts zweite Crowdfunding-Aktion. Schon sein Bayerisches Oratorium, das im Mai 2022 im Herkulessaal der Münchner Residenz aufgeführt wurde, haben viele einzelne Geldgeber realisiert. Begert hatte mit 33 000 Euro kalkuliert. Für die Entlohnung der Musikerinnen und Musiker eines großen Symphonieorchesters rechnet er mit 20 000 Euro, für die Saalmiete werden wahrscheinlich 10 000 Euro fällig. Dazu kommen noch Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, für ordentlich gedruckte und gebundene Notenbücher.



„Ich verdiene erst mal gar nichts“, erklärt er. Aber er erhoffe sich natürlich viel Aufmerksamkeit und Renommee, was sich dann später einmal für ihn bezahlt mache. Vor allem geht es ihm darum, seine musikalischen Ideen und Träume zu verwirklichen und dabei unabhängig zu bleiben.



Dem Komponisten ist es ein Anliegen, „eine ganz eigenen Musik zu erschaffen, die aus meinem Herzen kommt“. Darin habe er Heimat. „Kuaglockn bimmeln, das Millikannerl erklingt, und die Streicher setzen ein – ich will bairisches Kulturgut in die weite Welt bringen“, bekennt Begert sich zu seinen Wurzeln im Landkreis Erding. „Ich bin Bayer, liebe die hiesige Tradition, die bayerische Natur und die Alpen, aber auch das Königreich Bayern und die Geschichte Bayerns werden Themen meiner Symphonie.“ mhe