Apotheker Dieter Sauer rührt bald keine Salben mehr

Von: Michaele Heske

Gesundheitstipps hält Dieter Sauer seit 36 Jahren für die Dorfener parat. Jetzt geht er in den Ruhestand. © mhe

Der beliebte Pharmazeut Dieter Sauer verabschiedet sich nach 36 Jahren als Apotheker in Dorfen. Die Marien Apotheke wird aber von einem Nachfolger weitergeführt.

Dorfen – Ende des Jahres geht Dieter Sauer in den Ruhestand. Seit über 36 Jahren betreibt er die Marien Apotheke in der Innenstadt. „Ich wollte schon immer Apotheker sein“, sagt der gebürtige Dorfener rückblickend. Was ihm besonders gefällt an der Pharmazie: „Mehrmals in der Woche stellen wir Arzneimittel her – Salben rühren, Kapseln füllen, Rezepturen ansetzen. Das ist das Schöne an diesem Beruf.“

Der Name Sauer steht für eine Dynastie in der Isenstadt, die weit bis ins letzte Jahrhundert reicht. „1936 hat mein Großvater die Marien Apotheke eröffnet, doch auch mein Urgroßvater war hier schon Apotheker“, erzählt Sauer. Ob er deshalb in Erlangen Pharmazie studiert habe? „Da war zwar schon die Familientradition, aber ich begeistere mich für alle Naturwissenschaften. Egal ob Biologie oder Medizin – in der Pharmazie, da ist von beiden Fächern was drin.“

Eigentlich wollte Sauer nach dem Studium noch promovieren, doch als sein Großvater starb, übernahm er 1985 die Apotheke am Marienplatz. Neun Jahre später lernte er seine Frau Andrea kennen. Die Münchnerin, die Groß- und Einzelhandelskauffrau gelernt hatte, schulte zur Pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA) um. Und so konnten die Dorfener fachkundig vom Ehepaar bei allen Fragen rund um die Gesundheit beraten werden. „Wir waren alle zusammen ein tolles Team“, lobt Sauer alle langjährigen Mitarbeiter in seiner Apotheke.

Sein Nachfolger Stephan Seibert käme über sieben Ecken aus der Verwandtschaft einer seiner Apothekenhelferinnen, erzählt Sauer. „Wir mussten kein Inserat aufgeben“, freut er sich. So ganz wird er seinen Job auch noch nicht an den Nagel hängen: „In den Ferien mache ich die Vertretung oder springe auch gerne ein, wenn ich gebraucht werde.“

Der 66-Jährige möchte künftig mit seiner Frau viel auf Reisen gehen. Das erste Ziel wird eine Fernreise nach Namibia sein. Danach geht es in die USA. Und später einmal wollen sie mit dem Wohnmobil durch Europa touren. „Alle reden heute von der Work-Life-Balance. Die hat man als selbstständiger Apotheker nicht“, erklärt der Vater dreier erwachsener Kinder und verweist dabei auf die Nacht- und Wochenenddienste.

Tierlieb war Sauer schon immer, neben Hund und Katze begeisterte er sich aber vor allem für Insekten: „Ich habe Ameisen gehalten.“ Beim Beobachten der kleinen Krabbeltiere konnte er am besten relaxen, sagt er. „Es ist faszinierend, wie die Ameisen ihr Futter suchen, oder wie sie ihre Königin versorgen“, erzählt er voll Forscherdrang.

Seit seiner Jugend ist Sauer auch vom Schach-Spiel begeistert, er spielte jahrzehntelang aktiv in der Mannschaft des Post SV Dorfen, war zudem im Vorstand des Vereins. Als Vorsitzender des Förderkreises Dorfen hat er die DoGG’s eingeführt, auch war er als Vereinschef für mehrere Werbeschauen am Unteren Markt verantwortlich, bevor er seinen Posten an Stefan Tremmel weitergab. Und beim Dorfener Notgroschen engagiert er sich ebenfalls seit Jahren.

Sein großes Hobby aber ist Geocaching, verrät der Apotheker. Hierbei werden Verstecke anhand geografischer Koordinaten im Internet veröffentlicht und können anschließend mithilfe eines GPS-Empfängers gesucht werden. „Egal ob ich bei Freunden in Franken oder im Urlaub auf Rhodos bin oder einfach nur hier in der Umgebung – die elektronische Schatzsuche macht Spaß und hält jung.“

