„Kunsthistorisch bedeutsam“: Fund mitten in Dorfen

Von: Michaele Heske

Teilen

Seit einigen Wochen erforschen Archäologen eine Baustelle an der Apothekergasse. Fotoarchi im Abrisshaus Schmelzöfen unter dem Rathaus © Michaele heske

Spuren einer früheren Stadtbefestigung: Bürgermeister Heinz Grundner schwärmt von einem Fund in einer Baugrube in Dorfen. Die zuständige Archäologin schweigt aber.

Dorfen – Vom ehemaligen Kamper-Haus, das zwischen Rathaus und Stadtpark lag, ist nur noch eine Baugrube übrig. Mit dem Neubau kann es allerdings noch nicht losgehen. Bei einer archäologischen Untersuchung fanden sich Reste einer Stadtbefestigung, wie der Stadt mitgeteilt wurde. „Großartig – ein kunsthistorisch bedeutsamer Fund. Dieser Fund stützt die Erkenntnisse aus der Urkundenlage, dass Dorfen bereits Mitte des 13. Jahrhunderts besiedelt war“, freut sich Bürgermeister Heinz Grundner. Der Fund einer Stadtbefestigung lasse noch einmal mehr den Rückschluss zu, dass Dorfen damals schon eine höhere Besiedlungsdichte aufwies, so der Rathauschef.

Trotz mehrfacher Nachfrage wollte Archäologin Ramona Baumgartner, die mit ihrem Team für die aktuelle Ausgrabung zuständig ist, nichts sagen. Sie versuchte sogar, eine Berichterstattung zu verhindern. Als Grund gab sie an, dass sie einen „Baustellen-Tourismus“ befürchte.

Wie lange die archäologische Spurensuche noch dauert, ist derzeit nicht bekannt. Doch egal ob Mittelalter oder Neuzeit – das Kamper-Haus barg wahre Schätze. Beim Abriss fand Bauunternehmer Robert Decker schon das Archiv des 1967 verstorbenen Dorfener Fotografen Paul Dubotzki. Die Aufnahmen dokumentieren die Stadtgeschichte ab den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts – darunter auch unbekannte Ansichten Dorfens.

Eine archäologische Voruntersuchung werde grundsätzlich dann durchgeführt, wenn Bodendenkmäler vorhanden seien oder welche vermutet werden, erklärt Maximilian Bauer vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege in München. Die Bodendenkmalpflege sei eine staatliche Aufgabe und eine gesetzliche Forderung nach dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz.

„Bodendenkmäler sind wichtige Quellen für weit über 100 000 Jahre bayerischer Geschichte. Sie überliefern wichtige Informationen für das Verständnis historischer Prozesse bis in die jüngste Vergangenheit – auch aus Zeiten, aus denen es keine schriftlichen Zeugnisse gibt“, so Bauer. Der Schutz des „Archivs im Boden“ habe daher eine große wissenschaftliche und geschichtliche Bedeutung.

Es ist schon die zweite vielversprechende Grabung in der Innenstadt. Im Sommer 2017 fanden Archäologen beim Bau des neuen Rathauses die Überreste eines Handwerkerhauses, das im 14. oder 15. Jahrhundert niedergebrannt ist, ein neuzeitliches Kellergewölbe und einen mittelalterlichen Brunnen.

Zudem ruhten seit dem Spätmittelalter im Erdreich unter dem heutigen Rathaus zwei Schmelzöfen. In der Werkstatt wurde einst Buntmetall verarbeitet, hauptsächlich Kupfer und Bronze. Beispielsweise für Schmuck, Bekleidungsaccessoires wie Gürtelschnallen, aber auch Kerzenständer, Löffel oder Kessel. In der Tat ein Fund, der zeigt, dass Dorfen damals schon relativ bedeutend und groß gewesen war. Vor allem an den Markttagen seien die Menschen aus der Umgebung wohl nach Dorfen gekommen, um solche Gegenstände zu erwerben.

Lesen Sie auch Ukrainische Kinder in Erding mit Süßigkeiten willkommen geheißen Rund 75 ukrainische Flüchtlinge sind am Freitag am Landratsamt Erding eingetroffen – unter ihnen viele Kinder. Ukrainische Kinder in Erding mit Süßigkeiten willkommen geheißen Es geht auch ohne Tombola: Rotary-Club sammelt 12 500 Euro für lokale Schulen Trotz ausgefallenen Christkindlmarktes wollte der Club nicht einfach ruhen. Stattdessen sammelte er auf anderem Wege Spenden für lokale karitative Zwecke. Es geht auch ohne Tombola: Rotary-Club sammelt 12 500 Euro für lokale Schulen

Eine Schicht, die zum Rathausplatz hin waagrecht durchs Erdreich verlief, bestand aus Ruß und Asche, konnte auf das Jahr 1650 datiert werden, als eine große Feuersbrunst ein Drittel des Marktes Dorfen zerstört hat. Der ganze Häuserblock zwischen dem Unteren Markt bis hin zum Rathaus wurde verwüstet.

Während die Häuser am Unteren Markt nach wenigen Jahren größtenteils wieder aufgebaut wurden, standen die Häuser der kleinen Tagelöhner und Handwerker an der Rosengasse noch nach Jahrzehnten öd und leer da. Deshalb wurde die alte Rosengasse von den Dorfenern zur Brandstattgasse umbenannt.