Lieferschwierigkeiten: Dorfener Autoschau fällt erneut aus

So war’s noch 2019: Unser Bild links zeigt die vorerst letzte Autoschau in Dorfen auf dem Meindl-Areal.

Etliche Händler haben Probleme

Auch 2022 wird es nichts mit dem beliebten Publikumsmagnet. Die Organisatoren ziehen sich zurück.

Dorfen – Die Dorfener Autoschau legt die nächste Bruchlandung hin: In den Jahren 2020 und 2021 kam den Organisatoren die Corona-Pandemie in die Quere, nun sind es Lieferschwierigkeiten der Autohändler. Deshalb wird es auch heuer keine Autoschau geben. Schweren Herzens haben Josef Jung und seine Tochter Sabrina jetzt die Dorfener Automobilausstellung (DAA) abgesagt. „Wir haben gerechnet und gerechnet – aber unterm Strich wäre die Veranstaltung für alle ein Minusgeschäft geworden“, begründet Josef Jung seinen Entschluss.

Und seine Tochter Sabrina ergänzt: „Wir hatten schon die Stellplatzplanung fertig. Nach Rückmeldung etlicher Händler gibt es derzeit keine Autos für eine Ausstellung, es ist auch nicht absehbar, ob sich in der kurzen Zeit bis zur Autoschau die Situation ändert. In den letzten Tage haben uns dann noch weitere Absagen erreicht.“ Schließlich würde es auch den Besuchern der Show nicht gerecht, wenn überwiegend Ladenhüter statt Neuwagen mit moderner Technik oder E-Autos zu sehen seien. Oder den Ausstellern und nicht zuletzt dem ESC Dorfen, dem Veranstalter der DAA.

Organisatoren enttäuscht, aber bieten Nachfolgern Unterstützung an

Josef Jung hatte die lange Tradition der Automobilschau des Eishockeyclubs seit 2012 wieder belebt. „Dann stieg meine Tochter mit ein, und nun wurde aus einer kleinen Ausstellung im Eisstadion ein großes Event – die 8. Dorfener Automobilausstellung fand erstmals auf dem Meindl-Gelände im Jahr 2019 statt“, erzählt er. Nach dem Erfolg 2019 liegt die Messlatte bei den Organisatoren freilich hoch. „Wir wollen keine halbherzigen Kompromisse schließen“, sagt Josef Jung. Der Dorfener Versicherungsmakler und Stadtrat erinnert sich an die DAA vor drei Jahren: „Auf dem großzügigen östlichen Teil der ehemaligen Ziegelei präsentierten sich damals über 40 Aussteller, überwiegend Autohändler, mit gut 400 Automobilen und Motorrädern. Zu sehen waren zudem eine Reihe von Lkw sowie Bau- und Nutzfahrzeuge.“ Hinzu kam ein vielseitiges Rahmenprogramm sowie die Gastro im Tonwerk, die mit allerlei Schmankerl und Streetfood aufwarteten. „Das war fast schon eine richtige Messe.“ Weit über 10 000 Besucher flanierten über das Gelände.

Auch heuer hätte die Auto-Expo wieder auf dem Gelände des Tonwerks stattfinden sollen. Allerdings am 26. Mai, Vatertag. „Das hat einigen Ausstellern nicht gepasst“, so Josef Jung. „Ihrer Meinung nach hätten wir die Schau auf den Herbst schieben sollen. Ein bisschen hat mich das schon geärgert – wir können nur dann eine Ausstellung organisieren, wenn wir auch einen geeigneten Platz haben. Der Termin war vorgegeben. Und keiner weiß, wie es mit Corona weitergeht. Hinzu kommen die Lieferschwierigkeiten, bedingt durch Pandemie und Krieg in der Ukraine. Und die vielen Absagen der Händler.“

Autoschau für Bürgermeister ein „Publikumsmagnet“ der wegbricht

Das Team, das viel Zeit in die Organisation gesteckt hat, sagt nun Servus. „In Stunden können wir das gar nicht berechnen. Wir haben vieles abends oder am Wochenende gemacht, alles privat. Wir machten es gerne und ehrenamtlich, weil uns der ESC am Herzen liegt“, sagt Sabrina Jung. Nun sei Schluss: „Wir bedauern die Absage sehr, in diesem Zuge verabschieden wir uns auch als Organisatoren. Natürlich werden wir einen Nachfolger unterstützen, damit das Event nicht verschwindet.“

Die Absage traf auch Bürgermeister Heinz Grundner. Sie sei „sehr bedauerlich“. „Die Dorfener Autoshow ist ein Publikumsmagnet, weit über die Stadt hinaus. Sie zeigt auch die hervorragende Leistungsfähigkeit unseres Automobilhandwerks.“ Vielleicht, so hofft Grundner, lassen sich Sabrina und Josef Jung im kommenden Jahr doch noch umstimmen.

