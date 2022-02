Ruhe vor dem Sturm auf den Volksfestplatz: Sorgen vor der B15-Brückenbaustelle

Von: Timo Aichele

Ein viel befahrenes Nadelöhr: die B15-Brücke über die Isen in Dorfen. © Timo Aichele

Die Dorfener blicken mit Sorgen auf die kommenden Baustellenmonate auf der B15. Immerhin wurde ein Lösung für die Schulkinder auf dem Volksfestparkplatz gefunden.

Dorfen – Die große Brückenbaustelle in Dorfen rückt näher. Wie werden die Umleitungen aussehen? Wird der Volksfestparkplatz zum Umsteigebahnhof für Schulbusse und/oder den ÖPNV? Wie lange wird die B 15-Ortsdurchfahrt gesperrt? Diese und viele weitere Fragen bewegen die Dorfener. Im Rathaus fand dazu vergangene Woche eine Besprechung mit Teilnehmern auch außerhalb der Stadtverwaltung statt.

Stefan Tremmel vom Förderkreis Dorfen berichtet davon. Erste Infos zur B15-Brückenbaustelle und Umleitungsvorschläge seien präsentiert worden, schreibt der Vorsitzende des Gewerbevereins in einer E-Mail an die Mitglieder. Noch werde final daran gearbeitet, aber bis Ende Februar werde „über die groben Rahmenbedingungen informiert“.

Knapp genug – nach allem, was das Staatliche Bauamt Freising dazu bisher kommuniziert hat, soll es Anfang März mit der Errichtung der Behelfsbrücke losgehen. „Bis die Behelfsbrücke fertig ist, wird die B 15-Brücke nicht gesperrt. Dies wird nicht vor Mitte-Ende April der Fall sein“, verrät Tremmel. Der genaue Zeitplan stehe noch nicht, der Förderkreis als Interessenvertreter der heimischen Wirtschaft sei aber in die Planung eingebunden.

Der Volksfestparkplatz rückt durch die Baustelle noch mehr in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die bisher dort stehenden Wertstoffcontainer wurden am Donnerstag an die Bahnhofstraße verlegt (wir berichteten). Über den neuen Standort äußerte sich Josef Jung (ÜWG) am Mittwochabend in der Sitzung des Hauptausschusses „verwundert“. Wenn nach der Pandemie wieder weniger im Homeoffice gearbeitet werde, sei an der Bahnhofstraße wieder mehr Verkehr.

Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) verwies dagegen auf die vielen Funktionen des Volksfestparkplatzes – mit Anfahrten unter anderem zur dortigen Kita, dem Asia Imbiss und der Grundschule am Mühlanger. „Außerdem gehen wir davon aus, dass 2022 dort wieder ein Volksfest stattfinden wird“, sagte Grundner. Und davor wird die Baustellenphase wiederum weiteren Verkehr auf die Kiesfläche bringen.

Für Grundschüler, die über den Platz zum Unterricht gehen, war es schon vorher gefährlich auf dem Platz, weil dieser durch parkende Fahrzeuge und unklare Wegeführung unübersichtlich ist. Nach Protest aus der Schulfamilie hat die Stadt nun reagiert. Schulleiter Thomas Emrich, Vertreter des städtischen Ordnungsamts und der Polizei haben sich zu einer Besprechung getroffen.

„Die Lösung ist, dass die Kinder nicht mehr über den Volksfestparkplatz gehen sollen“, berichtet Stadtsprecherin Gudrun Gersbach. Außerdem werde die Bushaltestelle näher ans Schulgebäude herangerückt

Emrich kommentiert das verhalten optimistisch. „Wir müssen schauen, wie sich das entwickelt“, sagt er über die neuen Regelungen. Der Umzug der Wertstoffsammelstelle sei schon mal positiv. „Durch die Container hatten wir jede Menge Dreck und noch mehr Verkehr“, berichtet der Pädagoge im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Nutzung des Hintereingangs zum Festplatz war wegen der Pandemie eingeführt worden. Damit nicht alle 220 Schüler gleichzeitig durch eine Tür stürmen. „Wir mussten das für den Infektionsschutz entzerren“, berichtet Emrich. Nach der nun getroffenen Vereinbarung sollen die Erst- und Zweitklässler nicht mehr durch den Hintereingang, sondern über die Mühlangerstraße ins Gebäude kommen, während die Größeren den Haupteingang am Pausenhof nutzen.

Diese Lösung wurde auch schon in einem Elternbrief kommuniziert. Darin erneuert Emrich auch die Bitte, die Kinder möglichst nicht per Mama-Taxi zu bringen. Mit weniger Autos vor der Schule wird es dort dann auch sicherer für die Kleinen. „Es bleibt aber die große Unsicherheit, wie sich die Baustellensituation auf die Verkehrssicherheit auswirken wird“, sagt Emrich über die kommenden Monate.