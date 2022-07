Ruhe auf der Brückenbaustelle macht Dorfen wütend

Von: Timo Aichele

Teilen

Kurz vor dem Einrammen schwebt die Spundwand in der Luft. Stück für Stück wird sie im Boden versenkt. © aichele

Frühestens Ende Juni 2023 ist die B15-Isenbrücke in Dorfen fertig. Das gefährdet nun sogar die Festspiele in der Innenstadt, die ja dann schon laufen sollen. Immerhin soll die Ortsdurchfahrt im Winter befahrbar sein.

Dorfen – Mehr als zehn Meter Stahl verschwinden binnen Minuten im Erdreich, nur auf dem letzten Meter wird es infernalisch laut rund um die gewaltige Ramme. Dann ist dieser Teil der Spundwand im Boden versenkt, und das Kettenfahrzeug wuchtet das nächste Element herbei. Drei Arbeiter und zwei Fahrzeuge sind am Donnerstagvormittag auf der Brückenbaustelle an der Isen in Dorfen zu sehen – geradezu ein Idyll. Doch diese Ruhe bringt die Dorfener Stadträte auf die Palme. In der Bauausschusssitzung nahmen sie vier Vertreter des Staatlichen Bauamts Freising ins Gebet.

Das Ergebnis: viele harte Worte und die nächste Hiobsbotschaft. Eine Fertigstellung der B 15-Isenbrücke bis Ende Mai 2023 könne sie nicht versprechen, erklärte die zuständige Abteilungsleiterin Jessy Swoboda. „Einen Termin, wann wir definitiv fertig sind, kann ich nicht nennen“, sagte sie. Ende Juni sei möglich.

Allerdings soll bereits Mitte Juni die Premiere des „Dorfener Faust“ auf dem Unteren Markt stattfinden – und das dann mitten im Verkehrslärm der Umleitung durch die Innenstadt? „Wenn der Verkehr da vorbeiläuft, dann blas ich das ab und wir verschieben um ein Jahr“, schimpfte Bürgermeister Heinz Grundner (CSU). Der schleppende Baufortschritt sei eine starke Belastung für den örtlichen Einzelhandel, kritisierte Grundner weiter. „Unser Zeitplan war sehr straff, aber realistisch“, verteidigte Swoboda die Planung ihrer Behörde.

„Das Problem ist, dass wir in der Isen einen inhomogenen Baugrund haben“, erläuterte der beratende Bauingenieur Michael Scheerschmidt. Man habe nach den Sondierungen rund herum nicht erwarten können, dass genau da, wo ein neuer Mittelpfeiler in der Isen entstehen muss, das Erdreich so undurchdringlich ist. „Wir haben diverse sehr schwere und verdichtete Lehm- und Kiesschichten vorgefunden“, sagte Scheerschmidt.

Für das Betonieren des neuen Pfeilers müsse ein Kasten aus Spundwänden errichtet werden. Doch das Einrammen vom Ufer aus sei wegen des harten Untergrunds nicht möglich. Deswegen wurde rund um die Stelle viel Kies aufgeschüttet, um mit schwerem Gerät anfahren zu können. Auch das reichte nicht. Nun sind nach Angaben des Ingenieurs tiefe und langwierige Bohrungen nötig.

„Alle in Dorfen fragen sich: Warum sind Sie so spät angerückt? Wieso erst im April und nicht schon im Februar?“, wetterte Martin Heilmeier (LDW). Auch die Behelfsbrücke hätte man früher bauen können, meinte er. Und vor allem: „Warum wird nicht auch samstags gearbeitet?“ Dies sei als „Tageslichtbaustelle“ ausgeschrieben, antwortete Swoboda, also mit Samstagsarbeit. So etwas wie Betriebsurlaub gebe es nicht.

„Im Moment ist aber das Bauvolumen nicht da“, erläuterte Scheerschmidt. „Wenn dieser Mittelpfeiler mal steht, dann kann man loslegen.“ Der beauftragte Baukonzern Züblin habe genügend Schlagkraft, um schnell Personal- und Maschineneinsatz hochzufahren.

„Warum hat man nicht auf den Pfeiler verzichtet?“, fragte Vize-Bürgermeister Ludwig Rudolf (CSU). Das habe man überprüft, antwortete Swoboda. Doch so wäre die Brücke zu hoch für den Anschluss der umliegenden Straßen geworden.

„Wir werden dieses Jahr die Brücke nicht fertigbekommen“, sagte Swoboda und sagte damit den Stadträten nichts Neues, das war vom Staatlichen Bauamt bereits kommuniziert worden. Die genaue Aufschlüsselung des zu erwartenden Baufortschritts barg aber noch eine Bombe. Die Brücke soll in den Wintermonaten zunächst für den Verkehr provisorisch geöffnet werden. Dann fehlen aber noch letzte Schritte.

„Betonarbeiten können wir auch im Winter durchführen. Das Temperaturkritische ist die Abdichtung, das geht frühestens Ende April“, erläuterte Swoboda. Erst dann könnten Gehwege betoniert und die Deckschicht aufgetragen werden.

In der allgemeinen Wirtschaftslage gibt es aber weitere Unwägbarkeiten. „Wie steht es mit Materiallieferungen? Haben Sie das im Griff?“, fragte Grundner. „Diese Zusage kann keiner geben“, erwiderte die Abteilungsleiterin. Der Auftrag im Fertigteilwerk sei erteilt.

„Es darf keine Vollsperrung mehr geben“, sagte Josef Jung (ÜWG). Die restlichen Arbeiten müssten unbedingt bei halbseitiger Befahrbarkeit der B 15 erledigt werden. „Dann dauert alles doppelt so lang“, sagte Swoboda.

Heiner Müller-Ermann (SPD) schlug vor, das Provisorium ein ganzes Jahr länger zu erhalten und erst Mitte 2024 die finalen Arbeiten zu erledigen. Das sei nicht möglich, erwiderte Swoboda. „Da würde uns die Firma eine saftige Rechnung wegen Bauverzögerung stellen.“

Dem Ausschuss blieb nichts übrig, als seine „Missbilligung“ auszudrücken und eine „maximale Straffung des Bauzeitenplans“ zu fordern.