Isenbrücke bald fertig: Am 1. Juli soll der Verkehr in Dorfen wieder fließen

Von: Timo Aichele

Ersehnte Arbeiten: Auf der B15-Ortsdurchfahrt und der Isenbrücke (hinten) wurde am Dienstag asphaltiert. © weingartner

Das Staatliche Bauamt will die B15-Ortsdurchfahrt in Dorfen am 1. Juli für den Verkehr freigeben. Diese Woche wird asphaltiert.

Dorfen – Verkehrsfreigabe am 1. Juli – so sieht die Planung des Staatlichen Bauamts Freising für die B15-Isenbrücke aus. „Es neigt sich dem Ende zu“, bestätigt stellvertretender Behördenleiter Christian Mattmann auf Nachfrage. Am Dienstag wurde von der Kreuzung Gartenstraße über die Brücke bis zur Angermaier-Kreuzung eine erste Tragdeckschicht asphaltiert. Eine weitere und die Feinschicht sollen zum Schluss der Maßnahmen bis Ende der Woche folgen.

Der nächste Schritt sei dann Ende der kommenden Woche „eingetaktet“, so Mattmann: der Einbau eines bituminösen Übergangsstreifens zwischen der Brücke und der Straße. „Dafür wird die Straße dann noch einmal aufgeschnitten“, erläutert der Bereichsleiter Straßenbau. Die gummiartige Schicht diene dazu, temperaturbedingte Ausdehnungen des Bauwerks auszugleichen.

Das Staatliche Bauamt versuche, diesen Schritt vorzuziehen, so Mattmann. Allerdings sei nicht klar, ob die beauftragte Spezialfirma den Zeitplan entsprechend ändern könne. Auch wenn dies nicht gelinge, sei geplant, den Verkehr auf der Ortsdurchfahrt am Samstag, 1. Juli, wieder freizugeben. Auch die Umleitungen – besonders nervig die innerörtliche durchs enge Wesner Tor – werden dann aufgehoben. Dann noch nötige Restarbeiten an Straßenanschlüssen oder Markierungen würden den Verkehr nicht stören.

Nur noch extreme Gewitter könnten diesen Zeitplan stören, meint der Bereichsleiter. Auskühlzeiten könnten sich wiederum bei sehr heißen Außentemperaturen verlängern. „Es schaut aber gut aus“, schließt Mattmann.