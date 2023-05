Die nächste Verzögerung beim Dorfener Brückenbau

Von Timo Aichele schließen

Die B 15-Isenbrücke soll erst Mitte Juli fertig werden. Das Staatliche Bauamt verhandelt aktuell mit der Baufirma.

Dorfen – Schon wieder eine Verzögerung beim Dorfener Brückenbau: Nach dem aktuellen Bauzeitenplan für die B 15-Isenbrücke sollen alle Arbeiten erst Mitte Juli abgeschlossen sein, bisher war von Juni die Rede. Jeder Tag früher wäre Balsam für die strapazierten Nerven der Autofahrer und der Einzelhändler in Dorfen sowie eine Erleichterung für die Festspiele im Jubiläumsjahr gewesen. Die letzte „Faust“-Inszenierung wird bereits am 7. Juli über die Freilichtbühne am Unteren Marktplatz gegangen sein – zu früh für den neuen Bauzeitenplan an der Brücke.

Nach Auskunft des Staatlichen Bauamts Freising ist der eigentliche Brückenbau bereits jetzt abgeschlossen. Nun gehe es um restliche Straßenbauarbeiten, berichtet Bereichsleiter Christian Mattmann auf Nachfrage: Zum Beispiel Asphaltierung, Anschluss der abzweigenden Straßen und das Pflastern der Randsteine.

Den neuen Bauzeitenplan habe die ausführende Firma vor einer guten Woche vorgelegt, teilt Mattmann mit. „Wir sind damit nicht glücklich.“ Der Dorfener Bürgermeister Heinz Grundner wird da deutlicher. „Ich finde das gelinde gesagt unsäglich“, schimpft er. Schließlich hatte die Stadt ursprünglich auf eine Fertigstellung noch im Frühjahr gehofft, lange bevor auf dem Unteren Marktplatz ein großes Ensemble den „Dorfener Faust“ aufführt.

Die Festspielabende selbst werden allerdings frei von Verkehrslärm sein, versichert Grundner. Dann werde der Umleitungsverkehr aus der Innenstadt herausgehalten. Und parken müssen die bis zu 800 Zuschauer ohnehin auf dem Volksfesplatz oder bei den Verbrauchermärkten. Durch das Altöttinger Tor könnten sie dann zum Unteren Markt gehen. Die Straßenbauarbeiten in diesem Bereich müssten dann abgeschlossen sein, meint Grundner.

Momentan werde noch nach Optimierungsmöglichkeiten gesucht, erklärt Mattmann. Eventuell könne man nun durch „Mehreinsatz von Material und Arbeitern“ Schritte parallel erledigen. Möglich wäre nach seinen Worten eventuell auch eine Planung der Restarbeiten, die eine Öffnung der Brücke für den Verkehr schon vor dem vollständigen Abschluss erlaubt. Einen solchen Plan könne man aber nur im guten Miteinander mit der Firma Züblin entwickeln. Die Gespräche laufen.

Die Problematik liege in der Abfolge verschiedener Gewerke, die nacheinander abgearbeitet werden müssten, erläutert der stellvertretende Behördenleiter. „Im März und April war kein gutes Bauwetter. Deswegen haben manche Arbeiten teilweise zwei Wochen später stattgefunden. Das hat insgesamt zu einer Verschiebung geführt.“ Ein Knackpunkt war dabei die Abdichtung der Betonbrücke. Das Aufbringen dieser Schutzschicht aus Epoxidharz hatte erst am 22. April stattfinden können, da hierfür dauerhafte Plus-Temperaturen notwendig waren (wir berichteten).

Als Beispiel für die komplexen Abhängigkeiten auf einer solchen Baustelle nennt Mattmann das Aufbringen der Gussasphalt-Schicht auf die Brücke am Mittwoch vergangener Woche. Wenn es geregnet hätte, wäre dafür der Freitag als Ausweichtermin eingeplant gewesen. Auch das Asphaltwerk hatte sich darauf eingerichtet. Bei gutem Wetter sei das aber am Mittwoch gelungen, erzählt Mattmann. Weitere Schritte habe man dennoch erst für Anfang der Woche terminieren können. „Da kann es an einem solchen Freitag von außen schon mal so aussehen, als würde da nicht gearbeitet. Dem war aber nicht so“, erklärt der Fachmann von der Straßenbaubehörde.