B15-Isenbrücke bleibt im Winter gesperrt

Von: Timo Aichele

Die Baustelle ruht, wie meistens am Freitag: Das beobachten Anwohner an der B 15-Isenbrücke. © WEINGARTNER

Eine provisorische Öffnung der Baustelle an der Dorfener B15-Isenbrücke ist doch nicht möglich. Die endgültige Freigabe der Hauptverkehrsachse soll im Juni 2023 erfolgen.

Dorfen – Dorfener Verkehrsteilnehmer müssen einiges erdulden. Autofahrer stehen sich durch die Altstadt, Fußgänger brauchen beim Gang durchs Wesner Tor Mut. Nur Zentimeter trennen sie von den durchbretternden Karossen. Entsprechend ist die Wurzel dieses Übels, der Neubau der B 15-Isenbrücke, ein Reizthema. Der Ton zu Beginn der Dorfener Bauausschusssitzung war ziemlich giftig. Und da war noch nicht einmal offiziell bekannt, dass Linderung nicht in Sicht ist. Eine provisorische Öffnung der Brückenbaustelle und damit der B 15-Ortsdurchfahrt ist nicht möglich.

Diese Hoffnung hatte bestanden, seitdem das zuständige Staatliche Bauamt Freising eine Teil-Fertigstellung vor der Frostperiode in Aussicht gestellt hatte. Doch die Behörde macht dies nun mit einer Pressemitteilung zunichte. „Leider ist es nicht möglich, die B15-Isenbrücke über den Winter provisorisch für den Verkehr freizugeben“, schreibt Sprecher Thomas Jakob. Die Freigabe der Brücke ist nach seinen Worten im Juni 2023 geplant.

Grob auf diesem Informationsstand ist die Öffentlichkeit schon länger. Rathaus und Stadträte pochen aber schon länger auf einen detaillierten Bauzeitenplan. CSU-Rättin Sabine Berger brachte das zu Beginn der Bauausschusssitzung auf den Tisch – und ihren Parteifreund Heinz Grundner auf die Palme.

Berger beantragte eine Erweiterung der Tagesordnung. Der Ausschuss solle einen Beschluss von Ende Juli „bekräftigen“ und den Auftrag an die Stadtverwaltung erteilen, einen Bauzeitenplan „einzuholen“. Wo sei denn da der Unterschied zur Beschlusslage?, fragte Bürgermeister Grundner. Das Bauamt habe auf Aufforderungen des Rathauses nur sehr unzureichende Unterlagen vorgelegt. „Ich bin mehrfach in der Woche mit dem Bauamt in Kontakt, mittlerweile auch schon mit dem Amtsleiter.“

Berger war jedoch nicht zufrieden. „Wir werden von Sitzung zu Sitzung vertröstet. Man hat den Eindruck, dass einfach nichts geschieht“, klagte sie. Hier wurde Grundner laut: „Das weise ich entschieden zurück.“ Das Rathaus bemühe sich sehr um Informationen. Es liege ein Schreiben vor, das sei aber unbefriedigend. „Das ist nicht vorzeigbar“, bestätigte Bauamtsleiter Franz Wandinger. Über eine Erweiterung der Tagesordnung wurde nicht mehr abgestimmt.

Ob künftig der Informationsfluss zufriedenstellender ist, wird sich weisen. Das Ergebnis ist es für die Dorfener sicher nicht. Aktuell seien vor Ort die Pfeiler fertiggestellt, schreibt Jakob in der Pressemitteilung. Die Betonfertigteile für den Überbau würden derzeit im Betonwerk aushärten. In den kommenden zwei Wochen stehen demnach Böschungsarbeiten nahe der Brücke an.

Außerdem werden die Spundwände entfernt, die zum Betonieren des Mittelpfeilers und der Fundamente an den Ufern nötig waren. „Dazu schneiden Industrietaucher die Spundwandbohlen knapp oberhalb des Flussbetts der Isen ab“, so Jakob.

Die ersten sieben Betonfertigteile werden am 30. November eingehoben. Dafür wird tags zuvor ein 300-Tonnen-Autokran am Nordufer aufgebaut. Am 1. Dezember geht es auf der Südseite mit den restlichen sieben Betonfertigteilen weiter. Danach wird Beton auf die Fertigteile gegossen. Diese Decke dient als Grundlage für die spätere Fahrbahn. Dann ist erst einmal Winterpause.

Die Straßenbauarbeiten nördlich der B15-Isenbrücke sowie der Anschluss im Süden sollen ab Mitte Februar 2023 starten, sofern es die Witterung zulässt. Davon hängt auch der Start der Arbeiten an der Brücke selbst ab. Laut Jakob könne das frühestens Ende März beginnen, da für die Abdichtungsarbeiten stetig gute Witterungsbedingungen notwendig sind: kein Regen, keine hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit und keine tiefen Bauteiltemperaturen. Bis Juni folgen noch die Herstellung der Kappen und des Geländers sowie Asphalt- und Restarbeiten.