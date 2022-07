B 15-Isenbrücke wird 2022 nicht fertig

Von: Timo Aichele

Zu harter Untergrund: Die Spundwände am südlichen Widerlager (l.) konnten eingerammt werden, am Mittelpfeiler gelang das nicht. Ab Montag wird mit einem anderen Verfahren ein neuer Versuch unternommen. © Hermann Weingartner

Erst musste bei der Behelfsbrücke anderer Stahl verwendet werden - teilweise Neuplanung war nötig. Und jetzt erweist sich der Untergrund als zu hart zum Einrammen der Spundwände. Wegen solcher Verzögerungen wird der Neubau der B15-Isenbrücke später fertig. Im Winter ist eine provisorische Befahrbarkeit geplant, danach wird wieder gesperrt.

Dorfen – Die B 15 im Umfeld der Isenbrücke in Dorfen muss – anders als ursprünglich geplant – im kommenden Jahr nochmals gesperrt werden. „Trotz Optimierungen im Bauablauf wird es leider nicht gelingen, bis Ende 2022 die Brücke fertigzustellen“, teilt Thomas Jakob, Sprecher des Staatlichen Bauamts Freising, in einer Presseerklärung mit. Daher sei es das Ziel der Behörde, die Brücke über den Winter provisorisch befahrbar zu machen.

Aktuell hakt es am Einrammen der Spundwände. Diese Arbeiten begannen nach Angaben von Jakob Ende vergangener Woche – und gelangen zunächst beim südlichen Widerlager. Im Bereich des Mittelpfeilers jedoch erwies sich der Untergrund als so hart, dass der zig Tonnen schwere Druck, den die Ramme entfaltete, nicht ausreichte. Am Montag wurden diese Arbeiten abgebrochen, nachdem sich Spundwände beim Einrammen eher verbogen, als tiefer in den Untergrund zu gelangen.

Ab Montag soll ein neuer Versuch mit einem anderen Verfahren unternommen werden. Die Baufirma bringe große Rohre in die Isen ein, damit das Wasser weiterfließt, beschreibt der Sprecher auf Nachfrage unserer Zeitung. Darüber wird dann Kies geschüttet, so erhält die Ramme eine Aufstellfläche und kann direkt am Mittelpfeiler mit dem größtmöglichen Druck plus dem Eigengewicht die Spundwand in die Erde treiben.

„Die im Brückenumfeld vorgenommenen Erkundungsbohrungen konnten die Baugrundverhältnisse immer nur am jeweiligen Bohrpunkt darstellen. Dort, wo bisher die alte Brücke stand, waren vorab keine Erkundungsbohrungen möglich“, beschreibt Jakob die Planungsschwierigkeiten.

Wie weit die Brücke bis Ende des Jahres gebaut sein wird und ab wann und wie lange sie im Frühjahr 2023 nochmals gesperrt werden muss, kann das Staatliche Bauamt noch nicht sagen. Das hänge unter anderem von der Materialverfügbarkeit und der Witterung ab.

Eine weitere Ursache für die Verzögerung lag laut Jakob bei der Behelfsbrücke. Hier habe die Baufirma auf Stahlträger zurückgreifen müssen, die besser verfügbar waren als das anfangs vorgesehene Material. „Dadurch hat sich die Konstruktion gegenüber der ursprünglichen Planung verändert“, berichtet der Sprecher. Die Planung musste angepasst werden

Für den neuen Überbau mussten zudem die Zufahrten angepasst und ein Teil der Flutkanalmauer entfernt werden. Und schließlich erwies sich auch hier der Untergrund schwieriger als es die Probebohrungen erwarten ließen. Der Abbruch des Überbaus der alten Isenbrücke verlief dagegen nach Jakobs Angaben plangemäß.

Wenn in der kommenden Woche die Spundwände stehen, können auch Mittelpfeiler und Widerlager abgebrochen werden. Es folgen dann die Bohrpfähle für die Gründung der neuen Brücke und die Betonage der neuen Widerlager und des Pfeilers.

Ab August werden Straßenbauarbeiten im Umfeld vorgezogen. Dann geht es südlich zwischen der Brücke und der Kreuzung Rosenaustraße/Jahnstraße los. „Die Arbeiten sollen bis Ende der Sommerferien soweit beendet sein, dass der Schulweg durchs Altöttinger Tor und über die Behelfsbrücke wieder baustellenfrei ist“, stellt Jakob in Aussicht. Im Anschluss starten die Arbeiten am Gehweg nördlich der Brücke und die Verlegung der Bushaltestelle Krankenhaus Süd.

Zudem arbeiten das Bauamt und die Baufirma an weiteren Optimierungen des Ablaufs. „Wir bedauern die Verzögerungen und die damit verbundenen Einschränkungen sehr“, schreibt Jakob. Es werde alles daran gesetzt, die Auswirkungen möglichst gering zu halten.