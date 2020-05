Badefreuden vorerst nur in Taufkirchen

Ab der zweiten Pfingstferienwoche dürfen in Bayern Freibäder öffnen. Nicht nur Familien freuen sich über diese Corona-Lockerung. Das Waldbad Taufkirchen sperrt pünktlich am 8. Juni auf. In Dorfen bleibt das Freibad zunächst aber geschlossen.

Von Anton Renner

und Birgit Lang

Dorfen/Taufkirchen –Ob und wann die Badesaison 2020 in der Isenstadt eröffnet wird, das will nicht die Verwaltung entscheiden. Das Thema kommt in den Stadtrat. In der Sitzung am Mittwoch kommender Woche soll das Gremium beraten, ob überhaupt geöffnet wird.

Ob und warum ein Ausfall der Badesaison in Erwägung gezogen wird, darüber hält man sich im Rathaus sehr bedeckt. „Es geht nicht nur um Aufmachen oder nicht“, sagt dazu Stadtsprecherin Gudrun Gersbach auf Anfrage. Sie verweist auf Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen, „die ja noch gar nicht bekannt sind“. Fest steht: Sollte der Stadtrat mehrheitlich für eine Schwimmbad-Öffnung stimmen, dann ist der Termin 8. Juni sicher nicht für Dorfen relevant. Denn es müssten auch die technischen Voraussetzungen für eine Öffnung des Bads geschaffen werden, so die Stadtsprecherin.

Die ÜWG-Fraktion hat mittlerweile einen Antrag auf Information gestellt, „welche Hindernisse noch bestehen und bis wann diese bereinigt werden können“. Fraktionssprecher Josef Jung beruft sich dabei auf Gerüchte, wonach das Schwimmbad mindestens vier Wochen Vorlaufzeit benötige, bevor geöffnet werden könne. Die ÜWG würde es „auch für unsere Schüler toll“ finden, wenn diese noch in den Pfingstferien ins Bad könnten. Zudem schwebt Jung vor, die Badesaison bis Ende September zu verlängern, „damit auch der Anreiz geschaffen wird, Saisonkarten zu kaufen“.

+ Im Waldbad alles im Griff haben (v. l.) die stellvertretende Waldbadreferentin Bärbel Leiner, Bürgermeister Stefan Haberl, Bademeister Ralf Alscher, Waldbadreferentin Anneliese Mayer sowie die Sachbearbeiter Thomas Singer und Verena Held. © Birgit Lang In Taufkirchen sind längst die Voraussetzungen für eine Waldbad-Öffnung geschaffen. Bürgermeister Stefan Haberl freut sich jedenfalls, dass die Freibäder bald öffnen dürfen. In einem Pressegespräch wurde betont, dass das Waldbad auf die Öffnung gut vorbereitet sei. An dem Ortstermin nahmen das Waldbad-Team Ralf Alscher, Meister für Badebetriebe, und Thomas Singer, Fachangestellter für Bäderbetriebe, sowie von der Verwaltung Sachbearbeiterin Verena Held und Pressesprecherin Renate Bauer sowie die Waldbad-Referentinnen Anneliese Mayer und Bärbel Leiner teil. „Wir sind in der glücklichen Lage, ein großes Areal zu haben“, sagte Bürgermeister Haberl. Die auferlegten Sicherheits- und Hygienestandards in allen Bereichen werde man einhalten können, betonte er.

Das Waldbad-Team nutzte die Zeit bisher, um alles auf Vordermann zu bringen. Alscher sagte, dass man Konzepte erarbeitet habe, um auf die noch kommenden gesetzlichen Rahmenbedingungen schnell reagieren zu können. Hygienemaßnahmen habe man intern schon gut besprochen und sich mögliche Umsetzungen überlegt. Eine Ansteckung im Wasser sei ziemlich unwahrscheinlich, denn das gechlorte Wasser zerstöre die Fetthülle des Corona-Virus’ schnell, was in Badeweihern nicht unbedingt der Fall sei.

Die Gesellschaft für Badewesen hat laut Alscher ein Dokument über den Umgang mit der Pandemie veröffentlicht, etwa zur Wasseraufbereitung. Beim Nichtschwimmer-Becken würde demnach der Richtwert bei 2,7 Quadratmeter pro Person liegen, erklärte der Bademeister. „Dann könnten wir über 500 Leute reinlassen. So viele waren da noch nie drinnen“. Beim Schwimmer-Becken wären es 4,5 Quadratmeter und damit 240 Personen. Insgesamt sei das Waldbad rund 20 000 Quadratmeter groß, davon etwa 14 000 Quadratmeter Rasenfläche.

Schwieriger könnte es dennoch bei der Frage werden, wie viele Badegäste ins Waldbad dürfen. Müssten zudem Name, Telefonnummer, der Zeitpunkt der Ankunft sowie die Dauer des Aufenthalts erfasst werden, würde das Ganze unwahrscheinlich kompliziert werden, meint Alscher. Unter Umständen müsse sogar das Personal aufgestockt werden. Aber auch für Abstands-, Ein- und Ausgangsregelungen werde man Lösungen finden. So könne man beispielsweise Vorkehrungen für zu enge Gänge in Form von Einbahnstraßen treffen oder nur jeden dritten Umkleideschrank öffnen. Wenn an einem heißen Tag bis zu 3000 Gäste im Bad seien, dann würde die Abstandsregelung nicht funktionieren, dann müsse die Zahl der Badegäste reduziert werden.

Um mit seinem 16-köpfigen Team, ein Großteil davon Teilzeitkräfte und Minijobber, reagieren zu können, sei ein gewisser Vorlauf nötig. Bis zum 8. Juni werde aber alles zu schaffen sein.

Das Nicht-Schwimmerbecken sei soweit vorbereitet, es müsse nur noch der Staub rausgespült werden, und in zweieinhalb Tagen sei es mit Wasser vollgelaufen. Das Schwimmerbecken könnte man in zwei Wochen nachziehen. Momentan sei es vom Frostschutz im Winter noch voll grünem Wasser. Denn die 3000 Kubikmeter Wasser neu zu befüllen, koste allein 6000 Euro. Diese Kosten wollte man sich sparen, falls die Freibäder kein grünes Licht zur Öffnung erhalten hätten.

Referentin Mayer hat sich die Öffnung zum Pfingstwochenende gewünscht und ist nun „happy“. Das Waldbad sei „Lebensqualität dahoam. Die müssen wir sichern“, sagte sie.

Um den Verlust durch die spätere Öffnung einigermaßen zu kompensieren, habe man schon überlegt, die Saison je nach Wetter bis Mitte Oktober zu verlängern. Eine Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen.