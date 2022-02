Brief aus Berlin: Ministerium beerdigt Dorfener Schienentrog

Von: Timo Aichele

Teilen

Die Zukunft: Diese Visualisierung zeigt die Vorplanungen für den Dorfener Bahnhof mit Lärmschutzwänden. © DB Netz AG

In einem Brief an Bürgermeister Heinz Grundner teilt das Verkehrsministerium mit: Der Bund übernimmt die Mehrkosten für den in Dorfen gewünschten Schienentrog beim Bahnausbau nicht. Ein neues Gutachten beziffert den Unterschied auf 72 Millionen Euro.

Dorfen – Eine Tieferlegung der Gleise im Stadtbereich von Dorfen wird es nicht geben. Wegen Mehrkosten von 72 Millionen Euro nimmt das Bundesverkehrsministerium Abstand von dieser „Dorfener Präferenzlösung“ im Rahmen des Großprojekts ABS 38. Der Bau des Abschnitts mit einem Schienentrog wäre demnach mit Gesamtkosten von 126 Millionen Euro mehr als doppelt so teuer wie die Planung der Bahn.

Das ist das Ergebnis einer Überprüfung der Kostenschätzungen durch das Deutsche Zentrum für Schienenverkehrsforschung (DZSF). Das Ergebnis erhielt Bürgermeister Heinz Grundner am Montag schwarz auf weiß in einem Brief aus dem Bundesverkehrsministerium.

Der entscheidende Satz: „Da auf gegebener gesetzlicher Grundlage der Bund nicht in der Lage ist, die Mehrkosten zu übernehmen, wird die DB Netz AG ihre Planung als wirtschaftlichste Variante weiterführen.“ Damit ist der Schienentrog vom Tisch, den das Büro Vieregg-Rössler (VR) im Auftrag der Stadt Dorfen geplant hat.

Das Ergebnis der ausschlaggebenden Überprüfung lag dem Ministerium nach Informationen unserer Zeitung bereits seit Oktober vor und der Brief noch in Minister Andreas Scheuers (CSU) Amtszeit unterschriftsreif auf dem Tisch. Erst Michael Theurer, Parlamentarischer Staatssekretär unter dem neuen Minister Volker Wissing (FDP), verkündet nun die schlechte Nachricht.

„Das war nicht unerwartet“, erklärt Bürgermeister Grundner am Montag auf Nachfrage. Die Stadt sei bisher von Mehrkosten von 15 bis 30 Millionen Euro für die VR-Planung ausgegangen. Nachdem das Ministerium einer Finanzierung der Mehrkosten eine Absage erteilt hat, müsste die Stadt alleine in die Bresche springen. „Ich gehe davon aus, dass wir einen guten zweistelligen Millionenbetrag haushaltstechnisch nicht abbilden können“, sagt Grundner. Nun müsse er die DZSF-Studie noch genau prüfen. Auf den ersten Blick sei das Gutachten mit etwa 30 Seiten allerdings recht „übersichtlich“.

Das sieht auch Bundestagsabgeordneter Andreas Lenz (CSU) so, der am Montag ebenfalls eine Kopie dieses Schreibens im Briefkasten hatte. „Es ergeben sich ein paar Fragen“, sagt er nach einer ersten Lektüre. So sei als größter Brocken der Grunderwerb mit 48 Millionen Euro beziffert worden. Diese Summe sei zu hinterfragen.

Am DZSF haben Wissenschaftler im Auftrag des Ministeriums eine Plausibilitätsprüfung der Kostenschätzungen der zwei konkurrierenden Modelle erstellt: der DB-Planung und des VR-Konzepts. Die Dresdner Wissenschaftler schätzen die Gesamtkosten der VR-Planung auf 126 Millionen, die der DB-Variante auf 54 Millionen Euro. Diese Zahlen liegen nahe an der Kalkulation, die die DB Netz AG für die beiden Varianten aufgestellt hatte (107 Mio. versus 61 Mio. Euro) – aber extrem weit von Viereggs Angaben (61 Mio. versus 66 Mio. Euro).

„Die VR-Kalkulation scheint nicht plausibel“, folgert Staatssekretär Theurer in seinem Brief. Das DZSF schließt zwar nicht grundsätzlich aus, dass die VR-Variante umsetzbar ist. Es bestünden aber „größere Kostenrisiken durch die Korrektur potenzieller Normenverletzungen“, schreibt das Ministerium an Bürgermeister Grundner. Das gelte insbesondere für den gedeckelten Trog – das Herzstück der Planung von Martin Vieregg.

Im Zuge einer detaillierten Planung könnten vollkommen andere Kosten entstehen und ein Zeitverlust von mehreren Jahren verursacht werden, heißt es weiter in dem Brief. Mit der Entscheidung für die weit vorangeschrittene DB-Planung kann es dagegen schnell vorangehen. „Wenn alles gut läuft, werden wir Ende des Jahres ins Planrechtsverfahren einsteigen können“, erklärt Klaus-Peter Zellmer, Gesamtprojektleiter des Großprojekts ABS 38 bei der DB Netz AG, auf Nachfrage zu dieser neuen Entwicklung. In diesem Fall könne auch die Öffentlichkeit wohl Mitte des Jahres über die genaue Planung informiert werden – je nach Pandemielage in einer Bürgerversammlung oder online per Webcast.

Zellmer sieht sich nun bestätigt. Der 58-jährige Bauingenieur mit jahrzehntelanger Erfahrung in internationalen Großinfrastrukturprojekten hatte immer die Zahlen von Vieregg bezweifelt, aber auch erklärt: „Wir bauen alles, was finanzierbar ist.“ Der VR-Schienentrog ist es nach dem DZSF-Gutachten aber offensichtlich nicht.

Einige „Ungereimtheiten“ im VR-Konzept hätten ihn von Anfang stutzig gemacht, erzählt Zellmer. So habe er als Bauingenieur einfach nicht verstehen können, wie der Tiefbau bei Vieregg günstiger sein könne, obwohl für den Schienentrog 600 000 Kubikmeter mehr Erdaushub nötig gewesen wären.

Nun wird wohl das DB-Konzept umgesetzt. Die Planung sieht zwei Gleise auf der bisherigen Trasse vor. Enthalten sind bis zu vier Meter hohe Lärmschutzwände. „Wir fahren ja nicht durch den Ortskern“, beschwichtigt Zellmer – und: Bisher gebe es überhaupt keinen Lärmschutz.

Markant wird die Veränderung an der Kreuzung mit der B 15 sein: Statt der Schranke wird eine 3,5 Meter hohe Straßenbrücke gebaut. Hier komme man den Wünschen der Dorfener so weit wie möglich entgegen, sagt der Projektleiter. „Die B 15 liegt dann einen knappen Meter tiefer als ursprünglich geplant.“ Um das zu erreichen, werden Weichen nach Osten verschoben, damit sie nicht unter der Brücke liegen und bei dieser dann eine größere Höhe nötig machen. In der Konsequenz rutscht dadurch auch der Bahnhof etwa 100 Meter nach Osten.

Im Bereich des Bahnhofs liegt ein weiterer großer Wunsch der Stadt: ein Fußgängertunnel zum künftigen Stadtviertel auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei Meindl. Eine Übernahme der Mehrkosten von geschätzt sechs Millionen Euro durch den Bund ist aber fraglich. „Es fehlt die rechtliche Grundlage“, sagt Zellmer. Denn heute ist das Meindl-Areal ja tatsächlich eine Industriebrache und baurechtlich noch ein Gewerbegebiet.