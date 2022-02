Millionen gute Gründe für Realitätssinn: Das neue Gutachten zum Dorfener Bahnausbau

Von: Timo Aichele

Das Bundesverkehrsministerium stoppt die Tieferlegung der Gleise in Dorfen. Doch das zugrundeliegende Gutachten wirft Fragen auf anstatt Antworten zu liefern. Kommentar.

Dorfen - Jetzt ist es so gekommen, wie schon seit Jahren zu erwarten war: Das Bundesverkehrsministerium hält wenig von einer Alternativplanung zum Bahnausbau und beschließt, dass die DB Netz AG ihr Konzept vorantreiben soll. Damit sind alle Bemühungen um eine echte Tieferlegung der Gleise im Stadtbereich gescheitert. Nicht anders ist der Brief aus Berlin zu verstehen.

Das Ministerium argumentiert mit 72 Millionen Euro, die die „Dorfener Präferenzlösung“ mehr kosten würde. Und das wären 72 Millionen gute Gründe. Eigentlich. Denn ein neues Gutachten sollte Klarheit bringen. Und schon beim ersten Blick wird deutlich: Nichts ist klar, alles anzweifelbar.

Der Kampf wurde in Dorfen aufrecht und mit großem Sachverstand geführt. So wurde auch die Stadtspitze gezwungen, sich in den Protest einzureihen. Pluspunkte waren Beharrlichkeit und eine vielversprechende Grundidee der Planung von Martin Vieregg – nämlich ein Schienentrog, der die Gleise tieferlegt und gleichzeitig deutlich günstiger hätte werden sollen als ein echter Tunnel.

Von Anfang an war fraglich, ob das kleine Planungsbüro Vieregg-Rössler (VR) tatsächlich den Riesenapparat der Deutschen Bahn aushebeln kann. Die DB-Ingenieure argumentieren ja schon lange mit einer zu geringen Planungstiefe auf VR-Seite, aufgrund der sich die beiden Varianten nicht wirklich vergleichen lassen – vor allem im Hinblick auf Kosten.

2021 hat das Ministerium externe Fachleute darauf angesetzt, die beiden Kostenschätzungen zu evaluieren. Dass es überhaupt so weit gekommen ist, war ein veritabler Etappensieg für Dorfen. Umso enttäuschender ist das Ergebnis.

Der Prüfauftrag ging an das 2019 gegründete Deutsche Zentrum für Schienenverkehrsforschung. Laut Selbstdarstellung ist das DZSF ein „eigenständiges Bundesinstitut beim Eisenbahn-Bundesamt“. Die Dresdner Forscher dürften damit dem früheren Staatskonzern Bahn näher stehen als einem kleinen Planungsbüro aus München.

Also ein Gefälligkeitsgutachten? An solche Verschwörungstheorien muss man nicht glauben. Schließlich unterliegt auch die mittlerweile privatisierte Bahn den Regularien und Weisungen des Eisenbahn-Bundesamtes sowie der Haushaltsdisziplin des Geldgebers, der Bundesregierung. Gerade die Suche nach der möglichst günstigen Lösung wird sehr akkurat betrieben – und überwacht.

Doch das DZSF-Gutachten hält schon der ersten laienhaften Überprüfung nicht stand. Der größte Brocken an Mehrkosten ist mit 48 Millionen Euro der Grunderwerb für die Verlegung der Trasse im VR-Konzept. Hier wurde mit Baulandpreisen à 660 Euro je Quadratmeter gerechnet. Es handelt sich aber weitgehend um landwirtschaftlichen Grund, der nur ein Bruchteil dessen wert ist.

Da fragt sich jeder enttäuschte Dorfener: Wie valide sind dann die Aussagen des DZSF zu den weiteren Kostentreibern? Tiefbau und Ingenieurbauwerke sind komplizierte Fachthemen, bei denen Bürger und Kommunalpolitiker kaum eine andere Wahl haben, als Experten zu vertrauen. Dieses Vertrauen in das DZSF-Gutachten ist aber nun von vorneherein erschüttert.

Das heißt: Niemand in Dorfen wird aufgrund dieser neuen Entwicklung die Seiten wechseln. Dazu ist die Überzeugungskraft der DZSF-Zahlen zu schwach.

Gleichzeitig zementiert das Gutachten dennoch das Aus für den Schienentrog. Die Grundtendenz der DZSF-Forscher und der Planer der DB Netz AG ist die gleiche: Die Tieferlegung würde um zig Millionen Euro teurer werden als die ebenerdige DB-Variante. Das Bundesverkehrsministerium wird diese doppelte Bestätigung der bisherigen Linie zu gerne aufnehmen.

Daher ist es für die Dorfener Kommunalpolitik spätestens jetzt an der Zeit, vom Maximalziel abzurücken und mit Realitätssinn für Erreichbares zu kämpfen. Gerade an diversen Bahnübergängen in dem Teilabschnitt liegt noch vieles im Argen. Das sind die die Themen, um die gerungen werden muss. Alles andere wäre ein reines Schaulaufen ohne Erfolgsaussichten.