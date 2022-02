„Komplette Augenwischerei“: Debatte über das neue Gutachten zum Dorfener Bahnausbau

Von: Timo Aichele

Wie tief runter kommen die Gleise? Gerade für den Übergang an der B 15 und den künftigen Bahnhof (r. hinten) ist das entscheidend. © Peter Bauersachs

In Dorfen herrschen Zweifel am Gutachten zu Kostenunterschieden für den Bahnausbau. Gibt es noch eine Chance für den gewünschten Schienentrog?

Dorfen – Bei den Dorfener Stadträten schlug die Bombe am Montag um 17.03 Uhr ein: eine E-Mail, in der Bürgermeister Heinz Grundner die Berliner Hiobsbotschaft zum Bahnausbau weiterleitete. Der Inhalt: Wegen Kosten von 72 Millionen Euro nimmt das Bundesverkehrsministerium im Zuge des Projekts ABS 38 Abstand von einer Tieferlegung der Gleise im Stadtbereich (wir berichteten). Jetzt tobt die Debatte, ob man dem zugrunde liegenden Gutachten des Deutschen Zentrums für Schienenverkehrsforschung (DZSF) trauen kann.

Für Ernst Rausch, Vertreter der Bürgerinitiative für einen Bahnausbau ohne Mauern und Schranken, ist die Sache klar: „Das klingt wie eine komplette Augenwischerei.“ Insbesondere die genannten 48 Millionen Euro an Mehrkosten für den Grunderwerb für den im Auftrag der Stadt geplanten Schienentrog könnten nicht realistisch sein, meint er.

Das sieht auch Martin Vieregg so. Der von der Stadt beauftragte Verkehrsplaner ist der geistige Vater des Schienentrogs, der den Zugverkehr etwas aus der Stadt heraus sowie tiefer in die Erde bringen und damit leiser machen sollte. Das DZSF-Gutachten diskreditiert auch vollkommen Viereggs Kostenschätzungen. Dagegen wendet er sich in seiner Stellungnahme.

Der Löwenanteil der Mehrkosten entstehe dadurch, dass man landwirtschaftliche Fläche, statt mit rund 30 Euro mit 660 Euro veranschlagt – ein Quadratmeterpreis für Bauland. „Die inhaltliche Kritik an unseren Tunnelkonstruktionen ist nicht nachvollziehbar“, erklärt Vieregg außerdem.

Insbesondere die Mehrkosten beim Grunderwerb hinterfragt auch Heiner Müller-Ermann (SPD). Aber auch wenn dieses Delta eventuell geringer ausfalle, könnten nach den Angaben von DZSF wie auch der Bahn noch erhebliche Mehrkosten übrig bleiben. „Wenn ein Kostenunterschied im zweistelligen Millionenbereich übrig bleiben würde, dann kann die Stadt das natürlich nicht machen“, sagt der Genosse übereinstimmend mit den Aussagen von CSU-Bürgermeister Grundner (wir berichteten).

Michael Oberhofer ist Chef der CSU-Fraktion im Stadtrat, in der sowohl harte Kritiker von Vieregg als auch Sympathisanten der Tieferlegung vereint sind. Entsprechend würdigt er auch die Verdienste des Büro Vieregg-Rössler (VR). Durch ihre Arbeit habe die DB Netz AG Zugeständnisse gemacht: „Durch die VR-Planung hat sich die Bahn in die Tiefe bewegt.“ Das zeige sich konkret an der Birkenallee und an der künftigen B 15-Brücke über die Gleise.

Entsprechend müsse die Stadt weiter kreativ und hart mit der Bahn verhandelt, „damit wir möglichst viele Punkte in der Planung unterbringen, die uns wichtig sind“. Dennoch sieht Oberhofer mit dem Brief das Ende der VR-Planung gekommen. „Es wäre unseriös, wenn man die Dorfener Vorzugsvariante weiterverfolgt“, erklärt er. Das sei nichts anderes als realitätsbezogene Politik.

Denn der entscheidende Satz im Brief des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Theurer ist eine klare Absage an die Dorfener Wunschplanung: „Da auf gegebener gesetzlicher Grundlage der Bund nicht in der Lage ist, die Mehrkosten zu übernehmen, wird die DB Netz AG ihre Planung als wirtschaftlichste Variante weiterführen.“ Das bedeutet: kein Schienentrog etwas weiter südlich, dafür weitgehend ebenerdige Schienenführung mit etwa vier Meter hohen Schallschutzwänden.

Josef Jung (ÜWG) will sich dennoch nicht so einfach geschlagen geben. „Das ist ein Jahrhundertprojekt für Dorfen“, sagt er, das müsse der Stadt schon etwas wert sein. Er wolle nun eine Statement von Vieregg hören und auch die Bürgerinitiative bei weiteren Beratungen einbinden.

Das ist offensichtlich bereits konkret geplant. Am kommenden Montag sollen Vertreter von Stadt, BI und Bahn im Dorfener Rathaus zusammenkommen. Vieregg soll nach Informationen unserer Zeitung nicht dabei sein.