Bahnausbau in Dorfen:  Alternativplanung wieder nicht vollständig

So sieht Planer Martin Vieregg den Bahnausbau in Dorfen: Sowohl die beiden Gleise als auch die Staatsstraße liegen in einem offenen Graben. Darüber führt, wie hier im Bereich der Birkenallee, eine Brücke, oder in anderen Bereichen teilweise ein Deckel.

Bürgermeister Grundner: „Vorläufig vorläufiger Endbericht“

Dorfen – Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Das ist seit langem der Wunsch der Stadt Dorfen, die im Bundesverkehrsausschuss in Sachen Bahnausbau eine für Dorfen bessere Lösung erreichen will. Überzeugen will man die Regierenden in Berlin mit einer Alternativplanung, die vom Münchner Verkehrsberatungsbüro Vieregg und Rössler erstellt wurde. Doch die Reise in die Bundeshauptstadt verzögert sich.