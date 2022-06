Schlauch-Wall für Siedlung am Seebach

Von: Timo Aichele

Land unter am Seebach: In Oberdorfen wurden im August vergangenen Jahres 250 Bürger evakuiert und in einer Turnhalle gebracht. © Thomas Gaulke

Ein großes Mehrfamilienhaus mit 16 Wohnungen am Seebach in Oberdorfen? Nicht zuletzt wegen der Hochwassersorgen dort senkte der Bauausschuss den Daumen.

Dorfen – Es ist noch kein Jahr her, da wurde die Siedlung am Seebach in Oberdorfen von einem heftigen Hochwasser getroffen. Wegen Starkregen schwoll der Bach am 30. August 2021 an, über die Felder schwappte Oberflächenwasser in die Keller. Am Ende mussten 24 Familien aus den sanierungsbedürftigen Häusern evakuiert werden. Und am Pfingstsonntag 2022 standen im ganzen Landkreis wieder Keller unter Wasser – auch im Gemeindegebiet Dorfen. Vor diesem Hintergrund wurde im Stadtrat und seinen Ausschüssen über verschiedene Bau- und Hochwasserfragen debattiert.

Hochwasserreferent Gerry Forstmaier (GAL) mahnte im Umweltausschuss die Studie zum Hochwasser- und Sturzflutmanagement an. Nach Aussagen von Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) müssen die Unterlagen mittlerweile vorliegen. Schneller sei es bei dem beauftragten Ingenieurbüro nicht gegangen, berichtete er. „Die hatten in der letzten Zeit massive Personalprobleme.“ Nach Prüfung durch das Wasserwirtschaftsamt könne das Gutachten dem Stadtrat präsentiert werden.

Martin Heilmeier (LDW) wollte wissen, wie es mit dem provisorischen Damm aussieht, der im Notfall an der Esterndorfer Straße aufgebaut werden soll. „Eine Sandsackstellung hat sich als nicht praktikabel herausgestellt“, erklärte Grundner. Die Bauverwaltung habe sich stattdessen für ein selbstfüllendes System entschieden. Dabei handle es sich um „Kunststoffschläuche, die sich durch das herannahende Wasser füllen und zu einem Wall aufbauen“, beschrieb der Bürgermeister.

Ein weiterer Vorteil dieses Systems sei, dass es nicht nur an der Siedlung am Seebach eingesetzt werden könne. Das sei auch deswegen möglich, weil der Aufbau recht schnell und unkompliziert erfolge, sagte Grundner auf Nachfrage aus dem Stadtrat.

Angesichts des jüngsten Unwetters am Pfingstsonntag und früheren Erfahrungen standen die Stadträte einer Bauvoranfrage für Oberdorfen kritisch gegenüber. Mit 10:1 Stimmen lehnte der Bauausschuss am Mittwoch die Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 16 Wohnungen in der Nähe des Seebachs ab.

Eigentlich könne eine solche Voranfrage auf dem Verwaltungsweg bearbeitet werden, erläuterte Bauamtsleiter Franz Wandinger. Angesichts der besonderen Lage sei es aber auf die Tagesordnung genommen worden. Die Bauwerber hätten ein Gutachten des Ingenieurbüros vorgelegt. Demnach würden die Häuser die Hochwassergefahr in dem Bereich nicht verschärfen.

Grundsätzlich gehe es bei dem Vorhaben, das nach Paragraf 34 Baugesetzbuch abgewickelt werden könne, um die Beurteilung der Verträglichkeit im Verhältnis zur Nachbarbebauung, so Wandinger. Das sei ein schwammiger Begriff. „Es muss schon voll daneben sein, dass es sich nicht einfügt“, meinte Wandinger über die bisherige Rechtsprechung in ähnlichen Fällen. Für Heilmeier war die Sache dagegen klar. „Das ist eine massive Verdichtung“, sagte er. Er sehe durchaus Konflikte mit Nachbargebäuden, und dass hier keine Hochwassergefahr herrschen solle, halte er nicht für glaubhaft. Vor allem die geplante Tiefgarage sei riskant.

3. Bürgermeister Sven Krage (ÜWG) wies auf das Grundwasser hin, das in dem Bereich bei 1,8 Metern stehe. „Wir brauchen Wohnraum“, meinte Michaela Meister (SPD). An diesem Standort sehe sie das aber extrem kritisch, und auch die Dimensionen seien zu groß. Michael Oberhofer (CSU) wurde da deutlicher: „Ich finde den Antrag maßlos.“