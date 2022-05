Sabine Berger ist die erste Ortsobfrau im Landkreis Erding

Von: Timo Aichele

Teilen

Heute sind Bäuerinnen Unternehmerinnen. Sabine Berger über die Rolle der Frau in der Landwirtschaft. Gewählt (v. l.): Michael Hamburger gratulierte Sabine Berger und Baptist Winkler. © BBV

Sabine Berger übernimmt die Führung des BBV-Ortsverbands Dorfen. Sie ist damit landkreisweit die erste Frau in diesem Amt.

Dorfen – Sabine Berger bekleidet nun den Posten des Ortsobmanns im Bayerischen Bauernverband Dorfen – so vermeldet der BBV das Ergebnis der Neuwahl in einer Pressemitteilung. Auf Nachfrage sagt die 50-Jährige, die selbst Betriebsleiterin eines Hofs mit Ackerbau und Schweinehaltung ist: „Heute sind Bäuerinnen Unternehmerinnen.“ Bisher war die CSU-Stadt- und Kreisrätin im BBV Ortsbäuerin. Über die traditionelle Geschlechtertrennung im Verband sagt sie: „Das sind vielleicht noch alte Strukturen.“

Früher sei die Rolle der Landwirtin wohl „mehr bei Kinder, Küche, Kirche“ gesehen worden, meint Berger, während es zum Beispiel in den üblicherweise von den Männern besuchten BBV-Veranstaltungen um die ernsteren Themen von Düngeverordnung bis Milchpreis gegangen sei. „Mich interessiert das eh mehr“, sagt die verheiratete Mutter von zwei erwachsenen Kindern.

In der Fläche sei der Verband gut vertreten, doch Kandidaten für Ehrenämter müsse man suchen, erzählt die neue Ortsobfrau. Auch vor diesem Hintergrund sagt Berger über die bisherige Geschlechtertrennung: „Es muss sich mehr mischen.“ Man müsse junge Leute motivieren, gerade auch Frauen.

„Und Frauen sind oft die besseren Sprachrohre, um diese Themen weiterzutragen. Da muss man junge Frauen inspirieren“, findet Berger. Das sei gerade heute wichtig, wo die Rolle der Landwirtschaft anders wahrgenommen werde. „In unserem Land wird das erste Mal über Ernährungssicherheit gesprochen.“ Ohne regionale Landwirtschaft könne man diese nicht gewährleisten.

Bei der turnusgemäßen Wahl im BBV-Ortsverband mit weit über 100 Mitgliedern wurde sie einstimmig gewählt. Die Versammlung im Gasthaus Mayer in Eibach war allerdings spärlich besucht, einen anderen Kandidaten für das Amt gab es laut Berger nicht.

Ihr Stellvertreter ist Baptist Winkler, der das Amt nach dem überraschenden Tod des amtierenden Vorsitzenden Hans Selmair kommissarisch ausgeübt hatte. Winkler schlug Berger laut einer BBV-Pressemitteilung für das Amt vor. Diese gedachte bei ihrer Vorstellung dem Vorgänger Selmair, der auch ihr Nachbar war. Als bisherige Dorfener Ortsbäuerin habe sie immer eng und kollegial mit ihm zusammengearbeitet. Selmairs frühes Ableben sei ein großer Verlust nicht nur für die Landwirtschaft in der Region.

„Die heutige Wahl hat gezeigt, dass unser Verband offen für Neues ist“, erklärte Vize-Kreisobmann Michael Hamburger, der die Wahl geleitet hatte. Kürzlich sei in Bockhorn eine stellvertretende Ortsobfrau gewählt worden. „Heute habt ihr in Dorfen mit Sabine Berger erstmalig im BBV-Kreisverband Erding einen weiblichen Ortsobmann bestimmt. Ich beglückwünsche euch zu diesem Schritt, mit dem ihr ein klares Zeichen für die Gleichberechtigung im Berufsverband setzt“, sagte Hamburger zu den Anwesenden.

Aktuelles Thema war unter anderem der Schweinepreis, der seit Wochen auf 1,80 Euro je Kilo verharrt – bei aktuellen Erzeugungskosten von 2,40 Euro. Am Wochenende versuchte der Schlachtkonzern Vion sogar einen Hauspreis von 1,60 Euro gegenüber den Schweinebauern durchzusetzen. „Dank des großen Widerstandes der Schweinebranche, und weil die anderen Schlachter dieses Spiel nicht mitspielten, ging die Rechnung für Vion zumindest dieses Mal nicht auf“, erklärte Hamburger.

Auch die geplante Übernahme der Gmundner Molkerei in Österreich durch die heimische Molkerei Jäger in Haag war ein Thema. Sollte das Vorhaben funktionieren, wäre das ein wichtiger Schritt zur Festigung der Marktposition Jägers, fand Hamburger. Im April hätten einige Molkereien im Norden bereits über 50 Cent Milchpreis an die Milchbauern ausgezahlt. Der Abnehmer der Dorfener Milcherzeuger soll laut Angaben eines Versammlungsteilnehmers im Mai nachziehen.