Der nächste Schritt zum Dorfener Gesundheitshaus

Von: Timo Aichele

Weithin sichtbar ist der Kran an der Baustelle für das Gesundheitshaus. Den täglichen Stau am Wesner Tor verschärft das nicht. Hier zu sehen ist die Rückseite des Objekts, wo ein integratives Café mit Dachterrasse entstehen soll. © Aichele

Nun steht ein Kran auf dem Kirchtorplatz, damit kann es auf der Baustelle zum Gesundheitshaus weitergehen. Immerhin: Das Wesner Tor muss für den Bau nicht gesperrt werden.

Dorfen – Die nächste Phase der Baustelle am Wesner Tor ist eingeläutet. In der Nacht zum Donnerstag wurde auf dem Kirchtorplatz ein Kran aufgestellt. Damit steht diese Fläche nicht mehr als Parkplatz zur Verfügung. Auch später, wenn der Umbau des Kaufhauses Schmederer zum Gesundheitshaus mit Praxen und Tagespflege abgeschlossen ist, wird man dort nicht parken können. Das hat die Stadt auf Bitten des BRK als Träger schon lange beschlossen. Die gute Nachricht: Das Nadelöhr Wesner Tor wird für die Bauarbeiten nicht gesperrt werden müssen.

Das teilt der leitende Ingenieur Christian Brunner auf Nachfrage mit. Nach der Entkernung des Gebäudes in den vergangenen Monaten stehe nun der Einbau einer innen liegenden Tragkonstruktion an. Denn die Fassade des 1910 errichteten Kaufhauses ist denkmalgeschützt, ebenso das Tor direkt daneben. Diese Arbeiten seien hochkomplex, daher äußere er sich nicht detailliert zum Bauzeitenplan, erklärte Brunner im Auftrag des Bauträgers Georg Scharl. Nur so viel: „Im Laufe des Jahres 2023 werden wir Richtfest feiern.“

Die Dorfener SPD hatte beantragt, während der Bauphase eine provisorische Fußgängerpassage zu schaffen. Schließlich ist das enge Tor im täglichen Umleitungsstau für Fußgänger nicht ungefährlich. „Wir haben das auf Bitten der Stadt überprüft. Das wäre technisch und versicherungsrechtlich einfach nicht machbar gewesen“, sagt Brunner. Hier werde mit tonnenschweren Lasten gearbeitet. Die Passage wird es am aber Ende geben. „Hier entsteht etwas, das von großem öffentlichen Interesse ist“, betont Brunner.