Großbrand in der Nacht in Dorfen: Halle wird ein Raub der Flammen

Ein Großbrand hat in der Nacht auf Sonntag zahlreiche Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Die Flammen schlugen meterhoch aus einer landwirtschaftlichen Halle.

Dorfen - Es war am Sonntag kurz nach 1 Uhr nachts, als das Feuer bemerkt wurde. Da schlugen die Flammen bereits meterhoch aus dem Dach. Betroffen war eine landwirtschaftliche Halle hinter dem Erber-Anwesen. Die Integrierte Leitstelle Erding alarmierte zahlreiche Feuerwehren aus der gesamten Umgebung sowie Polizei und Rettungsdienst. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den frühen Morgen. Zu retten war aber nichts mehr. Am Sonntagmorgen waren nur noch verkohlte Gerippe zu sehen.

Das Anwesen wurde ein Raub der Flammen, das Erber-Haus und die Obermühle waren jedoch ebenso wenig betroffen wie ein benachbartes Lager einer Baufirma.

Zur Ermittlung der Brandursache kam der Kriminaldauerdienst der Kripo Erding an den Brandort. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Erst Mitte September hatte es in Dorfen einen Großbrand gegeben. Damals war das Hackschnitzellager der Stadtwerke Dorfen in Flammen aufgegangen (Merkur.de berichtete).

