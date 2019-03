Lkw-Fahrer bemerkt verstörende Szene und will helfen - doch dann wird geschossen

Ein gepflegter Mann schlägt auf eine Frau ein. Ein Lkw-Fahrer will dazwischen gehen, doch der Mann mit bayerischem Dialekt zieht sein Gewehr - und schießt.

Update 22. März, 13.25 Uhr: Nach dem seltsamen Vorfall in Dorfen, bei dem ein Lkw-Fahrer beschossen wurde, der einer Frau zur Hilfe eilen wollte,gibt es derzeit noch keine neuen Erkenntnisse.Ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord erklärte allerdings, dass dies nicht ungewöhnlich sei. „Es ist ja der Aufruf an die möglichen Hinweisgeber noch nicht so lange rausgegangen. Wir warten jetzt nochmal den heutigen Tag ab und sobald die ersten Hinweise reinkommen, beginnt die Auswertung.“

Bei dem Vorfall am Mittwoch-Abend hatte ein Lkw-Fahrer einen Mann beobachtet,d er einer Frau mit der Faust ins Gesicht schlug. Als er helfen wollte, schoss der Mann mit einer Langwaffe in die Luft und fuhr anschließend gemeinsam mit der Frau mit einem VW-Bus mit Mühldorfer Kennzeichen davon. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Dorfen - Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtet: Am Mittwoch, 20.03.2019, gegen 21.00 Uhr bemerkte der Fahrer eines Lkw eine verbale und handgreifliche Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann. Diese Auseinandersetzung fand in 84405 Schwindkirchen, etwa 200-300 Meter außerhalb des östlichen Ortsrandes, auf der Staatsstraße 2084 statt.

Eine männliche Person stand dort neben einem am Straßenrand abgestellten weißen Pkw, VW-Bus (neueres Baujahr, amtl. Kennzeichen MÜ-…) und schlug einer Frau mit der Faust heftig ins Gesicht.

Als der Lkw-Fahrer zu Hilfe eilen wollte, gab der Fahrer des VW-Busses mit einer Langwaffe einen Schuss in die Luft ab. Der Lkw-Fahrer zog sich daraufhin zurück, worauf der Mann und die Frau in dem VW-Bus in Richtung Schwindegg wegfuhren.

Verstörende Szenen in Dorfen - Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Fahrer/Schütze: Mitte bis Ende 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Figur, gepflegtes Äußeres, sprach tiefbayerischen Dialekt, große Augen und kräftige Augenbrauen. Bekleidet mit dunkelblauer Jeans, hellblaues Hemd und darunter helles T-Shirt, dunkles Stoffsakko, schwarze Halbschuhe.

Frau: dürfte in persönlicher Beziehung zum Täter stehen, Anfang 40, dunkle Haare; trug Parka mit Kapuze (ockerfarbenes Fell).

Die Kriminalpolizei Erding hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die folgende Fragestellungen sind für die Kripo von besonderem Interesse:

• Wer hat am Mittwochabend, 20.03.2019, etwas von dem Vorfall mitbekommen bzw. die Abgabe des Schusses gehört?

• Wer kann Hinweise auf die beiden bezeichneten Personen geben?

• Wer kennt eine Frau, die seit dem 20.03.2019 eine Verletzung im Gesicht hat?

• Wo wird eine Frau vermisst, oder erschien nicht an der Arbeitsstelle, auf die die oben angegebene Beschreibung passt?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erding unter der Rufnummer 08122/968-0 oder jeden andere Polizeidienststelle entgegen.

mm/tz

Lesen Sie auch: Polizei stoppt Schleuser am Achenpass - der flüchtet durch Fluss und entkommt