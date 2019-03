Nach Faschingsgaudi: Mann (18) ertrinkt in Fluss - ganze Stadt in Schockstarre

Rettungskräfte suchten verzweifelt nach einem Faschingsnarr, der in die Isen gestürzt und untergegangen war. Sie konnten ihn nur noch leblos bergen. Jetzt nennt die Kripo dramatische Details.

Dorfen/Bayern: Nach tragischem Ende einer Faschingsgaudi - das sagen die Veranstalter

Update, 2. März, 13.24 Uhr: Das Wetter am Freitag passte zur Stimmung: Nach dem fröhlichen Hemadlenzn-Umzug am Donnerstag durch Dorfen (Kreis Erding) bei strahlendem Sonnenschein hingen am Tag nach der Tragödie graue Wolken und Regen über der 14 000-Einwohner-Stadt. Wie berichtet, war ein 18 Jahre alter Dorfener wenige Stunden nach Ende des Umzugs in der Isen ertrunken. Das Polizeipräsidium Ingolstadt ging mit neuen, noch schockierenderen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit. Denn der Student, der als Fußballer beim TSV Dorfen bekannt und beliebt war, ist gegen 15 Uhr nicht etwa in den Fluss gesprungen, um ihn zu durchschwimmen. „Er ist hineingefallen. Wir wissen noch nicht warum“, berichtet Michaela Grob.

Nach Informationen des Erdinger Anzeigers gelang es dem jungen Mann nicht, ans Ufer zurückzukommen. Er probierte sein Glück auf der anderen Seite, scheiterte aber erneut. Beim Zurückschwimmen ging er dann plötzlich unter. Er war mit dem traditionellen Nachthemd der Hemadlenzn bekleidet. Laut Wasserwacht war die Isen sechs Grad kalt, der Dorfener dürfte rasch das Bewusstsein verloren haben. Dieses Unglück beobachtete nach den Worten von Polizeisprecherin Grob ein Anwohner auf der anderen Seite des Ufers. „Er ist noch in den Fluss gesprungen und hat vergeblich versucht, nach dem Ertrinkenden zu tauchen.“ Laut Wasserwacht ist die Isen an dieser Stelle 2,20 Meter tief und extrem trüb.

Gegen 15 Uhr ging der Notruf ein, wenig später trafen zahlreiche Retter an der B 15-Brücke ein. Die DLRG Taufkirchen war mit sieben Rettern vertreten, kurz darauf rückten zwei Wasserwacht-Züge aus Erding an. Zwei Stunden wurde gesucht. Daran beteiligte sich auch die Dorfener Feuerwehr. Gegen 17 Uhr stießen Taucher der DLRG auf den leblosen Körper – fast an der Stelle, an der 18-Jährige verschwunden war. Eine Notärztin leitete zwar noch Wiederbelebungsmaßnahmen ein, der junge Mann war aber bereits tot. Erst drei Stunden später war er identifiziert.

Das Kriseninterventionsteam stand den Angehörigen bis tief in die Nacht bei. Schockiert auf die Todesnachricht reagierten auch die Verantwortlichen des Hemadlenzn-Umzugs. Dorfens Bürgermeister Heinz Grundner sagte dem Erdinger Anzeiger: „Das ist dramatisch. Unser Mitgefühl gilt seinen Eltern und seiner Freundin. Wir werden ihnen auch in nächster Zeit beistehen.“ Der CSU-Politiker sieht allerdings keinen Grund, das Faschingstreiben in Frage zu stellen – und das nicht nur, weil sich der Unfall erst lange nach Ende der Veranstaltung ereignet hatte. „Wir haben erst 2011 das Sicherheitskonzept erheblich verschärft.“ So ist auf den Freischankflächen Hochprozentiges tabu. Deren Betrieb habe man auch zeitlich eingeschränkt. Nicht zuletzt sei die Zahl der Sicherheitskräfte nach unschönen Erlebnissen in den vergangenen Jahren aufgestockt worden. „Ein gewisses Restrisiko wird es immer geben, nicht nur beim Hemadlenz“, meint Grundner. Anja Greimel, Präsidentin der Karnevalsgesellschaft Dorfen als Veranstalterin, reagierte ebenfalls entsetzt. „Es war so ein schönes Fest, und es ist so tragisch zu Ende gegangen.“ Auch ihr Mitgefühl gilt Familie und Freundin. Greimel hält die Sicherheitsmaßnahmen ebenfalls für ausreichend. „Aber wir werden nächstes Jahr noch stärker an die Besucher appellieren, beim Alkohol Maß zu halten.“ Über diesem fröhlichen Festtag liege nun ein dunkler Schatten.

Dorfen/Bayern: Nach Tod im Fluss - Karnevalsgesellschaft sagt alle Veranstaltungen ab

Update, 1. März, 16.02 Uhr: Die Karnevalsgesellschaft Dorfen (KG) sagt wegen des Unfalls alle Veranstaltungen bis Aschermittwoch ab.

Dorfen/Bayern: Mann stürzt in Fluss - und ertrinkt

Update, 1. März, 11.13 Uhr: Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtet: Der junge Mann, der am Donnerstag gegen 17 Uhr leblos von Rettungskräften aus der Isen geborgen werden konnte, ist inzwischen identifiziert. Es handelt sich um einen 18-jährigen Mann aus dem Gemeindebereich Dorfen. Zunächst war berichtet worden, dass das Opfer 19 Jahre alt ist, das war aber ein Missverständnis.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Erding gehen von einem tragischen Unglücksfall aus. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung gibt es nicht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittler stürzte der junge Mann offensichtlich alleinbeteiligt ins Wasser. Er ist demnach offenbar nicht gesprungen. Der Fluss hat aktuell sechs Grad. Ein Anwohner des gegenüberliegenden Ufers, der gegen 15.00 Uhr den Unglücksfall beobachtete, sprang in den Fluss und versuchte vergeblich, durch Abtauchen der Unglücksstelle den jungen Mann zu retten. Auf Grund der stark eingeschränkten Sicht, war dies jedoch nicht möglich. Auch den über Notruf hinzugezogenen Rettungskräften gelang es nicht, den Untergegangen sofort zu lokalisieren. Die Sicht im Fluss war laut Tauchern vor Ort sehr schlecht. Gegen 17.00 Uhr konnte der Verunglückte schließlich geborgen werden. Jedoch kam jede Hilfe zu spät. Die sofort eingeleiteten notärztlichen Reanimationsversuche konnten den Mann nicht ins Leben zurückholen.

Mann springt in Fluss - übermütiger Spaß mit tödlichem Ausgang

Update um 21.45 Uhr: Nun ist die Identität des Toten geklärt. Es handelt sich um einen erst 19-jährigen Mann. Er kam aus Dorfen.

Update um 17.55 Uhr: Eine tragische Wende genommen hat der fröhlich und absolut friedfertige Hemadlenzumzug am Donnerstag in Dorfen. Am Nachmittag ertrank ein junger Mann in der Isen. Zwei Stunden hatten zahlreiche Retter nach dem Mann im Nachthemd gesucht.

Als die Faschingsgaudi gegen 12 Uhr mit dem Verbrennen der Strohpuppe längst vorüber war, ging bei der Integrierten Leitstelle in Erding ein Notruf ein, der das Schlimmste befürchten ließ: „Person in der Isen“. Daraufhin machte sich ein Großaufgebot an Rettungskräften zu dem Fluss im Bereich der B 15-Brücke auf. Darunter waren zahlreiche Kräfte der Polizei, der Dorfener Feuerwehr, des Bayerischen Roten Kreuzes und der Wasserwacht.

Peter Grießer, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, berichtet, dass gegen 15 Uhr ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann im Hemdlenzn-Gewand in die Isen gesprungen sei, um diese zu durchschwimmen. Zeugen bemerkten, dass der unbekannte Mann auf dem Rückweg plötzlich abtrieb und nicht mehr gesehen wurde. Unserer Zeitung sagte Grießer, dass es Aussagen gebe, denen zufolge der Hemadlenz plötzlich von der Wasseroberfläche verwunden sei. Anfangs bestand noch die Hoffnung, dass der Mann vielleicht doch das Ufer erreicht hatte, weitergegangen war und von dem Einsatz gar nichts mitbekommen hatte.

Die Wasserwacht setzte mehrere Rettungstaucher ein, die den Fluss durchschwommen. Auch ein Polizeihubschrauber suchte das Gebiet ab und flog dazu tief über der Altstadt. Die Feuerwehr brachte ihre Drehleiter in Stellung, um die Isen absuchen zu können. Die Hoffnung, den Mann noch lebend zu finden, zerschlug sich gegen 17 Uhr.

Im Fluss wurde eine leblose Person entdeckt. DLRG-Taucher brachten sie ans Ufer, wo sie längere Zeit reanimiert wurde, allerdings ohne Erfolg. Die Bekleidung im kalten Wasser dürfte wie Blei gewirkt haben.

Die Identität des Toten ist derzeit noch ungeklärt. Die Kripo Erding ermittelt.

Dabei hatte der Hemadlenznumzug so ausgelassen begonnen. Rund 4000 Besucher hatten den Ausklang des Winters gefeiert. Viele blieben auch danach noch in der Innenstadt und feierten fröhlich weiter.

Nach Faschingsumzug in Dorfen: Mann springt in Fluss und verschwindet in Fluten

