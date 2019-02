19-Jähriger springt in Fluss - übermütiger Faschingsspaß mit tödlichem Ausgang

Rettungskräfte suchten verzweifelt nach einem Faschingsnarr, der in die Isen gesprungen war und unterging. Sie konnten ihn nur noch leblos bergen.

Update um 21.45 Uhr: Nun ist die Identität des Toten geklärt. Es handelt sich um einen erst 19-jährigen Mann. Er kam aus Dorfen.

Mann springt in Fluss - übermütiger Spaß mit tödlichem Ausgang

Update um 17.55 Uhr: Eine tragische Wende genommen hat der fröhlich und absolut friedfertige Hemadlenzumzug am Donnerstag in Dorfen. Am Nachmittag ertrank ein junger Mann in der Isen. Zwei Stunden hatten zahlreiche Retter nach dem Mann im Nachthemd gesucht.

Als die Faschingsgaudi gegen 12 Uhr mit dem Verbrennen der Strohpuppe längst vorüber war, ging bei der Integrierten Leitstelle in Erding ein Notruf ein, der das Schlimmste befürchten ließ: „Person in der Isen“. Daraufhin machte sich ein Großaufgebot an Rettungskräften zu dem Fluss im Bereich der B 15-Brücke auf. Darunter waren zahlreiche Kräfte der Polizei, der Dorfener Feuerwehr, des Bayerischen Roten Kreuzes und der Wasserwacht.

Peter Grießer, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, berichtet, dass gegen 15 Uhr ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann im Hemdlenzn-Gewand in die Isen gesprungen sei, um diese zu durchschwimmen. Zeugen bemerkten, dass der unbekannte Mann auf dem Rückweg plötzlich abtrieb und nicht mehr gesehen wurde. Unserer Zeitung sagte Grießer, dass es Aussagen gebe, denen zufolge der Hemadlenz plötzlich von der Wasseroberfläche verwunden sei. Anfangs bestand noch die Hoffnung, dass der Mann vielleicht doch das Ufer erreicht hatte, weitergegangen war und von dem Einsatz gar nichts mitbekommen hatte.

Die Wasserwacht setzte mehrere Rettungstaucher ein, die den Fluss durchschwommen. Auch ein Polizeihubschrauber suchte das Gebiet ab und flog dazu tief über der Altstadt. Die Feuerwehr brachte ihre Drehleiter in Stellung, um die Isen absuchen zu können. Die Hoffnung, den Mann noch lebend zu finden, zerschlug sich gegen 17 Uhr.

Im Fluss wurde eine leblose Person entdeckt. DLRG-Taucher brachten sie ans Ufer, wo sie längere Zeit reanimiert wurde, allerdings ohne Erfolg. Die Bekleidung im kalten Wasser dürfte wie Blei gewirkt haben.

Die Identität des Toten ist derzeit noch ungeklärt. Die Kripo Erding ermittelt.

Dabei hatte der Hemadlenznumzug so ausgelassen begonnen. Rund 4000 Besucher hatten den Ausklang des Winters gefeiert. Viele blieben auch danach noch in der Innenstadt und feierten fröhlich weiter.

Nach Faschingsumzug in Dorfen: Mann springt in Fluss und verschwindet in Fluten

Erstmeldung um 16.40 Uhr: Dorfen – Eine tragische Wende genommen hat der fröhlich und absolut friedfertige Hemadlenzumzug am Donnerstag in Dorfen. Als die Faschingsgaudi gegen 12 Uhr mit dem Verbrennen der Strohpuppe längst vorüber war, ging bei der Integrierten Leitstelle in Erding ein Notruf ein, der das Schlimmste befürchten ließ: „Person in der Isen“. Daraufhin machte sich ein Großaufgebot an Rettungskräften zu dem Fluss im Bereich der B 15-Brücke auf.

+ In der Isen suchten Rettungskräfte nach einem vermissten Schwimmer. © Wolfgang Krzizok

Mann springt nach Umzug in Isen: Zeugen bemerken Verschwinden

Darunter waren zahlreiche Kräfte der Polizei, der Dorfener Feuerwehr, des Bayerischen Roten Kreuzes und der Wasserwacht. Peter Grießer, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord, berichtet, dass gegen 15 Uhr ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann im Hemdlenzn-Gewand in die Isen gesprungen sei, um diese zu durchschwimmen. Zeugen bemerkten, dass der unbekannte Mann auf dem Rückweg plötzlich abtrieb und möglicherweise unterging.

Unserer Zeitung sagte Grießer, dass es Aussagen gebe, denen zufolge der Hemadlenz plötzlich von der Wasseroberfläche verwunden sei. „Wir können aber nicht ausschließen, dass der Schwimmer das Ufer erreicht hat und einfach weitergegangen ist. Die Wasserwacht setzte mehrere Rettungstaucher ein, die den Fluss abschwammen. Auch ein Polizeihubschrauber suchte das Gebiet ab. Die Feuerwehr brachte ihre Drehleiter in Stellung, um die Isen absuchen zu können – bislang ohne Erfolg.

Sprung in Fluss: Noch ist nicht klar, ob Mann vermisst wird

„Derzeit ist es für uns ein Vermisstenfall. Wir können nicht sagen, ob der Mann ertrunken ist oder sich doch retten konnte“, so Grießer. Die Bekleidung im kalten Wasser dürfte wie Blei gewirkt haben.

Dabei hatte der Hemadlenz ausgelassen begonnen. Rund 4000 Besucher hatten den Ausklang des Winters gefeiert. Viele blieben noch lange in der Innenstadt. Hinweise zu dem Vermisstenfall erbittet die Dorfener Polizei, die den Einsatz leitet, unter der Telefonnummer (0 80 81) 9 30 50.

