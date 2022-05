Ein Verband für alle Bäuer*innen

Von: Timo Aichele

Timo Aichele, stellv. Redaktionsleiter © Aichele

Bäuerinnen sind starke Frauen. Warum sollen sie nicht auch einen BBV-Ortsverband leiten können? Kommentar.

Dorfen - „Ortsobfrau – gibt’s das Wort überhaupt?“ So reagierte Sabine Berger auf die Frage, wie sie in ihrem neuen Amt nun angesprochen werden will. Frau Ortsobmann, Ortsobmännin oder eben doch Ortsobfrau – diese Titelsuche ist weit mehr als ein akademisches Hobby für gender-bewegte Wortklauber.

Denn die Landwirtschaft war schon immer geprägt von starken Frauen – und wird das immer mehr werden. Weder Bulldogfahren noch Umgraben im reich bepflanzten Bauerngarten sind per se männliche oder weibliche Tätigkeiten.

Der BBV muss sich ja nicht gleich zum Bayerischen Bäuer*innenverband umbenennen. Und eine Aufgabenteilung zwischen Küche und Kuhstall mag auf Außenstehende nicht modern wirken, wird aber auf Bauernhöfen immer zeitgemäß bleiben – solange dies freiwillig geschieht (und etwas anderes werden sich die starken Bäuerinnen auch nicht gefallen lassen). In jedem Betrieb muss ja die viele landwirtschaftliche Arbeit auf verschiedene Schultern und Hände verteilt werden.

Die selbstbewusst auftretende Stadträtin Sabine Berger ist sicher keine Notbesetzung für den BBV-Ortsvorsitz. Einen männlichen Gegenkandidaten gab es dennoch nicht. Das zeigt, dass der Bauernverband das gleiche Problem hat wie die meisten Vereine und Organisationen. Die Bereitschaft zum Engagement schwindet.

Dabei ist das Ehrenamt weit mehr als die Selbstverwaltung von Freizeitaktivitäten. Das Ehrenamt ist eine wichtige Säule unseres gesellschaftlichen Lebens. Niemand muss zum Vereinsmeier werden, aber die Funktionäre und weiteren Fleißigen sind echte Ermöglicher. Sie bieten anderen Bürger nicht nur Anschluss und Gemeinschaft, sondern auch die kompetente Vertretung ihrer Interessen.

Der BBV wird also nicht umhinkommen, das Ehrenamt auf eine breitere Basis zu stellen und gezielt auch Frauen für die agrarpolitische Verbandsarbeit zu gewinnen. Klarheit über den Titel einer Ortsvorsitzenden wäre weit mehr als ein symbolischer Schritt. Ich finde: Ortsobfrau klingt gar nicht schlecht.