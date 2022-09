Dorfen bekommt eine VHS-Außenstelle

Von: Hans Moritz

Das Angebot der VHS Erding ist reichhaltig, bald soll es für die Bildungshungrigen kürzere Wege geben. © Sebastian Gollnow/dpa

Dorfen soll im kommenden Jahr eine feste Anlaufstelle der Volkshochschule (VHS) Erding erhalten – mit einem Raumangebot, das der Vielfalt des Kursprogramms der Erwachsenenbildung gerecht wird.

Dorfen - Das kündigte VHS-Vorsitzender Bernhard Mücke in einer Pressekonferenz an. Damit wolle man die kommunale Pflichtaufgabe der Erwachsenenbildung noch stärker in die Fläche tragen, erklärte der Oberdinger Bürgermeister. 2023 sei dafür ein geeignetes Jahr, „weil wir dann unser 75-jährigen Bestehen feiern“, kündigte er an.



Die VHS werde aber nicht bauen und auch keine Immobilie erwerben. Vielmehr strebe man einen Mietvertrag an und stehe dazu mit der Stadt Dorfen in engem Austausch. Auch Kooperationen mit bestehenden Einrichtungen seien denkbar.



Mücke machte noch keine Angaben, wo die VHS-Außenstelle, die erste im Landkreis, angesiedelt werden könnte. Klar sei aber, „dass dort dann auch Kochkurse möglich sein sollen“, erklärte er auf Anfrage. Derzeit werde dafür vor allem die Schulküche in Oberding genutzt. „In Dorfen geht es nicht nur um Kursräume“, stellte Mücke klar.



„Uns ist wichtig, dass alle Interessierten eine gut erreichbare Anlaufstelle haben“, sagte Mücke. Es sei nun einmal nicht jeder bereit oder in der Lage, immer nach Erding zu fahren. Die VHS werde von allen Gemeinden des Landkreises getragen, deswegen sei ein wohnortnahes Angebot unerlässlich.



Den Standort am S-Bahnhof in Erding wollte er damit aber nicht in Frage stellen. „Das ist ein idealer Standort – mit Bus- und S-Bahnhof sowie vielen Parkflächen in unmittelbarer Nähe.“ Auch die Verwaltung bleibe in Erding.



Mücke blickte noch weiter in die Zukunft: „Es ist durchaus denkbar, dass wir mittel- bis langfristig weitere Außenstellen schaffen“. Das würde auch eine Entlastung der Hauptstelle mit sich bringen. An der Lethnerstraße geht es insbesondere während der Sprachkurse oft recht eng zu.



Mücke und VHS-Geschäftsführerin Doris Fähr sind überdies der Auffassung, „dass unser Programm noch besser angenommen wird, wenn die Menschen kurze Wege haben“. ham