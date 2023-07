Selbstbewusste junge Kandidaten: „Politik ist keine Frage des Alters“

Von: Michaele Heske

Junge Politik: Die Moderatorinnen Kathrin Böhling (r.) und Rita Rott (l.) diskutieren mit den Kandidaten Laetitia Wegmann und Benedikt Klingbeil. © Michaele heske

Benedikt Klingbeil (SPD) und Laetitia Wegmann (Grüne) sind 19 Jahre jung. Sie sind sich sicher: nicht zu jung für eine Landtagskandidatur.

Dorfen – Sie sind jung und dynamisch: Laetitia Wegmann von den Grünen und der SPD-Direktkandidat Benedikt Klingbeil, beide 19 Jahre alt. Und beide wollen in den Landtag. Bei einer Diskussionsrunde im Johanniscafé in Dorfen zeigten die beiden Jungpolitiker Kompetenz in Bildungs- und Klimapolitik sowie im Gesundheitswesen.

Im bayerischen Parlament gibt es keine Abgeordneten unter 25 Jahre, auch die Gruppe der U30-jährigen ist mit drei Prozent nur spärlich vertreten. Das soll mit Wegmann und Klingbeil nun anders werden. Aber sind sie nicht zu jung?

„Die Frage des Alters ist abgefrühstückt“, meinte Gastgeber Seppo Schmid, SPD-Stadtrat in Dorfen. Erfahrung schütze schließlich nicht vor Fehleinschätzungen, etwa beim Klimaschutz, meinte der 43-Jährige. „Es ist nichts passiert, obwohl die Problematik den erfahrenen, älteren Politikern seit Jahrzehnten bekannt ist.“

Es wurde eng für die beiden Teenager im Johanniscafé, mehr Zuschauer als gedacht drängten sich bis weit hinter den Tresen. Unter vielen Jungwählern wollten sich auch Senioren informieren. „Ich will mal hören, was der Nachwuchs drauf hat“, sagte Karin Mayer (74) aus Dorfen, die generell mehr junge Politik begrüßen würde. Und Johannes Freindl, ebenfalls in den 70ern, ergänzt: „Es geht ja um die Zukunft unserer Enkel, die lege ich lieber in junge Hände.“ Dabei verwies der Taufkirchener auf das Durchschnittsalter von 54 im Landtag: „Total überaltert.“

Moderatorin Kathrin Böhling fragte: „Die Politik der Alten – was haltet ihr davon?“ „Politik ist keine Frage des Alters“, konterte Klingbeil. „Ich will was reißen und den Landtag etwas aufmischen.“ Der junge Genosse hat gerade das Abi an der FOS Erding bestanden. Obwohl er Sozialdemokrat sei, spreche er sich gegen die Abschaffung des dreigliedrigen Schulsystems aus. Wichtig seien rhetorisch gut ausgebildete Lehrer, die Wissen auch gut vermitteln können. „Bildung hört ja nicht mit der Schule auf, heute bleiben die Leute nicht mehr von der Ausbildung bis zur Rente im gleichen Job.“

Grünen-Kandidatin Wegmann will den Leistungsdruck aus dem Schulsystem nehmen. Dass auch schon Schüler kurz vor dem Burnout stehen, sei Realität. „Selbst wenn man nicht auf das Gymnasium geht, hat man gute Chancen.“ Fächerübergreifendes Lernen ist ihr neben Schulsozialarbeit auch an Gymnasien wichtig. „Kleine Klassen, großes Team“, so ihre Vorstellung.

Die Gesundheitspolitik steht bei Wegmann im Fokus. „Dafür brenne ich, da bin ich ganz nah dran.“ Sie arbeitet derzeit als Pflegerin bei den Barmherzigen Brüdern in Algasing und betreut Huntington-Patienten, erzählt die Taufkirchenerin. Den Pflegenotstand kenne sie somit aus eigener Erfahrung. Oft müssten teure Leihkräfte eingesetzt werden. Das Nachwuchsproblem in den Pflegeberufen werde sich noch potenzieren. „Die Pflege ist nicht attraktiv, wir müssen die Ausbildung attraktiver machen und die Arbeitsbedingungen verbessern.“

Klingbeil sieht den Klimaschutz als eine der Hauptaufgaben der Politik: „Wir dürfen das Thema nicht den Grünen überlassen.“ Seine Partei müsse soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz verbinden. Gerade bei den vielen wichtigen Themen wie Energiewende, demografischer Wandel oder digitales Leben brauche es junge Leute – auch um die Spaltung innerhalb der Gesellschaft zu bekämpfen.

Die beiden Jungpolitiker rechnen sich durchaus etwas aus. „Wenn ich aber jetzt nicht in den Landtag komme, dann studiere ich erst einmal“, nimmt es Klingbeil sportlich. Als Fußball-Schiedsrichter weiß er: Die nächste Chance kommt bestimmt.