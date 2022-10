Dorfen ist bereit für die Energie-Solidarität

Von: Timo Aichele

Die Gasflamme in der Heizungsanlage verspricht eine warme Wohnung. Doch viele Bürger sind in Sorge. © Norbert Försterling

Sozialfonds und intensive Beratung: Die Stadtwerke Dorfen stellen sich auf Kunden in Not ein.

Dorfen – Eine Million Euro Überschuss und Investitionen im Wert von 2,8 Millionen Euro im Jahr 2021 – das beste Unternehmensergebnis der Stadtwerke Dorfen aller Zeiten waren dem Stadtrat einen Applaus wert. Der Ausblick von Stadtwerke-Geschäftsführer Klaus Steiner machte dennoch wenig Hoffnung. Er stimmte die Kommunalpolitiker auf ganz neue Dimensionen der Solidarität ein. Bei den Stadtwerken selbst denke man schon über einen Sozialfonds nach, der bei ausgefallenen Zahlungen einspringt. Institutionen wie Nikolaistiftung, Nachbarschaftshilfe oder Rotary Club werden gefragt sein. „Das kann nur eine Gemeinschaftsaktion sein“, erklärte der Energiemanager.

„Im Callcenter eines Energieversorgers zu arbeiten, ist gerade nicht lustig“, erzählte Steiner. In größeren Orten sei es mittlerweile ganz normal, dass Security vor Kundencentern stehen und Hotline-Mitarbeiter psychologische Betreuung brauchen. Zu oft seien seien sie mit Verzweiflung bis hin zu Selbstmorddrohungen konfrontiert, erzählte der Manager, der sich auch im Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft engagiert.

„Wir haben nicht spekuliert, sondern unsere Energie sehr konservativ beschafft“, erklärte der Geschäftsführer. Daher könnten die Stadtwerke Dorfen noch „relativ moderate Preise“ anbieten. „Aber die Preise werden steigen, weil wir Mengen dazu beschaffen müssen – zum Beispiel für die Hopper.“

Denn viele Kunden haben in den vergangenen Jahren die Chancen des privatisierten Energiemarkts genutzt. Zum Beispiel über Vergleichsportale wie Check24 wurden sehr günstige Strom- oder Gasverträge abgeschlossen. Doch in der aktuellen Krise sind diese Internet-Anbieter ebenfalls teuer – in der Regel sogar teurer als der Grundversorger vor Ort. Daher orientieren sich viele Kunden wieder um. Die Folge: Unternehmen wie die Stadtwerke Dorfen brauchen größere Mengen Gas oder Strom als kalkuliert. Dieses Plus muss auf dem Terminmarkt nun besonders kostspielig zugekauft werden.

Die Preiskurve auf dem Gas-Terminmarkt kennt nur eine Richtung: nach oben. Für das Lieferjahr 2023 müssen die Stadtwerke mittlerweile das Vielfache früherer Preise zahlen. Im Juli 2022 waren es schon 15 Cent pro Kilowattstunde, ein Jahr zuvor dümpelte die Kurve bei zwei Cent. © Stadtwerke Dorfen

Eine Preissteigerung für alle Stadtwerke-Kunden wird die Folge sein. „Die Rechnungen gehen im Januar raus“, kündigte Steiner an. Dann würden die Abschläge neu berechnet.

Entscheidend werde nun sein, wie die Bundesgesetze zur Energiepreisbremse gestaltet werden, sagte der Energiemanager. Das, was man derzeit aus Berlin höre, klinge aber eher nach „gut gedacht, schlecht gemacht“. Denn ein Preisdeckel mit Vorjahresvergleich oder mit Bezug auf die Anzahl der Personen im Haushalt „lässt sich durch unsere Abrechnungssysteme nicht abbilden“, erklärte Steiner für die ganze Branche. Diese Daten lägen oft schlicht nicht vor.

Preissteigerungen sind unvermeidbar. Darunter leiden dann die Kunden und auch die Versorger, die teilweise nicht zu ihrem Geld kommen werden. „In der Branche geht man von Forderungsverlusten von 10 bis 20 Prozent aus“, berichtete der Geschäftsführer. Ohne staatliche Hilfen drohe den Unternehmen die Insolvenz.

Die Sorge der Stadtwerke wie auch der Kommunalpolitiker im Saal galt aber vor allem den Bürgern, die eventuell ihre Energierechnungen nicht mehr zahlen können. „Wie fängt man diese Menschen auf? Kann die Nikolaistiftung einspringen?“, fragte Barbara Lanzinger (CSU).

„Wir sperren niemand, der unverschuldet in Not gerät“, versprach Steiner. Die Stadtwerke-Mitarbeiter würden ihre Kunden ja kennen. „Das Problem sind Arbeitnehmer in unteren und mittleren Einkommensschichten. Unser Problem ist: Wie identifizieren wir die?“, sagte Steiner. Der Datenschutz stelle die Stadtwerke da vor große Probleme. Sperrandrohungen könnten in der heutigen Zeit auf jeden Fall nicht so schnell rausgeschickt werden. Kundengespräche, Stundungungen oder Schuldnerberatung würden zunehmend Thema.

„Die Nikolaistiftung muss eine echte Bedürftigkeitsprüfung machen“, erklärte Bürgermeister Heinz Grundner (CSU). Die Schwelle, ab der die Stiftung hilft, liegt bei einem Einkommen in Höhe des doppelten Sozialhilfesatzes. „Wenn alle Preise steigen, kann es durchaus sein, dass ein solches Einkommen nicht reicht“, äußerte Susanne Streibl (GAL) voller Sorge. Die Nikolaistiftung sei da relativ großzügig, so Grundner.

Die kommenden Solidaritätsanstrengungen wurden mehr als deutlich. Steiner zeigte sich optimistisch: „Das sollte in einer Stadt wie Dorfen möglich sein.“