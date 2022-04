Sicher über die Buchbacher Straße: Dorfen bekommt neue Fußgängerampel

Von: Michaele Heske

Investition für die Sicherheit (v. l.): Verkehrsreferent Martin Bachmaier, Bürgermeister Heinz Grundner, Fachbereichsleiter Jürgen Dietrich und sein neuer Mitarbeiter Christian Maier freuen sich über die neue Ampel. © Heske

An der unübersichtlichen Stelle, wo der Vistalradweg die Buchbacher Straße kreuzt, soll eine Ampel für mehr Sicherheit sorgen. Auch Schüler sollen davon profitieren.

Dorfen – Ein Schritt zu mehr Verkehrssicherheit in Dorfen: Nun gibt es eine Ampel an der Buchbacher Straße –direkt an der unübersichtlichen Stelle, wo der Vilstalradweg die viel befahrene Straße kreuzt. „Fußgänger und Radfahrer können nun dank der neuen Lichtsignalanlage künftig sicherer den Weg überqueren“, sagte Bürgermeister Heinz Grundner bei der Inbetriebnahme.

Die Verkehrssicherheit sei der Stadt ein wichtiges Anliegen, so Grundner. Das hohe Verkehrsaufkommen und die nicht gut einsehbare Buchbacher Straße seien an diesem Punkt schon lange ein großes Sicherheitsmanko gewesen. „Umso wichtiger, dass die Fußgänger-Lichtsignalanlage jetzt aufgestellt wurde“, betonte Dorfens Rathauschef. „Denn gerade im Hinblick auf die Umleitungen bei der Vollsperrung der B-15-Isenbrücke über die Buchbacher Straße, wird sich das Verkehrsaufkommen nochmals deutlich erhöhen.“

Neue Ampel an der Buchbacher Straße: Stelle schon lange „ein neuralgischer Punkt“

Schon einmal hatte die Stadt hier eine Lichtsignalanlage für Fußgänger und Fahrradfahrer beantragt, doch erst jetzt, durch die Änderung der Straßenverkehrsordnung im April 2020, seien die Abstände zum Kurvenverlauf als gefährlich eingestuft worden. Die Stadt Dorfen hat die Kosten von rund 100 000 Euro für die Einrichtung der Anlage komplett übernommen, die zukünftigen Unterhaltskosten trägt das Staatliche Bauamt Freising. Die barrierefreie Bedarfsampel schaltet nicht automatisch um, sondern reagiert ausschließlich auf Tastendruck.

Eine sehr gute Investition, meinte auch Verkehrsreferent Martin Bachmaier. „Diese Stelle ist schon lange ein neuralgischer Punkt, auch wenn hier bislang Gott sei Dank noch kein Unfall passiert ist.“ Dennoch – hier überqueren neben Radlern auch Schüler die Straße: „Die Ampel gibt Kindern und Eltern mehr Sicherheit.“

Neue Ampel an der Buchbacher Straße: Auch Kloster und Pflegeheim betroffen

Und auch die Barmherzigen Brüder in Algasing seien dankbar, berichtete Grundner. Schließlich führe der Radweg von Kloster Moosen an dem Pflegeheim vorbei nach Taufkirchen und weiter nach Velden. An dieser Stelle warb der Bürgermeister zudem für den Radverkehr in und um Dorfen, schließlich sei die Stadt Dorfen der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen beigetreten und setzte auch auf den weiteren Ausbau des Fahrradverkehrs.

