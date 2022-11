Gegen das „Bürokratie-Monster“ für Baumschutz

Von: Timo Aichele

„Wer war das?“ Das hat jemand im Frühjahr 2022 anklagend auf die Baumscheibe einer mächtigen Linde geschrieben, die am Bahnhof umgeschnitten wurde. Das Andere Lösung für den Außenbereich Lebensraum und CO2-Speicher © Evi Festl

Der Stadtrat Dorfen stimmt gegen die Einführung einer Baumschutzverordnung. Die Sorge: Bürger könnten vorsorglich ihre Bäume fällen.

Dorfen – Es wäre die erste Baumschutzverordnung im Landkreis gewesen. Doch der Stadtrat Dorfen hat sich in der Sitzung am Mittwoch nicht dazu durchringen können. Die CSU-Fraktion hatte die Einführung beantragt, zog dies aber am Ende zurück. Entscheidende Argumente waren hohe Personalkosten, Angst vor einer Prozessflut und „Baum-Selbstjustiz“. Die Befürchtung: Viele Bürger würden vor der Einführung der neuen Verordnung lieber fällen, bevor ihnen die Gartengestaltung vorgeschrieben wird.

Wie vom Stadtrat im April beauftragt, hatte die Stadtverwaltung überprüft, was eine Baumschutzverordnung bedeuten würde. Das Ergebnis: Dorfen müsste mindestens eine neue Vollzeitstelle schaffen, um Kontrollen vor Ort und Bürokratie in der Amtsstube zu bewältigen. Laut Bauamtsleiter Franz Wandinger würde das jährlich 75 000 Euro kosten.

Wenn eine solche Verordnung erlassen werden solle, dann plädiere er für den Schutz von Bäumen ab einem Umfang von 1,50 Meter. „Je kleiner der Umfang, desto mehr Fälle, desto mehr Arbeitsaufwand, desto mehr Gerichtsverfahren“, rechnete Wandinger vor.

Martin Heilmeier plädierte für die Landlisten-Fraktion für eine zweigeteilte Lösung. „Im Stadtgebiet macht’s am meisten Sinn. Im Außenbereich würde eine Baumschutzverordnung aber sicher nach hinten losgehen. Dort hat jeder Zweite eine Motorsäge“, sagte er. Daher sollten prägende Bäume in den Außenorten in ein Kataster aufgenommen werden. Diese Zweiklassengesellschaft wies Barbara Lanzinger (CSU) ebenso zurück wie die ganze Idee einer Baumschutzverordnung. „Von Anfang an dagegen“, so lautete auch das Urteil ihrer Fraktionskollegin Sabine Berger., „Wir handeln uns Tod und Teufel ein. Das gibt Streit und voreiliges Umschneiden“, warnte Heiner Müller-Ermann (SPD). Er sprach sich dafür aus, wertvolle Bäume zu kartieren.

„Ich stehe 100 Prozent hinter einer Baumschutzverordnung“, bekannte dagegen Bürgermeister Heinz Grundner (CSU). „Inwieweit eine Kartierung den Schutzzwecke erfüllt, müsste man kommunalrechtlich prüfen“, meinte er. Das Problem fange schon bei der Erfassung an, sagte dazu der Bauamtsleiter. „Da müsste man in private Grundstücke reingehen.“

Josef Wagenlechner (TEG), ursprünglich auch Befürworter der Verordnung, erklärte: „Ich bin erschlagen von diesem Bürokratie-Monster.“ Martin Greimel (CSU) sprach sich zumindest für einen „selektiven Baumschutz“ aus.

„Es geht doch darum, Bewusstsein zu schaffen“, argumentierte Gerald Forstmaier (GAL). Auch wenn eventuell ein paar Bäume kurz vor Inkrafttreten prophylaktisch gefällt würden, sehe er den Effekt eher positiv. Als Umweltreferent werde er öfter von Bürgern angesprochen. Erst kürzlich habe er mit einem Dorfener gesprochen, der einen seiner Bäume gerne geschützt sähe. Nach den Vorgaben der Unteren Naturschutzbehörde sei das aber erst ab einem Alter von 120 Jahren möglich. Der Baum sei aber jünger. Bäume seien wichtig fürs Stadtklima, als Lebensraum für tausende Insekten und als CO2-Speicher. „Wir sollten hier Vorreiter sein“, schloss Forstmaier.

Damit blieb er aber in der Minderheit. Ulli Frank-Maiers (GAL) Antrag auf eine Schutzverordnung für Bäume ab einem Umfang von 1,20 Meter fiel 4:19 durch, Forstmaiers Vorstoß für eine Verordnung im Innen- und Kartierung im Außenbereich scheiterte mit 5:18 Stimmen.

Der von Grundner formulierte Kompromissvorschlag fand schließlich eine 21:2-Mehrheit. Die Verwaltung hat nun den Auftrag, Alternativen zum Schutz ortsbildprägender Bäume zu prüfen.