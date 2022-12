Fliegende Tänzer und kreative Kulissen: Umjubelte Dance & Show Night

Von: Hermann Weingartner

Nach Paris entführten die Members of Dance bei ihrem spektakulären Auftritt. Mit akrobatischen Hebefiguren und Würfen sowie passenden Kostümen hauchten die Lokalmatadoren der Geschichte rund um die gestohlene Mona Lisa Leben vor thematisch passendem Hintergrund ein. © Hermann Weingartner

Die Dance & Show-Night des TSV Grüntegernbach ist gleich zweimal ausverkauft. Das Publikum jubelt über heimische und internationale Künstler.

Dorfen – Minutenlange Standing Ovations krönten am Donnerstabend ein spannendes Show-Spektakel in der Dreifachturnhalle der Dorfener Zentralschule. Das Publikum war nach der drei Stunden dauernden Dance & Show Night des TSV Grüntegernbach restlos begeistert. Ebenso umjubelt war am Freitagabend die zweite Auflage mit vielen furiosen Auftritten von rund 200 lokalen, nationalen und internationalen Künstlern sowie Showtanzgruppen.

Aus einem kleinen Gardefestival hat sich über Jahre die hochprofessionelle Dance & Show Night der TSV-Showtanzabteilung entwickelt. Das in der Form in der Region wohl einmalige Veranstaltungsformat hat sich mit einer Mischung aus Showtanz, Akrobatik und künstlerischen Acts längst über Dorfen und den Landkreis hinaus einen Namen gemacht.

Treibende Kraft und Hauptorganisator ist Florian Wandinger, 3. Abteilungsleiter Showtanz. Mit seinem Team und dem Vorstand rund um Stefan Mugler hatte er aufgrund der Nachfrage beschlossen, heuer erstmals zwei Abende zu veranstalten, „um die Show mehr Leuten präsentieren zu können“, erklärte Wandinger unserer Zeitung. Zuletzt waren die Show Nights innerhalb weniger Stunden ausverkauft gewesen.

Atemberaubend war der Auftritt des Duos Aquarium mit Atrem Ghazaryan und Viktoria Gnatuik in einer 1500 Liter fassenden Wasser-Bowl. © Hermann Weingartner

„Zwei Vorstellungen, das war aber auch ein wirtschaftliches Risiko – denn der finanzielle Aufwand für professionelle Technik, eine Mega-Bühne, sogar mit Vorhang, und auch internationale Künstler war gewaltig“, erzählte Wandinger. „Da haben wir schon geschwitzt. Denn es mussten beide Abende ausverkauft sein, damit sich das wirtschaftlich trägt.“

An beiden Tagen sah man dann nur entspannte Gesichter bei den Organisatoren, denn mit insgesamt rund 1600 Besuchern waren tatsächlich alle Karten verkauft worden. Fast 200 engagierte Helfer aus dem Verein und von außerhalb sorgten für einen reibungslosen Ablauf.

Weil erstmals zwischen den Auftritten ganz auf eine Moderation verzichtet wurde, gestaltete ein Dance-Night-Showteam aus mehr als 20 Tänzern aus der Region gemeinsam mit Schauspielerin Jessica Dauser die Übergänge mit kurzen Einlagen. Damit blieb die Veranstaltung immer im Fluss. Nach zwei schweren Jahren meist ohne Auftritte war allen Akteuren die Freude anzumerken, endlich wieder vor großem Publikum auftreten zu können.

Zum Auftakt zeigte Viktoria Gnatuik aus der Ukraine im doppelten Luftring über den Köpfen der Zuschauer beeindruckende Körperakrobatik. Dann fegten die Bad Endorfer Hurricans wie ein Wirbelwind über die Bühne. Die Tanzgruppen begeisterten allesamt mit tollen Thementänzen, wechselnden Szenenbildern, faszinierenden Kostümen, raffinierten Choreografien sowie teils waghalsigen Hebefiguren und Würfen bis unter die Hallendecke.

Zu den Höhepunkten gehörten die umjubelten Auftritte der Grüntegernbacher Showtänzer. Zuerst kamen die Magic Dancers auf die Bühne und zeigten, welche exotischen Tiere der Dschungel zu bieten hat. Die Members of Dance entführten in die Stadt der Liebe nach Paris, wo die Mona Lisa gestohlen wurde. Die Showgruppe begeisterte auch mit Hebefiguren und Würfen. Mit tänzerischen Glanzpunkten begeisterten zudem die international aktiven Gruppen „The Freaks“, „The Acroholics“ und „Tanzglanz“ sowie New Dimension Velden und die Dingolfinger Prinzengarde.

Beeindruckend war der Auftritt des Duos Aquarium mit Atrem Ghazaryan und Viktoria Gnatuik. In einer 1,5 Tonnen schweren und 1500 Liter fassenden Wasser-Bowl zeigten sie Handakrobatik höchster Schwierigkeit.

Faszinierendes bot die Wienerin Frauke Menger mit ihrer Sandmalkunst, die auf Großbildleinwand zu verfolgen war. Nur mit ihren Händen ließ sie aus Sandkörnchen Bilder entstehen, die sich in Sekunden etwa von einer Friedenstaube in die Freiheitsstatue verwandelten. Thema war „Vielfalt, Friede, Freiheit“. Mit dem Thema Demenz setzte sich die Gruppe „Indeed Unique“ tänzerisch auseinander. Den kurzweiligen Abend beendete die fliegenden Burschen der Exquisa Turnshow. Und dann trafen sich alle Akteure auf der Bühne, gaben Zugaben und genossen den Applaus.