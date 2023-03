Das gerettete Dorfener Starkbierfest

Von: Hermann Weingartner

Ozapft is (v. l.): KG-Präsident Martin Pommer, Stadträtin Sabine Berger, Stadtwerke-Chef Klaus Steiner, die Bürgermeister Sven Krage, Ludwig Rudolf und Heinz Grundner, der Ayinger Brauereidirektor Helmut Erdmann, Tonwerk-Geschäftsführer David Ritter und Bauträger Robert Decker. © Weingartner

Ein Starkbierfest im E3-Eiskeller war heuer nicht möglich. Doch das Tonwerk sprang als Gastgeber ein und Egon M. als Fastenprediger. Das Ergebnis war ein vergnüglicher Abend in der Alten Schlosserei.

Dorfen – Neuer Ort, neuer Fastenprediger – zum ersten Mal fand das Dorfener Starkbierfest im Tonwerk statt. Etwa 150 Besucher amüsierten sich am Donnerstagabend beim Auftakt des dreitägigen Starkbier-Spektakels, bei dem zum Celebrator der Privatbrauerei Aying verbal eingeschenkt wurde. Fastenprediger Egon M. alias Martin Mittermaier bot eine gelungene Mischung aus Politikerderblecken und Kabarett. Dabei hatte die Veranstaltung noch kurz zuvor auf der Kippe gestanden.

Das Starkbierfest war nach zwei Jahren Zwangspause wieder im E3-Eiskeller geplant gewesen. Doch nach dem Aus der Brauerei Bachmayer (wir berichteten) sowie dem Ausfall des Gasthauses Lebzelter als Caterer hatte E3-Wirt Robert Eicher befürchtet: „Das war’s für 2023.“

Bei der Rettung kam Martin Pommer, Präsident der Karnevalsgesellschaft Dorfen, ins Spiel, und das Tonwerk sprang als Location ein. Nun führten Pommer und sein Vize Mathias Pichlmeier humorvoll durch den geretteten Abend mit Musik von der Jungen Oarkarrer Musi.

Unter den etwa 150 Gästen in der Alten Schlosserei im Tonwerk war auch Landrat Martin Bayerstorfer, der auf der Bühne das erste Fassl hätte anzapfen sollen. Er musste aber passen, denn nach einem Skiunfall vergangenen Woche geht er wegen einer Achillessehnenverletzung an Krücken. So übernahm Bürgermeister Heinz Grundner.

Starke Premiere: Fastenprediger Egon M. alias Martin Mittermaier. © Weingartner

„Schau ma moi, wie’s gähd“, meinte Fastenprediger Egon M. zunächst. Leider könne er heuer nur ein Soloprogramm bieten, bedauerte der „biologische Isener“, der seit 2004 in Dorfen wohnt. Die Mitstreiter der letzten Jahre seien alle „irgendwie verhindert“ und nicht zu motivieren gewesen, erzählte Mittermaier. Und am Ende sei noch Fastenpredigerin Steffi Hönninger alias Cilly Mare als Fastenpredigerin in Frührente gegangen.

Für eine gepfefferte Fastenpredigt war die Vorbereitungszeit für Egon M zu kurz gewesen, aber auch so konnte der souveräne Kabarettist das Publikum sehr gut unterhalten. Die aktuellen Infos zu Strom- und Gasrechnung der Stadtwerke finde er super, denn der Versuch, das zu verstehen, halte geistig fit.

Bei den politischen Themen operierte Egon M. immer gut über der Gürtellinie. Die Politiker würden immer schnell als die Deppen hingestellt und seien an allem schuld, was aber so auch nicht richtig sei, ließ er immer wieder durchblicken. Dorfener Lokalpolitiker, allen voran Bürgermeister Grundner, hätten es nicht leicht. In Isen etwa, da sage die Bürgermeisterin: „Des mach ma“, und der Gemeinderat „sagt Ja“. Im Stadtrat dagegen sage jeder genau das Gegenteil vom Anderen. Da gebe es aber auch „so viele Parteien und Gruppierungen – Wahnsinn“. Und dann auch noch eine APO, eine außerparlamentarische Opposition mit Ex-Stadtrat Wolfgang Lanzinger, der der Stadtpolitik bei der KG-Maschkera stets ordentlich einschenke.

Aufgefallen sei inzwischen jedem, „dass da Verkehr irgendwie nimma ganz so flüssig läuft“, sagte der Fastenprediger. Statt über Stau in Dorfen zu jammern, empfahl Egon M. dem Förderkreis Flexibilität. „Die sollen hoid um hoibe viere morgens aufsperren, do gibt’s koan Stau und freie Parkplätze für jeden Kunden.“

Auch zu Verzögerungen an der neuen B 15-Brücke hatte Mittermaier Beobachtungen. Die war exakt geplant. So brachte ein Schwertransport Bauteile auf die Sekunde und punktgenau an die Baustelle – nur eben auf der verkehrten Seite: Pech, man konnte aber auch nicht damit rechnen, dass keine Brücke mehr da ist. Das etwa könne man der Dorfener Politik nicht anrechnen und auch nicht, dass der Brückenabbruch mit der Specht-Methode erfolgte, also gehämmert statt gesägt, damit kein Staub in die Isen gelange. Immerhin soll die Brücke „im Sommer“ fertig sein, nur welcher: 2024?, fragte Egon M. Der Pyramidenbau habe ja auch Jahrzehnte gedauert, „und die mussten vorher nix abreißen und hatten keine Grünen“.

Geduld laute das Zauberwort auch bei den oft hitzigen und stundenlangen Debatten im Stadtrat – etwa zum neuen Trinkbrunnen in der Stadt. Das sei aber ein gutes Zeichen, wenn man nach Russland oder China schaue.

Wegen der Kosten solle man noch einmal überlegen, ob man vielleicht als „Versuchsballon“ Oettinger-Bierausschank statt Trinkwasser startet. Für 8000 Euro gäb’s davon reichlich, das könnte 20 Jahren reichen.

Beim Finale des Starkbierfests spielt am heutigen Samstag i-Düpferl auf.