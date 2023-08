Der bescheidene Virtuose

Von: Michaele Heske

Mehr gemeinsame Zeit können Christine und Dieter Geitz nun nach unsteten Berufsjahren verbringen. © Michaele Heske

Keine Auftritte, kein Unterricht – kein voller Terminkalender mehr: Nach 44 Jahren an der Kreismusikschule Erding und zahllosen Auftritten als Berufsmusiker, unter anderem mit der renommierten Jochen-Brauer-Band auf den großen Bühnen der Republik, macht Dieter Geitz endgültig Schluss mit der Musik.

Dorfen – „Jedem Anfang wohnt bekanntlich ein Zauber inne“, sagt der Gitarrist und freut sich: „Ich habe absolut freie Zeit, das genieße ich so richtig – jetzt beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt.“ Seine Frau und Tochter hätten wegen der beruflichen Tätigkeit über Jahrzehnte hinweg gelitten, erzählt der gebürtige Taufkirchener. Das Enkelkind sei nun neun Monate alt und habe absolute Priorität: „Wir genießen es, Oma und Opa zu sein. Und wir können künftig immer nach München fahren, wenn unsere Tochter uns braucht.“

Bis zu 120 Termine hatte Geitz im Jahr, plus Proben. Hinzu kam der Unterricht an der Kreismusikschule. „Es gab Jahre, da konnte ich die freien Tage an einer Hand abzählen“, erzählt der Musiker, der seit 25 Jahren in Dorfen lebt. Christine Geitz ergänzt: „Als kluge Frau lässt man den Partner ziehen. Wenn ich Dieter überredet hätte, immer bei mir zu bleiben, wäre irgendwann die Sehnsucht gekommen – die Musik war sein Leben.“

Mit 14, 15 Jahren startete Geitz’ Gitarrenkarriere: „Freunde haben mir die Griffe gezeigt. Wir haben Platten gehört und dabei die Melodien nachgespielt.“ Seine Vorbilder: Jimmy Hendrix, Santana, Black Sabbath, auch Woodstock hätte ihn geprägt, ebenso wie Crosby, Stills, Nash & Young. In der achten Klasse bekam er dann von seinen Eltern eine E-Gitarre. „Ich war ein völliger Autodidakt“, blickt er zurück. An einem autofreien Sonntag 1973 trat er das erste Mal auf die Bühne: „In der katholischen Kirche in Taufkirchen gab es eine Jazzmesse“, erinnert er sich. Später spielte er dann bei der Erdinger Tanzband Scallops. „Da hatte ich schon ein Auto, wir kamen viel im Landkreis rum.“

Erst zwei Jahre vor dem Abitur bekam er Unterricht: „Es war ein Anflug von Hybris, aber ich wollte unbedingt die Aufnahmeprüfung am Konservatorium machen, ich konnte damals allerdings weder Noten lesen noch klassische Gitarre spielen.“ Nach Abi und Zivildienst war es dann so weit, der junge Gitarrist hatte ein Vorspiel an der Hochschule für Musik in München: „Vielleicht hörte jemand meine Musikalität raus, ich war selbst überrascht, dass ich genommen wurde.“ Heutzutage wäre er chancenlos, meint er bescheiden: „Ich hatte Schüler, die deutlich besser sind als ich.“

Am Richard-Strauss-Konservatorium lernte er die spanischen Komponisten kennen, machte nach seinem Abschluss am Mozarteum in Salzburg zusätzlich das Konzertdiplom. 1977 hatte er am Unsinnigen Donnerstag seine Frau kennengelernt. „Wir haben nicht zusammengepasst – ich die Büromaus, er der Künstler“, erzählt Christine Geitz, die damals gerade eine Lehre bei der AOK machte und später 30 Jahre lang die AOK-Geschäftsstelle in Taufkirchen leiten sollte.

Seit 1979 unterrichtete Geitz an der Kreismusikschule als Teilzeitkraft, außerdem gab er Privatunterricht. „Ich bekam keine feste Stelle, musste mich als Musiker durchschlagen.“ Dafür hatte er seinen ersten Auftritt bei der Münchener Bigband und lernte die Studio- und Jazzszene in der Landeshauptstadt kennen, spielte in Hamburg, Berlin und im Ruhrgebiet. Oder auch auf dem Cannstatter Wasen, just an dem Tag, als das Atomkraftwerk in Tschernobyl explodierte: „Wir machten Stimmung im Bierzelt und wussten nichts von dem Reaktorunfall – das war der absolute Wahnsinn.“

1987, seine Frau war hochschwanger, bekam er ein Angebot von der renommierten Jochen-Brauer-Band. Alle großen Sänger hat er in den kommenden 17 Jahren begleitet – von Tony Christie, bis Al Martino oder auch „The Supremes“. Einmal spielte er sogar mit dem renommierten Sextett bei „Dalli Dalli“, dann wurde Moderator Hans Rosenthal krank, die Sendung abgesetzt.

Endlich bekam er auch einen festen Vertrag bei der Kreismusikschule und gab an zwei Tagen in Erding Gitarrenunterricht. „Das war keine leichte Zeit für meine Frau“, erinnert er sich. Christine hat ihren Mann nie zu den Auftritten begleitet: „Ich war kein Groupie, musste arbeiten und mich um das Kind kümmern“, sagt sie. Montags und Dienstags sei die Familie allerdings meistens gemeinsam im Stadtpark in Erding gewesen, erinnert sich Geitz und fügt an: „Jede freie Minute habe ich mit meiner Tochter verbracht.“

Mehr und mehr Stunden unterrichtete der Virtuose bei der KMS, seit 2009 war er hier fast in Vollzeit beschäftigt. Unstet blieb sein Leben dennoch: Er leitete Chöre in Landshut und Passau, spielte im Prinzregententheater.

In Summe war er 44 Jahre an der Kreismusikschule – gerne denkt er an die Zeit zurück. Anfangs habe er versucht, ausschließlich Wissen zu vermittelt: „Das hat nicht immer funktioniert – im Vordergrund steht die Motivation der Schüler.“ Besonders haben ihm die Auftritte mit seinen Schülern gefallen. Sein letztes Konzert gab er im Juli beim diesjährigen Sparkassenfestival in Dorfen, gemeinsam mit seinem Nachfolger Max Pfaff. „Ein ganz toller Abschluss“, sagt Geitz.

Mit 66 Jahren, da fängt das Familienleben an: Dieter und Christine Geitz wollen sich künftig viel um ihr Enkelkind kümmern.