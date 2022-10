Die Blumenfee: Regina Haindl ist Botschafterin für alles, was grünt und blüht

Von: Birgit Lang

Blumen und Stauden dafür brennt Regina Haindl. Sie ist nun Deutsche Blumenfee. © Birgit Lang

Staudengärtnerin Regina Haindl wurde zur Deutschen Blumenfee ernannt. Sie wirbt nun deutschlandweit für ihr Handwerk.

Krottenthal – Offen, selbstbewusst und burschikos wirkt Regina Haindl. Die 24-Jährige weiß genau was sie will. Sie lacht gerne, liebt ihren Beruf als Staudengärtnerin und engagiert sich als Kreisvorsitzende in der Landjugend. Jetzt erhielt sie eine ganz besondere Auszeichnung: Sie wurde beim Deutschen Gartenbautag in Erfurt zur Deutschen Blumenfee ernannt.

Haindl hatte sich spontan beim Zentralverband Gartenbau (ZVG) beworben: „Als Blumenfee soll man Persönlichkeit, ein Gefühl für Pflanzen haben und die Liebe zum Beruf widerspiegeln“, erzählt sie, denn es gehe nicht nur darum, Werbung für Gärtner und Floristen deutschlandweit zu machen. „Ich glaube, das habe ich beim Auswahlverfahren ausgestrahlt.“

Außerdem mussten alle Teilnehmer ein Geschenk mitbringen. Statt einem Strauß oder einem Gesteck bastelte sie eine Geschenkverpackung und füllte sie mit Stauden. Alle stammten aus bisherigen Stationen ihres beruflichen Lebens. „Das hat die Juroren beeindruckt.“

Die Liebe zur Natur wurde ihr in die Wiege gelegt. In Krottenthal (Gemeinde Dorfen) wuchs sie mit ihren Brüdern Andreas und Christian, ihren Eltern und Großeltern auf. Vor allem ihr Opa habe ihren Werdegang nachhaltig beeinflusst. „Meine frühestens Erinnerungen sind die, als ich mit ihm ins Holz bin. Schwammerl suchen war unser Ding.“

Von klein auf durfte sie garteln, Tomaten aufziehen und im Sommer Kräuter sammeln. Beim Binden von Kräuterbuschen war ihr Opa der Experte. „Da sind wir schon Wochen vorher mit dem Auto die Plätze abgefahren, um spezielle Pflanzen zu finden.“ Er lernte ihr auch, wie die Pflanzen heißen, wo sie wachsen und für was man sie verwendet. Auch den alten Dialekt brachte ihr der Opa bei. Ihr diesen in der Schule abzugewöhnen, habe kein Lehrer geschafft, grinst sie.

Schon früh war sie Mitglied beim Gartenbauverein Wambach-Geislbach. Die Kreisvorsitzende Brigitte Murla empfahl ihr, in Attaching bei Freising ein Praktikum in der Stauden-Gärtnerei Extragrün zu machen. „Ein idyllisches Plätzchen, klein, familiär in einem Dorf. Du kommst hin und bist in einer anderen Welt, eingesäumt von Bäumen. Da geht die Zeit anders“, strahlt Haindl. Nach dem ersten Tag wusste sie: „Das will ich lernen. Ich mache aus einem staubkorngroßen Samen eine Pflanze, bringe sie soweit, dass sie blüht. Sehe jeden Tag meine Arbeit. Das ist für mich das Wichtigste“, sprudelt es aus ihr heraus.

Auch die Sparte Öffentliche Begrünung findet sie interessant. „Als Staudengärtner hat man eine große Verantwortung auch gegenüber der Natur“, betont sie. „Wir produzieren nachhaltig mit der Natur für Jahre und Jahrzehnte, nicht um Pflanzen im Herbst wieder wegzuschmeißen, sondern damit man jahrelang Freude daran hat.“

Haindl sieht sich auch als Botschafterin für die Natur. Es komme auf die standortgerechte Pflanzenauswahl an. „Ich arbeite mit und für die Natur. Die Herausforderung ist, dass ich für jeden Platz was finde, was dort hinpasst, der Kunde zufrieden und der Pflegeaufwand gering ist.“ Dass bei gekiesten Flächen genauso Unkraut aufgehen könne, wüssten die Leute oft nicht. „Du kannst mit viel weniger Geld ein Staudenbeet oder einen Stauden-Sichtschutz anlegen, als für eine Hecke nötig ist und du hast für lange Zeit deine Ruhe, anders als bei Rasenflächen. Unterm Strich ist man mit Stauden besser ausgestattet.“

Ganz begeistert ist sie von der Vielfalt ihres Berufes, vom trockensten Steingarten bis zu Wasserpflanzen, von zwei Zentimeter bis drei Meter Höhe habe man alles in der Hand.

Eineinhalb Jahre war sie in der renommierten Staudengärtnerei Sarastro in Oberösterreich beschäftigt. Die beiden Winter dazwischen in einer Gärtnerei in Nürnberg. In beiden Gärtnereien hatte sie viel Verantwortung für die Produktion und die Auszubildenden. Das habe ihr Wissen weiter ausgebaut. Gerade macht sie noch eine Weiterbildung in der Floristik. „Die grüne Branche in ihrer Vielfältigkeit zu leben und zu erleben ist einzigartig und die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt.“

Haindl engagiert sich aber nicht nur für die Natur, sondern auch ehrenamtlich. „Ich war ganz lange Ministrantin, ein paar Jahre Lektorin, bin im Schützenverein und bei den Bayerischen Junggärtnern, und seit der Firmung bei der Landjugend Wambach“, zählt sie auf. Seit Oktober 2019 ist sie erste weibliche Voristzende der KLJB Erding. Sie plant mit den Vorstandsmitgliedern beispielsweise landkreisweit die Aktion Rumpelkammer. Haindl muss die Landjugend repräsentierten sowie Werbung für sie machen. Diese Erfahrungen kämen ihr jetzt auch als Blumenfee zugute.

Das Blumenfee-Amt führt sie das nächste Jahr quer durch Deutschland. „Auf das Kontakte knüpfen und interessante Leute treffen freue ich mich schon sehr. Auch dass ich die gesamte grüne Brache vertreten darf liegt mir am Herzen.’’

Beruflich will sie noch weiter vorankommen. Den Meister möchte sie absolvieren und in zehn Jahren eine gute Staudengärtnerin sein, vielleicht sogar eine eigene Staudengärtnerei im Landkreis Erding aufmachen. Sie träumt davon, in England zu arbeiten, möchte noch ein bisschen durch die Welt wandern und Erfahrungen sammeln. „Diese Liebe und das gute Gefühl, wenn man mit Pflanzen arbeitet weiterzutragen, dass ist meine Lebensaufgabe und das macht mich glücklich. Es ist einfach der schönste Beruf.’’