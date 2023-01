Diamanthochzeiter Bach: Eine neue Heimat beieinander gefunden

Von: Michaele Heske

Glückwunsch zur Liebe (vorne, v. l.): Landrat Martin Bayerstorfer, Florian Schwarzenbauer mit Elena, Matthias und Irmgard Bach, Alexandra Nesswetter mit Elias, Ludwig Rudolf, (zweite Reihe, v. l.), die Enkel Markus und Thomas Schwarzenbauer, (dritte Reihe, v. l.) Christine und Stefan Bach, Irmgard und Maria Schwarzenbauer, (hinten, v. l.) Maria und Anton Eberl, Johann Schwarzenbauer und Rita Nesswetter. Im Bild fehlt Michael Nesswetter. © Birgit Lang

Nach Flucht und Vertreibung in ihrer Jugend: Vor 60 Jahren haben sich Irmgard und Matthias Bach ein gemeinsames Leben in Dorfen aufgebaut. Jetzt feierten sie Diamantene Hochzeit.

Dorfen – „Wir sind glücklich miteinander, hinter uns liegen 60 gute Jahre“, sagen Matthias und Irmgard Bach aus Dorfen. Die beiden feierten im Kreise ihrer Familie Diamanthochzeit.

Die Großfamilie sitzt am Tisch, Enkelin Andrea hat den kleinen Elias auf dem Arm, Schwiegerenkel Florian die kleine Elena: Eine große, fröhliche Runde ist im indischen Restaurant Taj in Dorfen zusammengekommen, um gemeinsam den 60. Hochzeitstag feiern. Noch sind nicht alle versammelt, einige Gäste müssen noch arbeiten wie Enkel Michael. Auch Landrat Martin Bayerstorfer sowie Dorfens Zweiter Bürgermeister Ludwig Rudolf kommen zum Gratulieren.

Matthias Bach ist Donauschwabe, geboren wurde er 1942 in Stanischitz, einst Ungarn, später Jugoslawien und heute Serbien. Als er neun Monate alt war, starb sein Vater an der Front in Russland. Dunkel kann er sich noch an die Zeit nach Kriegsende im Lager und die Vertreibung erinnern, damals war er fünf Jahre alt. Die Wurzeln von Irmgard Bach (78) liegen im Sudetenland im damaligen Landkreis Mies.

Eine schwere, entbehrungsreiche Zeit lag vor beiden Heimatvertriebenen: Gegen viele Vorurteile mussten sie kämpfen, sie waren bettelarm. Oft wurden sie in der Schule wegen ihrer schlechten Kleidung ausgelacht. In München fassten die Familien dann aber schnell Fuß.

Bräutigam Bach war an seinem Hochzeitstag 21, seine Braut 18 Jahre alt. Kennengelernt haben sich die beiden zwar schon als Kinder, sie lebten nämlich in der so genannten „Mondscheinsiedlung“ in München-Moosach. Doch erst im Teenageralter funkte es. Nach der ersten gemeinsamen Tour auf Matthias’ Moped war es um die junge Irmgard geschehen.

Der Einzelhandelskaufmann arbeitete sich hoch, auch Irmgard Bach war fleißig und hat ihr Leben lang gearbeitet. In Dorfen bauten die beiden ihr Haus, zogen 1969 raus aus München, pendelten aber täglich mit dem Zug. In Dorfen wuchsen die Kinder Irmgard und Stefan auf.

Das Ehepaar ist glücklich in Dorfen geworden, sie leben gerne hier. Matthias Bach ist bei den Eigenheimern, war lange im Vorstand aktiv. Er trägt noch die Vereinszeitungen aus. Bei schönem Wetter radelt der sportliche Senior seine Tour.

Mehrmals sind die Bachs schon in die alte Heimat nach Serbien gefahren. Auch in England waren sie, bei der Queen im Buckingham Palast, ebenso in Ungarn und Korfu. Die Familie ist ihnen aber nach wie vor am wichtigsten, sagen die Jubilare: „Wir wünschen uns sehr, dass wir noch erleben dürfen, wie die Urenkel aufwachsen.“

