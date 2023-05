Die ersten Meter Umgehungsstraße bei Kloster Moosen

Von Timo Aichele schließen

Der Dorfener Bauausschuss stimmt einer Straßenverlegung in Kloster Moosen zu. Hier könnte eine Umgehung von Dorfen verlaufen.

Dorfen – Das kurvige Sträßchen von Hampersdorf über Mehlmühle nach Kloster Moosen ist ein beliebter Schleichweg um Dorfen herum – insbesondere jetzt während der Sperrung der B 15-Ortsdurchfahrt. Mancher Dorfener träumt auch unabhängig von der Dauer-Brückenbaustelle von einer Ostumfahrung der Stadt in diesem Bereich. Einen kleinen Baustein dafür hat nun der Bau- und Verkehrsausschuss per einstimmigem Beschluss in die Wege geleitet.

Es geht um den südlichen Teil der Gemeindeverbindungsstraße, die östlich der Produktionshalle der Schreiner Group an die Staatsstraße 2084 anschließt. Auf etwa 130 Meter Länge führt die Straße mitten durch einen Bauernhof Der Eigentümer hat beantragt, diesen Teil der Straße zu verlegen und will für die neue Trasse auch den entsprechenden Grund zur Verfügung stellen. Aufgrund der Verkehrszunahme sieht der Landwirt die Abläufe auf dem Hof gestört. Die Belastung ist aktuell auf die Umleitung zurückzuführen, dauerhaft ist mit der Nutzung der Straße als Autobahnzubringer zu rechnen.

„Man muss den Leuten helfen, die Straße aus dem Hof herauszubekommen“, erklärte Martin Heilmeier (LDW). Für eine Umfahrung über Mehlmühle sei das ebenfalls eine gute Verkehrsführung.

Statt der bisherigen 90-Grad-Kurve in den Hof hinein soll die Kapellenstraße, wie sie hier heißt, um das Anwesen herum nach Südwesten zur St 2084 geführt werden. Das Staatliche Bauamt Freising plant derzeit eine Sanierung der Staatsstraße und hat im Zuge dessen einer entsprechenden Verlegung der Einmündung der Gemeindeverbindungsstraße zugestimmt.

Walter Zwirglmaier (ÜWG) plädierte für eine Straßenführung möglichst weit westlich von dem Anwesen und weiteren daneben liegenden Wohnhäusern. Wegen des Verkehrs in Richtung Autobahn sei hier der Lärm stark. „Das ist den Leuten nicht zuzumuten“, sagte er. Vorschläge für die genaue Streckenführung solle man schon dem Staatlichen Bauamt überlassen, widersprach Hans Baumgartner (CSU).

„Die Kosten für diese Straßenverlegung trägt die Stadt“, stellte Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) klar. Eine grobe Schätzung einschließlich Planung und eventuell anfallendem Grunderwerb geht von Gesamtkosten zwischen 400 000 und 500 000 Euro aus. Hier hakte Seppo Schmid (SPD) kritisch nach. „Bekommt hier ein Privatmann für eine halbe Million Euro eine eigene Umgehung?“, fragte er. Der Nutzen liege auf beiden Seiten, antwortete der Bürgermeister.

Andreas Hartl und Ulli Frank-Mayer (GAL) plädierten dafür abzuwarten, bis die beauftragte Studie über Verkehrsflüsse vorliegt. Sie ließen sich aber am Ende überzeugen und stimmten ebenfalls zu. „Wenn wir schon die Bereitschaft aller Akteure haben – vom Staatlichen Bauamt, der Stadt und vom Grundeigentümer –, dann sollten wir tätig werden“, argumentierte Grundner.