Dorfener Bahn-Gipfel im Januar: Vieregg-Plan wird in Berlin vorgestellt

Ob sich das Bundesverkehrsministerium überzeugen lässt? Das ist die Frage, wenn im Januar eine Dorfener Delegation ihre Alternativ-Planung zum Bahnausbau im Stadtgebiet vorstellt.

Dorfen – Mitte Januar gilt’s: Eine Dorfener Delegation wird nach Berlin reisen und das Konzept zur Tieferlegung der Bahn im Stadtgebiet vorstellen. Das Bundesverkehrsministerium habe dafür einen Termin in der dritten oder vierten Kalenderwoche 2020 in Aussicht gestellt, bestätigt Bürgermeister Heinz Grundner auf Nachfrage. Das habe er bereits erreicht, ein genaues Datum müsse aber noch gefunden werden.

Bei dem Termin wird es um das Konzept gehen, dass der Verkehrssachverständige Dr. Martin Vieregg im Auftrag der Stadt ausgearbeitet hat. Mit dieser Planung soll verhindert werden, dass im Zuge des Projekts ABS 38, also dem zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke München–Mühldorf, fünf Meter hohe Lärmschutzwände in Dorfen gebaut werden. Dafür hat Vieregg eine Tieferlegung geplant, bei der die Gleise in weiten Teilen vier Meter unter dem jetzige Niveau liegen. Dafür müsste die Trasse nach Süden verschoben werden. Laut Vieregg wäre eine solche Bauweise wegen einiger eigenständiger Ideen dennoch nicht teurer (wir berichteten).

„Erst einmal müssen wir das Bundesverkehrsministerium überzeugen“, sagt Grundner zum weiteren Fortgang der heiß umkämpften Planung. Ob neben Ministeriumsvertretern auch Mitarbeiter der Bahn oder des Eisenbahnbundesamts an der Runde teilnehmen, sei ihm noch nicht bekannt. Auch die Zusammensetzung der Dorfener Delegation müsse noch festgelegt werden. Außer Vieregg und ihm selbst sehe er seine beiden Bürgermeister-Stellvertreter, Mitglieder der BI Bahnausbau und des Stadtrats in der Gruppe, erklärte Grundner gestern im Gespräch mit unserer Zeitung.