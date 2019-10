Dorfener Nachwuchsforscherinnen gewinnen den Superpreis

Die Dorfener Gymnasiastinnen Franziska Hübel und Elisabeth Geitner sind begeistert von Naturwissenschaften. Jetzt haben sie beim Wettbewerb „Experimente antworten“ gewonnen.

Dorfen – Der Polfilter ist ein kleines Wundermittel fürs Fotografieren: Vors Objektiv geschraubt, macht er spiegelnde Scheiben durchsichtig oder die Farben des Regenbogens besonders strahlend. Die Knödelhilfe ist wiederum ein Wundermittel in der Küche. Sie verhindert eine Braunfärbung von Kartoffelteig. Zwei Zehntklässlerinnen vom Gymnasium Dorfen haben mit beidem experimentiert und damit den sogenannten Superpreis gewonnen. Drei knifflige Runden mit naturwissenschaftlichen Aufgaben hatten Elisabeth Geitner und Franziska Hübel dafür zu bestehen. Am Ende waren sie unter den 54 Schülern aus ganz Bayern, die im Deutschen Museum in München den Superpreis entgegennahmen.

4000 Einsendungen hatte es bei der 16. Auflage des Landeswettbewerbs für Gymnasiasten der fünften bis zehnten Jahrgangsstufe gegeben. Er heißt wie der Wahlunterricht, den im vergangenen Schuljahr sieben Nachwuchsforscher am Gymnasium Dorfen belegt haben: „Experimente antworten“. Heuer sind acht Schüler im Kurs, in dem Lehrer Daniel Gebauer sie einmal pro Woche bei Experimenten unterstützt.

Die Hauptarbeit sollen aber natürlich die Schüler machen. Die siegreichen Klassenkameradinnen aus der 10 d hatten hierfür monatelang ein bis zwei Stunden täglich investiert, erzählen sie im Pressegespräch, Der Lohn: Dreimal die Jury-Bewertung „großer Erfolg“. Damit sind die beiden Freundinnen die ersten Superpreis-Träger am Gymnasium Dorfen.

Den beiden jungen Frauen ist bewusst, dass sie mit ihrer Leidenschaft für Naturwissenschaften ziemliche Ausnahmeerscheinungen sind. Direkt blöd angeredet würden sie von ihren Mitschülern aber nicht, erzählt Franziska Hübel (15) lachend. „Die sagen nur: Ich würde das nicht machen.“ Neben Chemie und Mathe hat die junge Armstorferin auch noch Französisch als Lieblingsfach. Bei einem Berufswunsch ist sie noch nicht so festgelegt.

Labor-Material vom Gemüseregal

Bei Elisabeth Geitner ist das anders. „Ich will nach der Schule sicher etwas mit Naturwissenschaften machen – gerne in Richtung Forschung“, erzählt die 17-Jährige aus Harting, deren Lieblingsfächer Mathe und Bio sind. Der Superpreis habe sie darin bestärkt. Beide sind mit ihren Interessen aber breit aufgestellt. Elisabeth spielt mehrere Musikinstrumente, Franziska liebt Volleyball, Rope Skipping und Zeichnen. Beide haben unter anderem beim Schulgarten-Projekt mitgearbeitet. Auch deswegen sagt Schulleiterin Andrea Hafner: „Wir sind unheimlich stolz auf sie.“

Pro Schuljahr müssen für den Superpreis drei genau umrissene Aufgaben gemeistert werden. Die erste Runde war im vergangenen Jahr überschrieben mit „Ins Blaue hinein! – Versuche mit Zaubermalstiften und Zaubertinten“. Die jungen Forscher sollten quasi Tintenkiller selbst bauen. Für ihre Experimente greifen die Schüler auf Alltagschemikalien und -geräte aus Apotheke, Drogerie und Baumarkt zurück. „Da haben wir Knödelhilfe mit Wasser vermischt und damit Tinte gelöscht“, erzählt Elisabeth Geitner. „Wir haben es auch mit Zitronensäure und Natron versucht. Das hat aber nicht so gut funktioniert“, ergänzt ihre Team-Kollegin Franziska. Die Knödelhilfe, ein Pulver, das das bleichende Natriumsulfit enthält, haben die Mädchen im Internet gefunden und bestellt.

Bei der Aufgabe „Ins rechte Licht gerückt! Bau eines Polarimeters und Experimente mit polarisiertem Licht“ leistete Lehrer Gebauer logistische Hilfe. Auf der Jagd nach einer 2,5 Zentimeter starken Röhre, die die Schülerinnen für den Bau ihres Polfilters im Winkel von 57 Grad zersägen sollten, stolperte er im Edeka in Schwindegg über die Rollen mit Beuteln an der Gemüseauslage. Diese starken Pappröhren waren genau richtig, und Gebauer bat um ein paar davon. „Die sind das von mir gewöhnt. Die Schweineaugen für Bio-Experimente bekomme ich ja auch beim Metzger im Ort“, erzählt der in Schwindegg lebende Lehrer lachend.

50 Schüler des Gymnaiusm Dorfen im Experimentier-Kurs

Im Wahlfach „Experimente antworten“ hilft er bei allen Problemen. „Die Schwierigkeit liegt für jüngere Schüler auch darin, das sauber zu dokumentieren“, berichtet Gebauer und zeigt auf das fingerdicke Dossier, das die Schülerinnen nur für eine der drei Aufgaben ausarbeiten mussten. Dabei war der Bau des Polfilters selbst schon schwierig genug. Hier galt es einen Stapel von sechs Objektträgern, also kleinen Glasplatten zum Mikroskopieren, auf der Pappröhre zu fixieren – aber genau im Winkel 57 Grad. Mit diesem Polarisationsfilter waren dann verschiedene Experimente durchzuführen und zu dokumentieren.

Die Freundinnen hat der Wettbewerbsdruck nicht abgeschreckt. Im Gegenteil: Heuer treten sie gleich noch einmal an. Für alle Gymnasiasten, die ohne diesen Stress forschen wollen, gibt es in Dorfen das Wahlfach „Schüler experimentieren“. Aktuell sind hier 50 Nachwuchsforscher angemeldet.