Dorfener Volksfest 2020: ProstMahlzeit verliert 

Der Landshuter Patrick Schmidt ist jetzt definitiv der Dorfener Festwirt 2020. Die langjährigen Festwirte von der ProstMahlzeit GbR hatten gegen die Vergabe geklagt - und sind damit gescheitert.

Dorfen – Die langjährigen Dorfener Festwirte sind mit ihrer Klage gegen die Vergabe des Volksfests 2020 an den Landshuter Gastronomen Patrick Schmidt gescheitert. „Die Beschwerde wurde in allen Punkten zurückgewiesen“, berichtete Bürgermeister Heinz Grundner am Mittwoch im Bau- und Verkehrsausschuss. „Die Stadt Dorfen hat transparent und ermessensfrei ausgeschreiben“ – so habe das Verwaltungsgericht München den Vorgang in einer ersten Entscheidung beurteilt. Das habe die von der Stadt beauftragte Anwaltskanzlei dem Rathaus am Montag mitgeteilt.

„Heute Morgen haben wir den Vertrag im Bürgermeisterbüro unterschrieben“, berichtete Grundner von einem Termin mit Schmidt am Mittwoch. Dabei habe der Dult-Wirt und Betreiber der Gaststätte Zollhaus versichert, dass er auf regionale Produkte setzen und mit örtlichen Firmen zusammenarbeiten werde. „Er will auch nicht fremde Biere aus dem fernen, fernen Niederbayern zu uns hinüberziehen, sondern Dorfener Bier ausschenken“, sagte Grundner süffisant über anders lautende Gerüchte, die rund um die Vergabe an Schmidts Zollhaus Event-Gourmet GmbH aufgekommen waren.

Das Dorfener Volksfest war seit 2005 in den Händen der ProstMahlzeit GbR mit Peter und Ilse Klotz, Robert Eicher sowie Ernst Hennel gelegen. Sie waren gegen die Ausschreibung juristisch vorgegangen. Nach Darstellung der Stadt hatte sich die Klage im Wesentlichen auf die Forderung auf Aufhebung eines Vergabebeschlusses und die Neuausschreibung des Volksfestes bezogen.

Die Vergabe an Schmidt erfolgte letztlich rein nach finanziellen Kriterien. Schmidt hatte für die Festhalle 70 000 Euro Pacht geboten, ProstMahlzeit lediglich 53 000 – obwohl die Stadt explizit 70 000 Euro als Zielgröße angegeben hatte. Auch beim Bierpreis von 7,80 Euro unterbot der Landshuter die heimische Konkurrenz um 30 Cent.

„Die Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses war also rechtskonform“, sagte Grundner in der Sitzung, das sei nicht zuletzt für die Stadträte beruhigend. ProstMahlzeit hatte im November 2019 Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht eingereicht und einen Eilantrag zur Beschleunigung der Entscheidung nachgereicht.

Das Rathaus zitiert in einer Pressemitteilung einige Entscheidungsgründe für die Ablehnung der Klage. Demnach habe das Verwaltungsgericht erklärt, dass den Ausschreibungsunterlagen klar zu entnehmen sei, dass die verbindlichen Getränkeverkaufspreise sowie eine Angabe zur Höhe des an die Stadt Dorfen abzuführenden Pachtzinses anzugeben sind. Außerdem seien Bierprobe und Wieseneinzug nicht als Teil des Unterhaltungsprogramms zu sehen und deshalb nicht Gegenstand der Ausschreibung.

„Das gilt jetzt für dieses Jahr, dann wird ohnehin neu ausgeschrieben“, erklärte Grundner. Es sei auch nicht das endgültige Urteil des Verwaltungsgerichts. Bis das vorliege, werde es dauern. Schmidt kann nun besonders froh über das Engagement in Dorfen sein. Gestern hat die Stadt Landshut die Frühjahrs-Dult 2020 wegen des

Corona-Virus abgesagt.